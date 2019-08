Cozmin Gusa: Glonțul de aur în campania prezidențială din SUA si ce se află în spatele scandalului în care e implicat Zuckerman

Consultantul politic Cozmin Gușă a prezentat un scenariu care are toate șansele să se contureze. Un scandal politic care îl implică pe Joe Biden și legăturile sale "necurate" de afaceri, în România sau Ucraina, ar putea reprezenta "glonțul de aur" al campaniei electrole din SUA, prin care echipa Trump poate câștiga meciul cu gruparea Biden.

"Eram la Washington și am stat vreo 14 zile, în primăvara lui 2018, cu proiecte media și geopolitice, iar pe televizor se derulau imagini în care Joe Biden îi adresa lui Donald Trump provocări pentru o partidă de box. Iar ăsta a fost începutul duelului pentru candidatura la președinția SUA. Azi, la nivelul democraților, Joe Biden este numărul doi în tabăra democraților și îl contracandidează pe Donald Trump. Am urmărit cu multă atenție ce se întampla cu apropiații lui Joe Biden. Cum este și normal, în jocuri vine și returul, dar nu au fost foarte multe elemente și discuții. În schimb, Rudi Giuliani, fost primar-vedetă al New Yorkului, actual șef de campanie al lui TRump, l-a atacat direct pe Biden, acuzând că va ajunge în Ucraina ca să investigheze afacerile "cețoase" ale fiului lui Biden.

O mare parte din democrați se luptă în favoarea lui Biden și orice întâmplare nefericită îi aduce un deficit de imagine.

De câte ori m-am întrebat de ce fostul președinte SUA, Barack Obama lăsa la voia întâmplării Europa de Est, nu aveam un răspuns. Iată că a venit si răspunsul! De această parte a lumii s-a ocupat Joe Biden, în general, prin mâna lui dreaptă, Victoria Nuland. Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc, de câte ori s-a dus la Washington s-a întâlnit cu Victoria Nuland. La mijloc este o afacere, iar in Ucraina este o anchetă majoră în legătură cu afacerile derulate de fiul lui Biden, iar în România, Fondul Proprietatea este, mascat, sub conducerea lui Mark Gitenstein, foarte bun prieten cu Biden. Interesant este că la un fond cu profituri de multe miliarde, banii se duc, nu neaapărat în SUA, ci în alte zone offshore. La Chișinău este o investigație, derulată de noul ambasador al SUA, privind nocivitatea afacerilor unui oligarh ca Plahotniuc, iar aici ar ajunge și Gitenstein, în legătira cu Plahotniuc.

Este evident că în urma acestor dezbateri, cineva din apropiații lui Donald Trump să nu folosească glonțul de aur al campaniei prezidenșiale împotriva lui Joe Biden. Trump și echipa lui se vor chinui să-l vulnerabilizeze pe Biden cu glonțul de aur din România. Cine ar putea, dacă nu Adrian Zuckerman, un apropiat al lui Trump. Această întrâziere extrem de ciudată a nominalizării lui Zuckerman are interese care lovesc în tabăra democraților, și avem și răspunsul dat în știri de presă de-a lungul timpului, legate de prietenia lui Gitennstein cu Biden. Iar aici nu pot să nu mă întreb: Ambasadorul României în SUA, George Maior, cunoaște isprăvile lui Mark Gitenstein în Romania sau face precum Traian Băsescu, care a declarat că la DNA s-au închis toate dosarele politice mari?.

Donald Trump are oportunitatea de a-și reseta relația cu noul președinte al Ucrainei, dar și continuarea relației cu Iohannis. NU consider că un scandal de campanie din România destabilizează realțiile între țări. Dacă Trump îl va putea arăta ca om politic profitor, prin afacerile necurate, acolo va fi o bombă de campanie. Acolo nimic nu se precupetește pe tema asta! Pe Trump l-au atacat prin toaate mijloacele. Aceste replici legate de afaceri prin Europa de Est se aplică la americani", e de parere Cozmin Gusa.

