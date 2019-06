Care-i adevarul despre incidentele de Ziua Eroilor de la Cimitirul International din Valea Uzului

Participanții români la Ziua Eroilor au aprins lumânări la crucile soldaților maghiari de la Valea Uzului. În urma unor provocări care nu își aveau sensul din partea unor maghiari care au acoperit crucile eroilor români din Cimitirul Internațional Valea Uzului, românii s-au mobilizat la randul lor și au decis să vină de ziua eroilor să își cinstească morții din acest cimitir.

În loc să se oprească din provocări, maghiarii au găsit de cuviință să pună lanț și lacăte pe poarta cimitirului ca să nu permită accesul românilor. Ajunși la fața locului în număr mare, românii au găsit poarta cimitirului închisă și - în stilul românesc specific - au rupt poarta cu tot cu lanțuri. S-au înregistrat evenimente minore cu ceva îmbrânceli și vorbe urâte, dar nimic ieșit din comun cu persoane care să necesite îngrijiri medicale sau intervenții în forță a jandarmilor prezenți. Depășiți numeric clar, maghiarii prezenți în mare și ei, politicieni și angajații sau apropiații lor, au renunțat la ideea de a face lanț uman să protejeze(?) - nu înțelegem ce - și au făcut șir indian, părăsind zona.

lamuriri din partea lui Târnoveanu

Activistul civic Mihai Târnoveanu a venit cu lămuriri referitor la incident: „Oameni buni, nu luați în seamă dezinformările, la Valea Uzului NICIO cruce din cele 600 ale soldaților unguri NU a fost ruptă! Ba mai mult, au fost români care au aprins lumânări si au pus flori și la aceste cruci. Noi am fost peste CINCI MII. Membrii UDMR chemați acolo de liderii lor din Covasna si Harghita pentru a ne interzice in mod ABUZIV, ILEGAL, accesul în cimitir au fost in jur de 150 de persoane. Provocarea UDMR a eșuat în mod jalnic, această organizație s-a compromis definitiv, lamentabil, odată cu așa-zisul lanț uman si cu lanțurile prinse cu lacăte care blocau deasemensa ILEGAL, porțile Cimitirului Internațional al Eroilor Valea Uzului."

Acesta arata in continuare: "Noi am fost în deplină legalitate, 7 asociații din țară au avut AUTORIZAȚIE eliberată de Primăria Orasului Dărmănesti pentru această manifestare. Mii de români din întreaga țară au venit aici să-și cinstească eroii. Toată Valea Uzului era plină de mașini personale, microbuze si autocare. Sute de români din Dărmănesti, Comănesti si din tot județul Bacău, inclusiv foarte mulți țărani de prin sate, deasemenea au venit, ei participând la comemorarea Eroilor, in diferite locuri, încă de la orele amiezii. Când grosul românilor din celelalte județe ale țării a ajuns la Valea Uzului, deja începea Slujba Religioasă în cimitir", a scis acesta pe contul sau de Facebook.

Ce s-a intamplat de fapt

Probabil, unii maghiari se așteptau să facă puțin circ ca de obicei crezând că vor veni 10-20 de români dar când au văzut marea de români cu steagurile României fluturând, le-a pierit cheful de circ și au plecat. Când a început efectiv evenimentul, maghiarii se retrăseseră și era liniște. Deci nu a fost nici un război interetnic așa cum încearcă unii să spună, ci doar niște contre înainte de evenimentul propriu-zis. Acest lucru poate fi văzut și în filmarea de mai jos.

Principalii vinovați pentru escaladarea acestui conflict sunt unii politicieni și extremiști maghiari, care îl loc să facă ceva util etniei lor au pus saci de gunoi pe crucile eroilor români, ceea ce a iritat foarte mult patrioții români. Dacă erau lăsate în pace mormintele eroilor români, cu siguranță românii nici nu ar fi aflat de existența acestui cimitir, dar fiind provocați intenționat și în mod repetat, au venit în număr copleșitor de mare. După plecarea maghiarilor și începerea evenimentului, românii au ținut o slujbă la care au vorbit cu respect maxim de eroii maghiari, nu au deranjat nici un mormânt al maghiarilor, ba din contra au pus flori la crucile eroilor maghiari.

În linii mari totul a fost bine, momentul a fost plin de patriotism și de respect față de toți eroii din cimitir, indiferent de etnia lor și cel mai inteligent lucru făcut a fost acela că maghiarii nu au mai insistat în a bloca intrarea în cimitir și nu au escaladat un conflict inutil.