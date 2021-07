Clotilde Armand vrea sa ia cu japca sediul ADP Sector 1 pentru asa-zisa "Scoală Regală"

Sindicatul Angajatilor Administratiei Publice Locale Sector 1 atrage atentia asupra dezinformarii cetatenilor si mass media de catre Primarul in exercitiu, Clotilde Armand, cu privire la situatia reala a sediului ADP Sector 1 - imobilul din B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1.

Clotilde Armand are aici un interes personal, de a pune mana, prin orice mijloace pe aceasta cladire, ajungandu-se chiar si la derapaje grave fata de angajatii Administratiei Domeniului Public Sector 1, acestia fiind intimidati, amenintati, batjocoriti, sustin sindicalistii. Declaratiile si comportamentul Doamnei Primar si a consilierilor personali ai acesteia au creat prejudicii grave de imagine institutiei noastre, ce se gaseste in subordinea Consiliului Local al sectorului 1.

CE SE INTAMPLA IN REALITATE:

Dupa sedinta din martie 2021 cand a fost aprobata hotararea CLS1 nr. 60/202 1, privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra imobilului din bd. Poligrafiei nr. 4, sector I, dela ADP Sector | la Consiliul Local Sector 1 in vederea darii in folosinta Colegiului National de Muzica George Enescu, Secretariatul Primariei Sectorul 1 inainteaza documentele aferente acestei hotarari, pentru a fi supuse aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, mai sustine sursa citata.

In raspunsul dat de Primaria Municipiului Bucuresti, Directia Patrimoniu prin Adresa nr. 6149/16.04.2021 se specifica ca:

- Imobilele in cauza nu au fost transmise in administrarea ADP Sector 1 prin hotarari a CGMB, FAPT PENTRU CARE ACEST DREPT NU POATE FI RETRAS DE LA ADPS1I DE CATRE CGMB. Subliniem faptul ca ADP Sector 1 nu este o institutie publica aflata in subordinea CGMB, iar CGMB poate transmite dreptul de administrare a unui bun - imobil numai Consiliilor Locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti care, potrivit prevederilor art.166, alin.(2), lit(g) administreaza, in conditiile legii, bunurile proprietate publica sau privata ale municipiului, de pe raza teritoriala a sectorului, pe baza hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti...

- Potrivit cartii funciare nr. 273814 si 273815, dreptul de proprietate este inscris in favoarea Primariei Sector 1 - ADP Sector I, nu in Javoarea Municipiului Bucuresti, aspect ce presupune rectificarea cartilor in acest sens intrucat in conformitate cu HCGMB nr. 186/2008, imobilul situat in Bd. Poligrafiei nr.4, in suprafata de 12686 mp, reprezinta bun ce apartine domeniului public al municipiului Bucuresti. In concluzie, hotararea in forma in care a fost trimisa la CGMB nu putea fi adoptata.

La inceputul lunii mai 2021, la OCPI Bucuresti se depune o cerere in numele Consiliului Local Sector 1, de catre un angajat al aparatului de specialitate al Primarului, printr-o imputernicire semnata de Viceprimar Oliver Paiusi, neinregistrata. La acesta cerere se mai depune o copie CI a angajatului aparatului de specialitate si o copie dupa HCGMB nr.186/2008.

Prin cererea depusa, conducerea Primariei Sectorului 1 a solicitat intabularea si modificarea cartii funciare cu privire la imobilul din Bd. Poligrafiei nr. 4 , astfel proprietar devenind - Municipiul Bucuresti si drept de administrare fiind dat Consiliului Local Sector 1. Proprietarul de drept, asa cum rezulta din Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2383/25.06.2002, incheiat intre Administratia Domeniului Public Sector 1 in calitate de cumparator si CNI Coresi SA in calitate de vanzator, este ADP Sector 1, si in mod abuziv i s-a luat dreptul de proprietate si de administrare al imobilului fara nici o hotarare de consiliu local.

Art.869 NCC reglementeaza stingerea dreptului de administrare, stabilind ca dreptul de administrare inceteaza odata cu incetarea dreptului de proprietate publica sau prin actul de revocare emis, in conditiile legii, daca interesul public o impune, de organul care l-a constituit. ADP Sector 1 a primit dreptul de proprietate si administrare a imobilului din Bd. Poligrafiei nr.4, sector 1 prin Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 17/2002, deci legal tot printr-o hotarare a CLS1 se poate retrage acest drept, deoarece acest sediu a fost achizitionat prin contract de vanzare-cumparare si declarat sediu social al acestei unitati prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/29.05.2003.

