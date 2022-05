Ca sa înțelegeți cine ne duce la sapă de lemn: "Hoţul ăsta, nevastă-sa are opt benzinării de la OMV Petrom!" (stenograme)

Scandalul din şedinţa comisiilor reunite de buget şi energie din Camera Deputaţilor, unde se dezbătea legea offshore, are înca puternice reverberații. Se dovedește ca ministrul Virgil Popescu are puternice legaturi cu "șeful" sau de la OMV si aplică politica favorabila acestei companii austriece multinationale. Ca sa intelegeti de ce românii sunt aduși la sapă de lemn prin cozile de topor de la guvernare.

In timpul dezbaterilor, reprezentanții AUR le-au cerut celor de la Federaţia patronală din petrol şi gaze să iasă din sală şi l-au acuzat pe ministrul Energiei că "este hoţ" şi că vinde gazele din Marea Neagră austriecilor. "Ministrul Energiei, reprezentantul OMV Petrom. Iubire mare, trebuie să dăm gazele la austrieci. Hoţul ăsta, nevastă-sa are opt benzinării de la OMV Petrom şi vine astăzi în faţa voastră. E un hoţ. Hoţul, OMV", a strigat George Simion către ministrul Energiei, Virgil Popescu, în timpul şedinţei. "Gazprom, te rog frumos!", i-a replicat cineva din sală liderului AUR.

La rândul său, deputatul Dan Tănasă i s-a adresat lui Cătălin Niţă, director executiv al Federaţiei Patronale de petrol şi gaze: "Dispari din faţa mea! Explică pe ce bursă se vor tranzacţiona, pe Bursa de la Viena sau pe Bursa de la Bucureşti. Explică-le oamenilor! Tu eşti reprezentantul patronatelor". "Eu sunt ales de poporul român, tu eşti în plus în clădirea asta, papagalule. Eu sunt deputat, m-a ales poporul român. Pe tine cine te-a ales?", a spus deputatul AUR. Acestuia i s-a alăturat George Simion, care i-a cerut reprezentantului patronatelor să iasă din sală. "Ieşiţi afară!. Tu, de la OMV, ieşi afară!".

Social-democratul Daniel Suciu a intervenit spunându-le deputaţilor AUR că "a înţeles că pe agenda de astăzi era spectacol". "Nu puteţi, trei parlamentari ai unui singur partid, să luaţi ostatic o sală întreagă şi o comisie întreagă", a afirmat Suciu. "Domnul Suciu, vă credeam mai patriot. Daţi în administrare statului austriac gazele din Marea Neagră", a răspuns Simion. Parlamentarii au cerut preşedintelui de şedinţă să cheme chestorii sau paza să îi dea afară pe cei de la AUR. În cele din urmă, dezbaterile au continuat în comisiile reunite.

Comisiile de buget, finanţe şi pentru industrii a Camerei Deputaţilor au dat, în cele din urmă, marţi, raport favorabil proiectului legii offshore. Majoritatea parlamentarilor prezenţi au votat „pentru" raport favorabil. Au fost şi patru voturi „împotrivă" ale reprezentanţilor AUR. USR a propus ca banii din profitul extracţiei de gaze din Marea Neagră să meargă spre Pilonul II de pensii. Ministrul Energiei a afirmat că amendamentul USR nu poate fi susţinut, pentru că nu toţi românii contribuie la Pilonul II.

"Tot un fond facem şi noi, dar pentru dezvoltarea reţelelor de gaz şi a proiectelor care să utilizeze gazul, şi vorbim de bani care intră la buget încă din acest an, nu vorbim de bani potenţiali, viitor. Ministrul a precizat că veniturile din exploatarea gazelor din Marea Neagră şi din perimetrele onshore de adâncime trebuie să se ducă către investiţii care să stimuleze consumul de gaz. "Eu cred că este mult mai bun decât ceea ce propuneţi dumneavoastră, iar taxele şi impozitele se duc către bugetul de stat, nu putem să le direcţionăm direct către companii care administrează privat sau public anumite fonduri", a afirmat ministrul Energiei.

