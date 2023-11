Buncărul de sub spitalul Al-Shifa din Gaza, folosit în prezent de Hamas, a fost construit de Israel în 1983

Propaganda israeliană spune că spitalele din Gaza sunt ținte legitime pentru că sub acestea Hamas a construit un sistem de buncăre și tuneluri pe care le folosesc fie ca baze militare, fie pentru a ataca trupele armatei israeliene. Iar ca exemplu este dat spitalul Al-Shifa, acolo unde armata israeliană tocmai a intrat și unde terorizează personalul medical și bolnavii.

Cum de sunt ei așa de siguri de existența sistemului de buncăre și de tuneluri de sub spitalul Al-Shifa? Simplu, pentru că au fost construite chiar de ei! Iată spicuiri dintr-un articol publicat la data de 29 iulie 2014 de publicația Tablet: „În 1983, când Israelul încă controla Gaza, au construit un buncăr subteran și o rețea de tuneluri sub spitalul Shifa. Pe 15 iulie 2014, de exemplu, William Booth de la Washington Post a scris că spitalul Al-Shifa „a devenit un sediu de facto pentru liderii Hamas, care pot fi văzuți pe holuri și în birouri".

În 2006, PBS a difuzat chiar și un documentar care arată cum bărbați înarmați cutreieră holurile spitalului, intimidează personalul și le refuză accesul în anumite locații protejate din clădire - unde echipei de filmare i s-a interzis în mod evident să filmeze." Același lucru e confirmat și de publicația israeliană Haaretz într-un articol publicat în 12 ianuarie 2009: „Înalți oficiali Hamas din Gaza se ascund într-un „buncăr" construit de Israel, bănuiesc oficialii serviciilor de informații: se crede că mulți se află în subsolurile complexului Spitalului Shifa din orașul Gaza, care a fost renovat în timpul ocupației de către Israel a Fâșiei Gaza.

La mijlocul anilor 1980, clădirea a fost complet renovată. Milioane au fost investite în proiect, care a fost supravegheat de Shmuel Goren, coordonatorul activităților din teritorii la acea vreme. Administrația civilă israeliană din teritorii a construit clădirea numărul 2 a complexului spitalicesc, care are un subsol mare de ciment care adăpostește spălătoria spitalului și diverse servicii administrative."

Publicația americană Newsweek a publicat chiar azi, 15 noiembrie 2023, un articol care confirmă acest lucru. Verdictul lor: Adevărat! „Surse multiple au coroborat că un buncăr sau un subsol a fost construit de Israel în anii 1980 sub clădirea numărul 2 a spitalului Al-Shifa din Gaza. Rămâne neclar dacă Hamas operează spațiul de sub spital ca un cartier general militar, chiar dacă IDF a prezentat dovezi ale armelor ascunse în spital." Dar acest lucru nu va fi cunoscut de prea multă lume. Majoritatea vor crede propaganda Israelului că Hamas a construit un sistem de buncăre și tuneluri sub spitalul Al-Shifa din Gaza. Și vor prezenta și „dovezi".