In cazul numirii lui Zuckerman ambasador în România scandalul sexual este inventat

"Scandalul sexual este inventat", a afirmat Cozmin Guşă, în condiţiile în care Adrian Zuckerman, alesul preşedintelui Donald Trump, a fost blocat de Senatul de la Washington din cauza unor acuzaţii de hărţuire sexuală, vechi de peste zece ani. Comisia pentru Afaceri Externe a cerut lămuriri Casei Albe, dar acestea nu au cum să vină, aşa că nominalizarea rămâne în aer. Aşadar, numirea unui nou ambasador american în România pare că se amână pe o perioadă nedeterminată.

Cozmin Guşă şi-a continuat analiza prin a sublinia cât de importantă este implicarea ambasadorului american de la Bucureşti în viaţa politică de la noi, în condiţiile în care România este un partener strategic pentru Statele Unite.

"Exact acest eveniment ne poate măsura cu precizie ceea ce s-a întâmplat în România ultimilor ani, în epoca Băsescu şi după, apropo de pseudo-lupta împotriva corupţiei, martelarea unui stat de drept şi multe altele. Din acest motiv am spus că această amânare atât de neobişnuită a unei propuneri extrem de potrivită pentru un partener strategic cum ar trebui să fie România pentru SUA, ne poate rezolva această şaradă. În spatele acestor evenimente, care se întâmplă în SUA, se ascund foarte multe complicităţi între oameni din fostul stat român, statul paralel care a încălcat legea de foarte multe ori şi, de ce nu?, oameni din Statele Unite. Să ne amintim totuşi de faptul că ambasadorul Gitenstein nu era doar un ambasador, era şeful României. Marea şi lunga sa limuzină poposea la Palatul Victoria şi se dădea decizia pe care o considera domnul Gitenstein sau aceeaşi limuzină pe uşile larg deschise de la Cotroceni intra, iar Băsescu se conforma", a spus Cozmin Guşă la Realitatea TV.

"Scandalul s-a închis cu un dosar secretizat, închis legal"

"Hartmann acolo pune degetul pe rană şi vorbeşte şi despre Chişinău. Apariţia în urmă cu mai mult de jumătate de an a noului ambasador american a lui Trump la Chişinău a rezolvat şi problema Plahotniuc. Plahotniuc a plecat cu aportul şi imboldul noului ambasador american. Procedura nominalizării şi calificării unui ambasador durează 6 luni. Noi, despre Zuckerman, împlinim 2 ani de când vorbim, în condiţiile în care este un român, un contabil-avocat de succes, apropiat de familia Trump. Asta e uzual în SUA, ca apropiaţi ai familiei prezidenţiale să îndeplinească sarcini diplomatice de importanţă. Această nominalizare a sa este blocată în urma unui scandal mai mult inventat. Faptele s-au petrecut în urmă cu peste 20 de ani. Secretara despre care se vorbeşte era o emigrantă din America Latină care l-ar fi auzit pe Zuckerman vorbind la telefon cu amanta sa, deci nu cu ea. Şi această secretară l-a raportat. Scandalul s-a închis cu un dosar secretizat, închis legal. Secretara respectivă primind şi compensaţii în urma acestei înţelegeri, cum erau cu miile în America acelor ani. Dar n-a fost vorba nici de avansuri către secretară, nici de viol, nici de altceva", a spus Cozmin Guşă, care a menţionat şi de ce la mijloc e vorba de o mânărie politică:

"Scandalul a fost reactivat în momentul în care s-a pus problema ca Zuckerman să vină ambasador în România. A fost reactivat fără ca dosarul să poate fi redeschis. Dosarul poate fi redeschis doar cu acceptul acelei secretare care astăzi, trăind undeva pe Costa de Vest a Americii, nu mai doreşte să intervină în acest scandal. Menendez ştie aceste lucruri şi el ştie că în 20 iulie, când a cerut aceste lucruri la pre-audierea pe care a avut-o, Zuckerman şi nici Casa Alăa nu pot să-i pună la dispoziţie datele din dosar fără acceptul celei care a reclamat, care nu mai doreşte să-şi dea acceptul. Este vorba de o mânărie politică, ce durează. După prima dată când a fost eliminat din procedură Zuckerman, lumea a crezut că Donald Trump n-o să-l renominalizeze, dar uite că l-a renominalizat. Şi din nou apare acest joc la nivelul democraţilor şi din acest motiv am rugat telespectatorii să se uite atât la implicaţiile jocului politic din România, dar mai ales la jocul politic din SUA, întrucât Gitenstein a fost un favorit şi un prieten al lui Joe Biden, care astăzi este într-un fel considerat principalul contracandidat al lui Trump la alegerile de anul viitor. El luptă pentru nominalizarea ca şi candidat în rândurile Partidului Democrat".

"Domnul Gitenstein a câştigat probabil foarte mulţi bani la Fondul Proprietatea"

"Şi mai dau un element: a fost un scandal cumplit în SUA în urmă cu câteva luni, când Rudy Giuliani, primar legendar al New York-ului, avocatul lui Trump în aceste zile, a discutat în public de faptul că va merge în Ucraina ca să ancheteze afacerile ilegale ale băiatului lui Joe Biden. Pornind de la ideea că Biden s-a lăudat public într-un cerc că a reuşit demiterea procurorului general al Ucrainei, doar pentru că acesta ar fi vrut să verifice aceste afaceri ilegale ale fiului său. Şi a început un mare scandal, prin care Giuliani este pus la zid. Se pare că Giulani n-a mai ajuns în Ucraina. Aici este dubla măsură: dacă vorbim despre acest senator democrat, despre Menendez, o să-l vedem şi pe el implicat nu doar în lobby-ul companiilor petroliere de stat din Venezuela, primind milioane de la aceste companii, dar şi în afaceri considerate a fi de corupţie, pentru care a fost anchetat intern în senatul SUA şi pentru care şi-a pierdut funcţia de preşedinte al comisiei de politică externă. Este exact cineva bun de folosit ca să poate să blocheze o nominalizare pe care o considerăm bună pentru România. Este şi cineva apropiat de familia preşedintelui în funcţie, care ar putea să reprezinte altfel interesele americane pe teren românesc. Dacă lobby-ul lui Gitenstein sau al lui Klemm erau atât de eficiente, măcar la acele vize de intrare în SUA s-ar fi putut renunţa la un moment dat. Dar noi pe relaţia bilaterală n-am câştigat mai nimic. Domnul Gitenstein a câştigat probabil foarte mulţi bani la Fondul Proprietatea acolo", a afirmat Guşă.

"N-o să ne gândim că la Fondul Proprietatea e joc de domnişoare"

"Sunt foarte curios de această vizită a lui Iohannis de săptămâna viitoare, când nu are cum să nu se pună problema reprezentării SUA printr-un ambasador al administraţiei Trump de această dată, la Bucureşti. Pentru că altfel ideea partenerului strategic este doar o vorbă goală, care se măsoară doar în procentul din PIB pe care România îl dedică dotării cu armament. România se află într-o poziţie delicată, ea este puternic conflictualizată cu Rusia lui Putin, prezenţa scutului pe teritoriul României a generat asta, relaţiile noastre în interiorul UE există şi nu există. România e o frunză-n vânt. Parteneriatul strategic cu SUA inclusiv prin prezenţa unui ambasador în stare să implice pe terenul românesc strategia de la Casa Albă este una determinantă. Nu e niciun fake news, acest joc se face. Un om care n-a fost dovedit în justiţie că ar fi făcut ceva şi care ar fi trebuzit să vină calificat în România, ar fi pus în dificultate anumite lucruri ascunde sub preş. Doar n-o să ne gândim că la Fondul Proprietatea e joc de domnişoare şi că Mîndruţescu de la Oracle a fost pus acuzare numai aşa... E vorba de miliarde, punct. De miliarde care se se fac din profitul acestor participaţii la societăţile româneşti pe care le administreează o firmă americanpă, cu un corp de administratori în care şef este fostul ambasador al SUA în România. Să nu ascundem sub preş faptul că în momentul acesta refuzul de nominalizare a lui Zuckerman nu este un mare eveniment. Ba este", a mai afirmat consultantul politic.