După ce ședința s-a încheiat, Virgil Popescu ar fi trebuit să susțină o declarație de presă, însă aceasta a fost anulată pentru că era urmărit de George Simion. „Îl escortez afară. E un hoț. Hoțul, ministrul Energiei", a spus George Simion. Ministrul Energiei a încercat să plece cu liftul, dar George Simion l-a însoțit, continuând să-i adrese cuvinte jignitoare. Ulterior, Popescu a plecat prin altă parte, urmărit de Simion. Săptămâna trecută proiectul a fost aprobat de Senat, cu 91 voturi „pentru" și 13 „împotrivă".

Klaus Iohannis e și el vasalul OMV

Deputatul Dumitru Coarnă, singurul deputat din coaliție (exclus din PSD ulterior) care a votat favorabil la moțiunea depusă împotriva lui Virgil Popescu, arata în februarie 2022 că ministrul Energiei este susținut nu numai de președintele Klaus Iohannis, ci și de OMV Petrom, acesta acționând în interesul companiei. Deputatul susținea că producția de gaze, dar și de energie electrică a scăzut constant pe perioada celor trei mandate de ministru ale lui Popescu. Benzinăriile deținute de soția ministrului Energiei, acțiunile la OMV Petrom vândute de Virgil Popescu, prezența în delegația oficială din Azerbaidjan a unui director de la această companie, precum și măsurile care au favorizat-o arată clar că acesta are susținere puternică din partea OMV Petrom, spunea Coarnă.

"Ministrul Virgil Popescu este susținut de OMV Petrom și de Klaus Iohannis, ce este așa greu de văzut? Are opt benzinării administrate de soția lui și uitați-vă pe declarația lui de avere din decembrie 2020 și o să vedeți că a vândut acțiuni OMV Petrom. Iar de pe pagina lui de Facebook aflăm că a fost în vizită în Azerbaidjan și a luat cu el în delegația oficială și un director de la OMV Petrom. Uitați-vă pe piața energetică și la gaze să vedeți cât a încasat OMV Petrom de când s-a creat posibilitatea speculei pe gaze: peste un milion de euro. Virgil Popescu a diminuat producția de gaze cu aproape 18 procente. Noi produceam undeva, cu Romgaz, la 100.000 - 110.000 MWh gaz natural pe an și, de când a venit băiatul ăsta ministru, am ajuns la 86.000. Iar scăderea a lăsat loc speculei pe piață", a declarat Dumitru Coarnă.

Se dorește ca România sa nu fie independenta energetic

"De când este el ministru au scăzut toate și vorbesc despre exploatare, că la investiții avem zero. A blocat și a diminuat producția și acolo unde aveam capacități de producție. Am avut perioade când am produs 10.000 - 11.000 de MWh energie. Chiar îmi amintesc că într-o perioadă am dat energie electrică gratuit în Republica Moldova. Deci exportam 3.000 - 4000 de MWh și acum importăm 2.000 de MWh. A închis Termocentrala de la Mintia, care producea 1.385 MWh, adică aproape cât importăm noi acum. A redus producția și la Complexul Energetic Oltenia, dar și la Paroșeni. Avem termocentrale pe gaz care stau închise, la Ișalnița, la Chișcani, Termo Craiova. Termocentrala de la Iernut, care este tot pe gaze, este finalizată în proporție de 95%, dar nu se face nimic", a precizat deputatul.

Blocaj la investiții

În timpul mandatelor lui Virgil Popescu, 25% din puterea instalată în capacitățile de producție de energie electrică din România a fost închisă, iar importurile de gaze au ajuns la aproape 30% din totalul consumului național. Totodată, inițiatorii moțiunii au arătat că noile investiții în sistemul energetic sunt blocate din cauza întârzierilor și blocajelor legislative generate tot de Virgil Popescu, iar peste 10 miliarde de euro din Fondul de Modernizare zac nefolosite din cauza incompetenței.