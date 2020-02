Fireste ca aparitia coronavirusului pe plan mondial nu putea trece neobservata de adeptii teoriei conspiratiei. In baza studilor acestora, virusul este unl de-a dreptul apocaliptic, prin care oculta mondiala doreste sa decimeze omenirea in mai multi pasi.

Intamplator sau nu, aparitia acestui coronavirus a fost anticipata intr-o carte scrisa in 1981, cu destul de multa acuratete, ceea ce pare a nu fi o coincidenta, autorul respectiv fiind un clarvazator, sau, mai degraba, dupa cum spun teoreticienii conspiratiei, decimarea populatiei face parte dintr-un plan pus la punct de Oculta Mondiala de mai multe decenii, deci este posibil ca scriitorul Dean Koontz sa fi avut acces la o informatie scursa din laboratoarele mortii. Amanunte AICI.

Pe de alta parte, pare ca si Nostradamus sa fi prezis aparitia coronavirusului, in Centuria a II-a, Catrenul 53. Prezicătorul francez vorbește in aceasta centurie despre răspândirea unei boli, ca o "ciuma", fiind menționat un oraș portuar care va fi cuprins de o epidemie. In timp, virusul va duce la milioane de morti, omenirea fiind in criza profunda. Anterior decriparii textului nostradamian, apărusera in spatiul online și preziceri ale Vangăi legate de coronavirus. Prezicătoarea bulgară ar fi prorocit apariția în 2020 a unei noi boli care va duce la o epidemie. Aceasta nu va putea fi învinsă imediat, medicamentele vor apărea peste ceva timp. Amanunte AICI.

Adeptii teoriei conspiratiei au folosit si cateva din algoritmele favorite ale lui Nostradamus, despre care se stie ca isi cripta catrenele, iar intamplarile care au avut loc si au confirmat prezicerile s-au putut descifra ulterior. Una din metodele folosite de clarvazatorul francez este anagrama, alaturi de cuvinte provenind din limba latina, sau din radacini ale limbilor europene din perioada evului mediu.

Introducand in algoritm "coronavirus" se obtin urmatoarele anagrame importante in decriptare: carnivorous (consumator de carne, substanta care dizolva carnea), voracious (cu lacomie, cu voracitate), corona virus (virus purtator de coroana, un rege al tutror virusurilor), cornus (cu coarne - asa arata la microscop -, fiind ceva malefic, deci, satanic), vicarus (un inlocuitor, adica ceva facut sintetic si nu natural), auris (aur, auriu), Cain (cel ce l-a ucis pe Abel), sonar (folosit de liliac pentru deplasarea in orb, s-a spus ca a aparut intre chinezii consumatori de lilieci, dar a fost transmis si de o specie de delfini "bottlenouse", delfinul folosind si el sonarul), ranis (broasca, s-a raspandit ca râia, a ajuns in Italia, la cei care consuma broaste, asa fiind cunoscuti o parte a locuitorilor peninsulei italice in evul mediu).

Din tot acest "tintar", adeptii teoriei conspiratiei, sustin ca virusul cu coroana, regele tuturor virusurilor, este o constructie artificiala (vicarus), malefica, satanica, facut in laboratoarele Ocultei Mondiale, cu scopul de a decima omenirea (de a consuma carnea - carnivorous), cu o raspandire rapida, cu o mare lacomie (voracios), pentru a ucide partea "buna" a oamenilor (Abel), pe langa provocarea unei crize mondiale de prabusire a aurului (auris), cu foamete si lipsa solutiilor de combatere. Aparitia virusului fiind in China (la "mancatorii de lilieci") si ajungand in Europa, in Italia (la "mancatorii de broaste"). Acest eveniment va afecta si Biserica catolica, si crestinismul (Papa e numit Vicarius Filis Dei - inlocuitorul Fiului lui Dumnezeu, din nou cuvantul vicarius).

