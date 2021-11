Vom vedea cum biotehnologia va servi intereselor umanității în cadrul unei paradigme multipolare care prețuiește suveranitatea națională, viața umană, familia și credința?



Oricât de mult ne-ar putea provoca o bună parte din nemulțumire și chiar o supărare a stomacului să luăm în considerare idei precum influența pe care eugenia o are asupra epocii noastre actuale tulburi, cred că ignorarea unui astfel de subiect nu face cu adevărat nimănui niciun favor pe termen lung.



Acest lucru este cu atât mai grav, cu cât persoane de frunte ale Forumului Economic Mondial, cum ar fi Yuval Harari, etalează concepte precum "noua clasă inutilă globală" pe care se presupune că o vor introduce inteligența artificială, ingineria genetică, automatizarea și cea de-a patra revoluție industrială. Alte creaturi de la Davos, cum ar fi Klaus Schwab, pledează în mod deschis pentru o cetățenie globală cu microcipuri capabile să se conecteze la o rețea globală cu un singur gând, în timp ce Elon Musk și Mark Zuckerberg promovează "legăturile neuronale" pentru "a menține umanitatea relevantă" prin fuziunea cu computerele într-o nouă epocă a biologiei evolutive.



Geneticieni darwinianiști de frunte, precum Sir James Watson și Sir Richard Dawkins, apără în mod deschis eugenia, în timp ce o tehnocrație se consolidează într-o stație de guvernare, folosind o "Mare Resetare" ca scuză pentru a introduce o nouă eră post-stat național.



Dacă în spatele acestor procese se ascunde ceva fundamental malefic, care are vreo legătură cu ascensiunea anglo-americană a fascismului și a eugeniei de acum aproape un secol, atunci măcar să avem curajul de a explora această posibilitate. La urma urmei, doar privind această urâțenie în urmă cu 80 de ani, patrioții au reușit să ia măsurile adecvate pentru a preveni o dictatură tehnocratică a bancherilor în 1933 și din nou în timpul celui de-al Doilea Război Mondial... așa că poate că o demonstrație similară de curaj de a gândi inimaginabilul ar putea merita efortul celor care s-ar putea afla într-o situație similară astăzi.

Ce nu s-a întâmplat la Nürnberg?



În urmă cu 76 de ani, în timp ce aliații își consolidau victoria asupra mașinăriei naziste și în timp ce "Tribunalele de la Nürnberg" se organizau rapid, o nouă strategie a fost pusă în mișcare de aceleași forțe care au investit o energie, bani și resurse uriașe în ascensiunea fascismului ca "soluția miraculoasă" a haosului economic de după Primul Război Mondial care se răspândise în Europa și în SUA.



Unul dintre cele mai mari scandaluri ale epocii noastre este faptul că mașinăria de pe Wall Street și din City of London, care i-a finanțat pe Hitler și Mussolini ca berbeci pentru o nouă ordine mondială, nu a fost niciodată adusă în fața justiției.



Deși Franklin Roosevelt a reușit să pună o lesă Wall Street-ului între 1933-1945, pregătind în același timp scena mondială pentru o frumoasă viziune postbelică de cooperare reciproc avantajoasă, forțele întunecate ale oligarhiei financiare, care nu doreau decât să stabilească un sistem global unipolar de guvernare, nu numai că au evitat pedeapsa, dar nu au pierdut timpul pentru a-și recâștiga hegemonia pierdută înainte ca războiul să se încheie.

Rolul lui Sir Julian Huxley



Unul dintre marii strategi conceptuali ai acestui proces a fost un bărbat pe nume Julian Sorrel Huxley (1887-1975). Celebru ca biolog și reformator social, Julian a fost un membru devotat al Societății Britanice de Eugenie, care a servit alături de John Maynard Keynes în calitate de secretar și, mai târziu, de președinte al acesteia.



Julian a fost un om ocupat, care, împreună cu fratele său Aldous, a muncit din greu pentru a "încăpea sub pălăria" mare a bunicului lor Thomas (cunoscut și ca "buldogul lui Darwin"). În timp ce conducea și mișcarea eugenică de după cel de-al Doilea Război Mondial, Julian s-a trezit antrenând mișcarea ecologică modernă, fiind fondatorul Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii în 1948, co-fondator al World Wildlife Fund în 1961, a creat termenul de "transumanism" și, de asemenea, a fondat un organism al Națiunilor Unite extrem de influent, numit UNESCO (prescurtare de la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură) în 1946, pe care l-a condus în calitate de director general în perioada 1946-1948.

