In zona masonica oculta a gradelor superioare exista asa numitele "cercuri prietene", in numar de cinci, care au implicatii in mai multe domenii, dar in principal se referă al cinci țări: America, Anglia, Italia, Franta si Germania.

Acestea sunt statele "olimpiene", considerate a fi superioare celorlalte si care au protocoale secrete prin care conduc lumea occidentala. De la denumirea de "olimpiene" (apartinand Olimpului vechilor zei) se trage si simbolul olimpiadelor sportive, cele cinci cercuri. In fapt, de sorginte masonica.

Oficial, de la Pierre de Coubertin, din 1913, cele cinci cercuri reprezinta cele cinci continente locuite din "leaganul omenirii": Europa, Asia, Africa, America, Australia, iar culorile ar fi determinate de civilizatii, simboluri ale celor dominante nativ: neagra (africana), galbena (asiatica), rosie (americana), albastra (simbolic europeana) si verde (oceania). Pe de alta parte Coubertin a explicat ca aceste culori apar cel mai des in steagurile natiunilor.

Referitor la cele cinci parti importante ale biologiei umane, masoneria definea: mana, piciorul, capul, pieptul si spatele. Cu mana masonul executa, cu piciorul se deplasa, cu capul gandea solutii, cu spatele căra piatra si cu forta pieptului ridica. Tot legat de cifra cinci, prietenia masonica care ii lega pe toti fratii era considerata ca "cele cinci puncte ale fratiei", care constituiau pentagrama.

Si exista multe astfel de exemple legate de "5" pentru simbolistica masonica, inclusiv "cele cinci mari familii" care se afla la varful ierarhiei mondiale: Rotschild, Rockefeller, Morgan, Du Pont si Goldman. Care au in fata alti reprezentanti moderni ca si familii, tot cinci la numar: Walton, Bezos, Koch, Gates si Mars. Iar lumea era condusa politic, la vedere de 5 familii monarhice europene, mai apoi de 5 familii politice transformate in partide: democrate, conservatoare, republicane, liberale, socialiste.