In baza acestor previziuni facute prin anagramarea folosita de Nostradamus exista mai multe variante de texte raspandite pe internet, in principal pe retelele de socializare. Mai sus am facut doar un rezumat, ceea ce rezulta in forma bruta din folosirea algoritmului citat. Unul din cele mai citite texte care sa descrie pe larg conspiratia mondiala priveste si Romania si il prezentam in cele ce urmeaza in forma exacta cum apare in mediul online, fiecare dintre cititori putand sa discearna cea este adevarat si ce nu:

"Coronavirusul este doar un pretext pentru a stârni isteria la nivel mondial. Creat în laboratoarele crimei organizate mondiale (așa-zisă Ocultă) și fără a fi așa de mortal cum îl prezintă mass-media vândută, virusul este răspândit peste toată planeta cu ajutorul dronelor. Obișnuitul virus gripal este mult mai periculos decât coronavirusul, dar o minciună repetată de un milion de ori, devine adevăr în mintea individului și apoi se transmite ca atare în memoria colectivă.

Odată falsa problemă creată, oamenii vor intra în panică și își vor activa instinctul de supraviețuire individuală. Și-atunci, ca de nicăieri, vor veni Ei, falșii buni samariteni, care vor oferi lumii absolut 'dezinteresat' soluția, chipurile sub forma unui vaccin salvator, pentru care oamenii se vor părui la propriu ca să beneficieze cu prioritate de administrarea lui. Numai că, abia după aia vor începe problemele reale, căci respectivul 'vaccin' va fi unul mortal, care îi va extermina pe beneficiari în maxim 6-12 luni sau și mai devreme, dacă anumite componente ale lui vor fi activate electromagnetic prin microunde 5G sau direct din sateliții de joasă altitudine.

Moarte la cererea victimelor beneficiare, care va să zică, dacă vaccinarea obligatorie nu a funcționat cum trebuie. Iar România va fi unul din primele poligoane în care se va experimenta noul 'vaccin', care oficial nici nu este creat, dar în realitate este stocat în miliarde de fiole, în depozite regionale pe tot globul, așteptând desfășurarea pe etape a planului sinistru. Și care ne va fi oferit de instituții internaționale și Ong-uri din spatele cărora va rânji cinic matusalemicul George Soros, în timp ce isonul îi va fi ținut acestuia, printre alții, și de Bill Gates.

Va sună cunoscut? Prea multă populație, ar trebui să rămânem maxim 500 milioane, pentru că, chipurile, atâta este capabilitatea Terrei, în realitate asta ar fi capacitatea Lor de a ne controla electronic, ca pe vite.

Până atunci, adică până la rarefierea demografică terestră, isteria va urca la paroxism și va genera o falsă criză de aprovizionare cu alimente, servicii, utilități și bunuri de nevoi personale, care va conduce la masive devalorizări monetare și deprecieri economico-financiare ale caselor, imobilelor și pământurilor noastre, și astfel bruma de avere a fiecăruia va fi transferată aproape pe de gratis în mâinile lor, ale 'salvatorilor'. Aurul va ajunge și el la valoarea lui reală, adică la Zero.

Singura soluție ar fi să nu mai fim așa creduli și să nu ne mai lăsăm manipulați. Să refuzăm să ne mai isterizăm, să reîncepem să ne comportăm normal. Și să refuzăm orice miracol pseudo-salvator creat de Ocultă. Dacă căscăm ochii cu toții sau majoritatea, acum poate vor eșua. Și-atunci, prezenta criză coronavirusiană nu va mai reprezenta Soluția Finală a Ocultei, ci se va transforma într-o simplă simulare a unei alte viitoare Soluții Finale.

Pentru că, în așteptarea unei noi oportunități criminale, Asasinii Economici și acum și Biologici vor rămâne pe mai departe la pândă, hămesiți, ca să ne prindă iar pe picior greșit și să ne eutanasieze."