In 1946, fratele sau, scriitorul Aldous Huxley, foarte cunoscut in epoca afirmase deja:

"Va exista poate, pentru generația următoare, o metodă farmaceutică de a-i determina pe oameni să-și iubească respectivele servituți și de a produce dictaturi fără lacrimi, ca să spunem așa, o metodă de a produce un fel de lagăr de concentrare pentru societăți întregi, astfel încât oamenii, deși le vor fi luate libertățile, chiar îi va bucura această stare de fapt."

Mandatul pentru noua organizație a fost stabilit în mod clar în cartea lui Julian Huxley din 1946, UNESCO - "Its Purpose and Its Philosophy":



"Morala pentru UNESCO este clară. Sarcina care i-a fost încredințată de a promova pacea și securitatea nu poate fi niciodată îndeplinită în totalitate prin mijloacele care i-au fost atribuite - educație, știință și cultură. Trebuie să aibă în vedere o anumită formă de unitate politică mondială, fie prin intermediul unui guvern mondial unic, fie în alt mod, ca singurul mijloc sigur de a evita războiul... în programul său educațional, poate sublinia necesitatea ultimă a unei unități politice mondiale și poate familiariza toate popoarele cu implicațiile transferului suveranității depline de la națiuni separate la o organizație mondială."



În ce scop ar fi urmărită această "unitate politică mondială"? Câteva pagini mai târziu, viziunea lui Huxley este expusă în toate detaliile sale întortocheate:



"În momentul de față, este probabil ca efectul indirect al civilizației să fie disgenic în loc de eugenic și, în orice caz, pare probabil că greutatea moartă a prostiei genetice, a slăbiciunii fizice, a instabilității mentale și a predispoziției la boli, care există deja în specia umană, se va dovedi o povară prea mare pentru a se putea realiza un progres real. Astfel, chiar dacă este foarte adevărat că orice politică eugenică radicală va fi pentru mulți ani imposibilă din punct de vedere politic și psihologic, va fi important ca UNESCO să vegheze ca problema eugenică să fie examinată cu cea mai mare atenție și ca mintea publică să fie informată cu privire la problemele în joc, astfel încât mult din ceea ce este acum de neconceput să poată deveni cel puțin de gândit."



După ce lumea a avut ocazia să vadă cum arată un program de eugenie sub sprijinul deplin al unui inginer social fascist, nu ar fi exagerat să spunem că acesta a pierdut o bună parte din popularitate în ochii unei populații mondiale încă foarte legate de instituții culturale tradiționale precum creștinismul, patriotismul și respectul pentru sacralitatea vieții.



Chiar dacă treizeci de state americane și două provincii canadiene legalizaseră politicile de eugenie (inclusiv sterilizarea forțată a celor nepotriviți) între 1907-1945, știința statistică și aplicarea politică a eugeniei s-au oprit brusc la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și, așa cum Huxley a reiterat în manifestul său, trebuia făcut ceva nou.



Câteva cuvinte despre Tavistock



Huxley a lucrat, de asemenea, foarte îndeaproape cu Clinica Tavistock din Londra, care a primit finanțare atât de la Fundațiile Rockefeller, cât și de la Fundația Macy în perioada anilor 1930-1950.



Condusă de un psihiatru pe nume generalul de brigadă John Rawlings Rees, Tavistock poate fi înțeleasă cel mai bine ca fiind "ramura psihiatrică a Imperiului Britanic" înființată în 1921, care a inovat tehnicile psihiatrice folosind amestecuri de behaviorism pavlovian și teorii freudiene pentru a influența comportamentul de grup într-o varietate de moduri.

La început, clinica a explorat condițiile mentale extreme ale victimelor șocurilor de obuze care au suferit cazuri de deconstrucție psihologică în timpul terorii războiului din tranșee, recunoscând gradul ridicat de maleabilitate la acești subiecți. Așa cum a fost subliniat într-un raport strălucit al IER din 1996, realizat de L. Wolfe, ideea din spatele clinicii Tavistock a fost întotdeauna determinată de obiectivul de a înțelege cum poate fi "depatternat" și deconstruit creierul pentru a fi reconstruit din nou ca o "foaie albă", cu speranța că această perspectivă asupra indivizilor ar putea fi reprodusă ulterior în rândul unor grupuri sociale mai largi și chiar al unor națiuni întregi. Multe dintre aceste cercetări au fost aplicate sub forma MK Ultra în SUA și vor face obiectul unui raport viitor.

G. Brock Chisholm: Țarul Tavistockian al Sănătății Mondiale

Un psihiatru proeminent care a lucrat ani de zile cu Rees la Tavistock a fost un canadian pe nume G. Brock Chisolm.

În 1948, Chistolm a fondat un organism afiliat la ONU, numit Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cu scopul de a promova sănătatea mentală și fizică a lumii. Un demers nobil, purtător de multă responsabilitate și putere, care necesita un lider cu o înțelegere excepțională a naturii bolii și a sănătății. Din păcate, pe baza propriei sale viziuni bolnave despre natura omenirii și a societății, Chisholm era cu siguranță omul nepotrivit pentru această funcție.



