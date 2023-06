Pentagonul a dezvăluit marți că o supraestimare a valorii armelor trimise Ucrainei în ultimii doi ani a dus la un surplus de 6,2 miliarde de dolari din banii contribuabililor americani destinat țării est-europene. Această cifră este aproximativ dublă față de cea estimată inițial și se presupune că va fi utilizată pentru viitoarele pachete de securitate.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sabrina Singh, a oferit clarificări cu privire la natura erorii, explicând că serviciile militare au folosit costul de înlocuire și nu valoarea contabilă a echipamentelor scoase din stocurile Pentagonului și trimise în Ucraina. Potrivit lui Singh, eroarea a fost identificată în timpul unei revizuiri detaliate a procesului contabil.

"Am descoperit neconcordanțe în evaluarea echipamentelor pentru Ucraina. Într-un număr semnificativ de cazuri, serviciile au folosit costurile de înlocuire mai degrabă decât valoarea contabilă netă, supraestimând astfel valoarea echipamentelor extrase din stocurile americane și furnizate Ucrainei", a declarat Singh în cadrul unei conferințe de presă.

Ea a mai detaliat că evaluarea eronată a fost împărțită pe parcursul a doi ani fiscali: 3,6 miliarde de dolari în anul fiscal curent și 2,6 miliarde de dolari în anul fiscal 2022, care s-a încheiat la 30 septembrie anul trecut: "După ce am descoperit această evaluare eronată, controlorul a publicat din nou îndrumări la 31 martie, clarificând modul de evaluare a echipamentelor în conformitate cu Regulamentul de gestionare financiară și cu politica DoD pentru a ne asigura că folosim cele mai exacte metode contabile".

"Am confirmat că, pentru anul fiscal 23, calculul final este de 3,6 miliarde de dolari, iar pentru anul fiscal 22 este de 2,6 miliarde de dolari, pentru un total combinat de 6,2 miliarde de dolari", a declarat Singh. Rezultatul unei masive "erori contabile", a stârnit dezbateri în rândul contribuabililor americani. Foarte ciudat cum această "eroare de contabilitate" se întâmplă să fie anunțată exact în aceeași zi cu acordul de recunoaștere a vinovăției lui Hunter Biden.