Neexistand nici o hotarare de consiliu local sector 1 care sa permita conducerii primariei sector 1 sa modifice cartea funciara a imobilului din bd. Poligrafiei nr. 4, aceasta s-a efectuat ilegal prin abuz si fals in declaratii. Totodata prin adresa nr. N239/25.05.2021 a Primariei Sectorului 1 catre PMB Directia Patrimoniu, dl Viceprimar Paiusi Oliver, dna Secretar Ionescu Lavinia si Director Haidemak Madalina recunosc ca din Decizia lor cartea funciara a imobilului din Bd Poligrafiei nr.4 , Sector 1 a fost modificata.

In ceea ce priveste Cartea Funciara a imobilului situat in Bd. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucuresti, va comunicam faptul ca, institutia noastra prin Cererea de inscriere inregistrata la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti cu nr. 56594/24.05.2021, a solicitat rectificarea acesteia in vederea inscrierii dreptului de proprietate in favoarea Municipiului Bucuresti si a dreptului dadministrare in favoarea Consiliului Local al Sectorului 1.

"Astazi suntem in masura sa tragem un semnal de alarma asupra legalitati! Tuturor actelor din primarie, astazi avem un exemplu clar cat de usor se poate schimba proprietarul unui imobil. Sa al documente justificative si dupa aceea ne intrebam cum apar divers! Samsari de terenuri improprietariti (legal de catre o primarie prin ocpi. Din pacate in romania nici in ziua de azi nu se respecta dreptul de proprietate.", atrag atentia liderii de la Sindicatul Angajatilor Administratiei Publice Locale Sector 1 (SAAPLS1).

In sedinta din data de 29.06.2021 la CGMB, pe ordinea de zi s-a aflat proiectul de hotarare cu nr.18, proiect care se refera la HCLS1 nr.60/2021, numai ca de data aceasta hotararea care a fost trimisa spre aprobare CGMB a fost modificata: consilierii locali sector 1 au solicitat avizul privind modificarea administrarii imobilului din Bd. Poligrafiei nr. 4, de la ADP Sector I la Consiliul Local Sector 1. Deoarece conducerea Primariei Sectorului 1 a modificat ilegal administratorul la OCPI fara nici o hotarare, s-au gandit ca aceasta hotarare introdusa la CGMB sa schimbe direct si destinatia cladirii, desi consilierii locali sector 1 nu au votat asa ceva.

"In primul rand forma si continutul proiectului de hotarare propus spre a fi votat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, NU este conforma Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 60/2001. Astfel prin adoptarea Hotararii nr.60/2021, Consiliul Local al Sectorului 1 a solicitat acordul Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra imobilului situat in bd.Poligrafiei nr.4, sector 1 Bucuresti, de la

Administratia Domeniului Public Sector 1 la Consiliul Local al Sectorului 1, in vederea darii acestuia in folosinta Colegiului National de Muzica George Enescu.", se arata in comunicatul SAAPLS1.

Conform Referatului de Aprobare emis de Primarul General al mun. Bucuresti si a documentelor inaintate pe ordinea de zi a sedintei din 29.06.2021, proiectul de hotarare inaintat spre aprobare C.G.M.B nu respecta Hotararea Consiliul Local al Sectorului 1 nr.60/2021, respectiv nu se mai solicita ceea ce Consiliul Local al Sectorului 1 a votat, respectiv schimbarea titularului dreptului de administrare asupra imobilului din bd.Poligrafiei nr.4, si darea lui in folosinta Colegiului National de Muzica George Enescu, ci se propune schimbarea destinatiei acestuia din imobil destinat activitatilor specifice A.D.P. Sector 1 in imobil pentru desfasurarea de activitati scolare, aspecte cu privire la care Consiliul Local al Sectorului 1 N U s-a pronuntat si nu le-a votat.

"Se incearca astfel acoperirea aspectelor de nelegalitate ale H.C.L. Sector 1 nr.60/2021 prin adoptarea unei hotarari care nu mai face referire la schimbarea titularului dreptului de administrare, ci la schimbarea destinatiei imobilului, masura care in fapt nu poate fi dispusa decat concomitent cu constituirea dreptului de administrare, astfel ca, in ciuda cosmetizarii sale, in continuare proiectul de hotarare incalca dispozitiile legale referitoare la constituirea si revocarea dreptului de administrare asupra unui imobil din domeniul public, consacrate de dispozitiile art. 867- art.870 cod civil, respectiv art.166 alin.2? lit.g si alin.3 din codul administrativ, cu atat mai mult cu cat in referatul de aprobare emis de Primarul General, nu se precizeaza in mod clar si neechivoc de ce acest imobil nu mai este necesar ADP Sector 1 si ce se intampla cu el in situatia in care imobilul se dovedeste a fi impropriu desfasurarii activitatilor scolare, respectiv in ipoteza in care Consiliul Local al Sectorului 1 nu obtine avizele prevazute la art.4 din proiectul de hotarare.", mai arata SAAPLS1.

Documente de studiat AICI si AICI