Printre cele mai mari cauze ale războiului și ale bolii mintale, în gândirea lui Chisholm, nu se aflau imperialismul sau nedreptatea economică, ci mai degrabă credința societății în ceea ce privește binele și răul. Scriind în 1946, Chisholm a prezentat scopul unei psihoterapii și al unei educații "bune", spunând "reinterpretarea și, în cele din urmă, eradicarea conceptului de bine și de rău care a stat la baza educației copiilor, înlocuirea gândirii inteligente și raționale cu credința în certitudinile bătrânilor - acestea sunt obiectivele tardive ale practic tuturor psihoterapiilor eficiente".



Dar nu doar "conceptul de bine și de rău" sau "credința în certitudinile bătrânilor" trebuiau eradicate, ci și religia monoteistă, familia și patriotismul. Vorbind opt ani mai târziu, Chisholm a spus:

"Pentru a realiza o guvernare mondială, este necesar să eliminăm din mintea oamenilor individualismul, loialitatea față de tradiția familială, patriotismul național și dogmele religioase".

Lumea devine nebună



Odată ce UNESCO și OMS au fost ferm instituite, a fost creată o a treia organizație care să conducă finanțarea și practica sănătății mintale la nivel mondial.



După cum a subliniat istoricul Anton Chaitkin, finanțată în principal de Fundația Macy, Federația Mondială a Sănătății Mintale (WFMH) a fost creată în 1948. Fundația Macy în sine, care a fost creată în 1930 sub conducerea generalului Marlborough Churchill (vărul lui Winston), care a fost responsabil de serviciile secrete militare secrete în perioada 1919-1929 sub forma "Camerei Negre". Noua sa fundație făcea parte din mașinăria Rockefeller și a fost folosită ca o conductă pentru a vărsa bani în "științele sănătății", cu accent pe eugenie.



Coordonatorul tehnic american la conferința care a creat WFMH a făcut cunoscute în mod clar originile noii organizații. Nina Ridnour a scris: "Federația Mondială pentru Sănătate Mintală... a fost creată la recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății a Națiunilor Unite și a UNESCO, deoarece acestea aveau nevoie de o organizație neguvernamentală pentru sănătate mintală cu care să coopereze".



Și cine avea să devină primul director general al WFMH? În timp ce era încă șef al Clinicii Tavistock din Londra, generalul de brigadă John Rawlings Rees a fost pus în fruntea noului organism de nimeni altul decât arhicunoscutul Montagu Norman (șeful Băncii Angliei), care a creat operațiunea din Asociația Națională pentru Sănătate Mintală, condusă din casa sa londoneză Thorpe Lodge.



Descriind acest plan strategic de luptă pentru reformarea societății, Rees a spus:

"Dacă ne pregătim să ieșim în câmp deschis și să atacăm problemele sociale și naționale ale zilelor noastre, atunci trebuie să avem trupe de șoc, iar acestea nu pot fi furnizate de psihiatria bazată în întregime în instituții. Trebuie să avem echipe mobile de psihiatri care sunt liberi să se deplaseze și să stabilească contacte cu zona locală."



Ideea echipelor mobile de trupe de șoc de psihiatrie a fost o idee avansată de marele strateg Lord Bertrand Russell, care scrisese în 1952 în lucrarea "Impactul științei asupra societății":

"Cred că subiectul care va avea cea mai mare importanță din punct de vedere politic este psihologia de masă.... Importanța sa a crescut enorm prin dezvoltarea metodelor moderne de propagandă. Dintre acestea, cea mai influentă este ceea ce se numește 'educație'. Religia joacă un rol, deși în scădere; presa, cinematograful și radioul joacă un rol din ce în ce mai important.... Se poate spera că, în timp, oricine va fi capabil să convingă pe oricine de orice, dacă va putea prinde tânărul pacient și va fi dotat de stat cu bani și echipament."

Războiul rece bipolar și o nouă paradigmă globală



În anii care au urmat, UNESCO, OMS și WFMH au lucrat în tandem pentru a coordona sute de suborganizații influente, universități, laboratoare de cercetare și știința secretă, inclusiv MK Ultra a CIA, pentru a aduce societatea dorită "sănătoasă din punct de vedere mental", curățată de legăturile sale cu creștinismul, credința în veridicitate, patriotismul național sau familia. În 1971, lumea era coaptă pentru o mare schimbare.