"În ţările din jur, în Bulgaria, în Macedonia, în Albania s-au pus de mult timp ambasadori. De ce nu se pune şi în România? Simplu. Ceva pute. Şi sigur e un element românesc. Vocea noastră să se audă în SUA şi să nu cădem victime într-o luptă electorală din SUA. Vreau să vă reamintesc, Guccifer şi mailurile lui Hillary Clinton au fost tot din vestul României şi ăla a făcut puşcărie pe acolo şi face. E o filieră. Să plece acasă dacă e cu frică, nu e cu reprezentare. Ce ne tot ascundem cu capul sub preş?".

Ce se află în spatele scandalului în care e implicat Zuckerman: Blocarea numirii, măsluită

Scandalul în care e implicat Adrian Zuckerman evidențiază importanța României pentru partenerul nostru strategic și poate să influențeze lupta pentru alegerile prezidențiale din SUA, afirmă consultantul politic Cozmin Gușă. Declarația vine după ce numirea lui Zuckerman în funcția de ambasador a fost amânată din cauza acuzațiilor de hărțuire sexuală. Cozmin Gușă a explicat și cine este oficialul american care se află în spatele acestui scandal.

"Vestea cu posibilitatea ca un român, prestigios în New York, Adrian Zuckerman, este un lucru foarte pozitiv pe care noi cu toții l-am îmbrățișat pentru că, în calitatea lui de român de origine, trăitor în copilărie în România, vorbitor de limbă română și de apropiat al familiei președintelui american în funcție ni se pare o soluție de dorit. Deocamdată, din toate punctele de vedere, ar da cu plus. Și, surpriză, în urmă cu ceva vreme, pentru că evenimentul nu a fost ieri, alaltăieri, mi-a semnalat Dan Andronic că, de fapt, a fost evenimentul în urmă cu mai mult de două săptămâni, această refuzare de nominalizare deocamdată pe un pretext, nominalizare care a devenit problematică din princina unui senator democrat, deci adversar al lui Trump, renumitul Menendez, un om care a condus Comisia de politică externă a Senatului SUA cam până în 2015, când a fost acuzat de ilegalități, de corupțe, de niște combinații foarte ciudate cu un oftalmolog din Florida. Pe acest Menendez, atât de curat și de uscat, a trebuit să demisioneze în 2015, din funcția de președinte, s-a trezit acum, în mod senin, să-l chestioneze pe Adrian Zuckerman pentru ceva inventat, după părerea mea, dar care se înscrie la acest #metoo", a declarat Cozmin Gușă.

"Este vorba despre niște evenimente care s-ar fi întâmplat, dacă s-au întâmplat, în urmă cu câteva zeci de ani, în care nu era vorba nici de viol, nici de lucruri, ci de niște replici sau de presupuse avansuri sexuale pe care nimeni nu le poate dovedi, dar o fostă secretară a lui Adrian Zuckerman, apărută ca prin minune, vorbește despre asta, exact într-un moment în care-l poate bloca pe acesta la nominalizare ca ambasador. Sigur că treaba e cusută cu ață albă. Dar asta ne arată nouă cât de importantă este această blocare a nominalizării lui Adrian Zuckerman pentru foștii reprezentanți ai puterii americane la București, și mă refer aici la Mark Gitenstein", explică Gușă. "Scandalul ăsta este unul care ne arată că, totuși, România este extrem de importantă pentru partenerul strategic la capitolul scandaluri care pot să influențeze lupta prezidențială inclusiv în SUA. Pentru că, dacă vorbim de Gitenstein, vorbim despre Joe Biden, despre democrați, despre cel care are cele mai mari șanse să devină contracandidatul lui Donald Trump. Dacă vorbim despre Zuckerman, vorbim despre un preferat al familiei lui Trump pentru această poziție ambasadorială în România, pe care noi ne-o dorim", a mai spus consultantul politic.