Kash Patel, nou numitul director al FBI, a declarat că poporul american are dreptul să știe ce a făcut regimul Zelenski cu ajutoarele trimise de SUA, mai ales că e vorba de sume imense de bani.

"Am cerut acestui Congres să investigheze unde s-au dus acești bani? Poporului american i se datorează acest răspuns, pentru că sunt banii noștri. Sunt banii contribuabililor noștri. Nu este ca și cum am trimis un miliard de dolari, ca și cum ar fi fost o sumă mică. Am trimis de o sută de ori mai mult către o singură țară. Nu știu cum i se permite acestui Congres să scape cu asta. Și Zelenski este acolo. El a mers pe scena mondială și a spus că Rusia a tras o rachetă în Polonia, ceea ce ar fi fost literalmente un act de război. Ei bine, s-a dovedit că Rusia nu a lansat nicio astfel de rachetă. S-a dovedit că era Ucraina, racheta a venit din Ucraina și a fost lansată spre Polonia. Dacă Zelenski are de gând să meargă acolo și să implore lumea pentru mai mulți bani și mai mulți bani și să vină în SUA și să vină în Congresul nostru și să spună 'vrem mai mulți bani' și apoi să sune și să ceară noului președinte al Camerei să furnizeze mai mulți bani și mai mulți bani și să-l sune pe Mitch McConnell și să spună, avem nevoie de mai multe arme și mai multe arme, trebuie să fie mai precaut cu privire la declarațiile care ne aduc în pragul războiului, decât să facă ceea ce a făcut toamna trecută cu acest atac cu rachete, sau această lansare de rachete, ar trebui să spun. Și pur și simplu nu putem avea încredere deplină dacă îi dăm unui lider 100 de miliarde de dolari și el ne transmite 'nu vă spun unde s-au dus banii'", a conchis Patel.

Declaratia lui Patel vine dupa ce o alta bomba a fost detonata de jurnalistul Tucker Carlson. Un eveniment neașteptat s-a produs după celebrul scandal din Biroul Oval, între Trump și Zelensky, atunci cînd senatorul republican Lindsey Graham, președintele comisiei de buget-finanțe a Senatului și cel mai vocal susținător al Ucrainei din congresul american, a dat, efectiv, cu Zelensky de pămînt și i-a cerut demisia. Schimbarea atît de bruscă de macaz a șocat pe toată lumea, dar ziaristul Tucker Carlson, apropiat al lui Trump, lansează o teorie incendiară: Graham se teme de dezvăluirile care urmează despre afacerile negre din Ucraina cu bani și armament occidental.

"Unul dintre cele mai surprinzătoare lucruri legate de conferința de presă a lui Zelensky a fost reacția lui Lindsey Graham. Cei doi sunt prieteni vechi, dar Graham l-a dezavuat în decurs de o oră. Aceasta a fost mai mult decât o lipsă de loialitate tranzacțională. A fost un caz de țap ispășitor. Lindsey Graham știe ce urmează. În ultimii trei ani, cu sprijinul tacit al patronilor săi occidentali, guvernul ucrainean a comis un număr remarcabil de infracțiuni grave. Ucrainenii au vândut cantități uriașe de arme americane pe piața neagră internațională, cu 20 de cenți la dolar. Aceste arme sunt acum în mâinile grupurilor armate din întreaga lume, inclusiv Hamas, cartelurile mexicane ale drogurilor și ale forțellor care controlează acum Siria. Dumnezeu știe ce au făcut ucrainenii cu agenții patogeni din bio-laboratoarele americane din țara lor. Nici măcar agențiile americane de informații nu sunt sigure. Ucrainenii au ucis, de asemenea, un număr de persoane în diferite țări, în cadrul unor asasinate politice, și au încercat să ucidă alte persoane, inclusiv jurnaliști americani și un șef de stat european. Toate acestea sunt adevărate și vor ieși la iveală la un moment dat. Mai bine începeți să dați vina pe Zelensky de pe acum" a dezvaluit Carlson.