Țintele baby boomer ale acestui vast experiment de inginerie socială fuseseră inundate de un vast arsenal de război cultural la toate nivelurile. În timp ce LSD era răspândit în campusurile din America, iar asasinatele liderilor occidentali care se împotriveau noii ere a războaielor din Asia de Sud-Vest deveneau norma, baby boomerii priveau cum cei dragi lor se întorceau din Vietnam în saci de cadavre. "Să nu ai încredere în nimeni peste 30 de ani" a devenit noua înțelepciune, în timp ce dragostea de țară era sufocată sub răspândirea nefirească a imperialismului anglo-american în străinătate și a operațiunilor de tip COINTEL PRO acasă.



Atunci când CFR și Comisia Trilaterală au desprins dolarul american de rezerva de aur, a fost inaugurată o nouă eră a dereglementării, a consumerismului și a materialismului radical, ceea ce a făcut ca generația "baby boomer" să se transforme rapid în generația hipermaterialistă "eu" a anilor 1980. La nivel ecologic, o nouă etică a "conservaționismului" a început să treacă de la periferie la curentul principal, înlocuind vechea etică pro-industrială a societății producătoare-creatoare, care a guvernat din punct de vedere istoric cele mai bune părți ale civilizației occidentale.



Principalul dintre creatorii acestei noi etici de conservare, care a înlocuit ideea de "a proteja omenirea de imperiu" cu cea de "a proteja natura de omenire", a fost nimeni altul decât Julian Huxley însuși. În cursul aceluiași an în care a cofondat World Wildlife Foundation, Huxley a redactat Manifestul Morges (1961) ca manifest organizator al mișcării ecologiste moderne, care opune civilizația umană în contrast puternic cu presupusul echilibru matematic închis al naturii.

Huxley a cofondat WWF împreună cu arhicunoscătorii malthusieni Prințul Philip (care a declarat: "Vreau să mă reîncarnez într-un virus mortal"), Mountbatten și Prințul Bernhard al Țărilor de Jos.

Regimul planetar al lui Holdren



La mijlocul anilor 1970, unul dintre cei mai importanți neo-malthusieni ai epocii, Paul Ehrlich, a fost mentorul unui tânăr protejat pe nume John Holdren și, împreună, au produs în 1977 un manual numit "Ecoscience", în care cei doi scriau:



"Poate că aceste agenții, combinate cu UNEP și agențiile de populație ale Națiunilor Unite, ar putea fi dezvoltate în cele din urmă într-un Regim Planetar - un fel de superagenție internațională pentru populație, resurse și mediu. Un astfel de Regim Planetar cuprinzător ar putea controla dezvoltarea, administrarea, conservarea și distribuirea tuturor resurselor naturale, regenerabile sau neregenerabile, cel puțin în măsura în care există implicații internaționale.

Astfel, regimul ar putea avea puterea de a controla poluarea nu numai în atmosferă și oceane, ci și în corpurile de apă dulce, cum ar fi râurile și lacurile care traversează frontierele internaționale sau care se varsă în oceane. Regimul ar putea fi, de asemenea, o agenție centrală logică pentru reglementarea întregului comerț internațional, inclusiv, poate, a asistenței acordate de țările în curs de dezvoltare țărilor cel mai puțin dezvoltate și a tuturor produselor alimentare de pe piața internațională.



Regimul planetar ar putea fi responsabil pentru determinarea populației optime pentru lume și pentru fiecare regiune și pentru a arbitra cotele diferitelor țări în limitele regionale. Controlul dimensiunii populației ar putea rămâne în responsabilitatea fiecărui guvern, dar regimul ar avea o anumită putere de a impune limitele convenite."



Având în vedere că aceste cuvinte au fost scrise la doar trei ani după raportul NSSM-200 al lui Henry Kissinger, care a transformat doctrina politicii externe a SUA din pro-dezvoltare în pro-reducere a populației, cuvintele lui Holdren din 1977 nu trebuie luate cu ușurință.

Proiectul genomului uman reînvie monștrii adormiți



În deceniile care au urmat, Holdren a devenit prieten apropiat cu un matematician și bursier Rhodes de la Harvard pe nume Eric Lander, care a condus Proiectul Genomului Uman între 1995 și 2002. Lander a anunțat succesul dezvăluirii genomului uman complet secvențiat în 2003 spunând:



"Proiectul Genomului uman reprezintă una dintre cele mai remarcabile realizări din istoria științei. Finalizarea sa în această lună marchează începutul unei noi ere în cercetarea biomedicală. Biologia se transformă într-o știință a informației".



Comentând potențialul de a conduce evoluția umană, posibil datorită proiectului Lander privind genomul uman și noilor dezvoltări ale tehnologiei CRISPR mRNA, Sir Richard Dawkins a scris în 2006:



"În anii 1920 și 1930, oamenii de știință, atât din stânga, cât și din dreapta, nu ar fi considerat ideea de copii de design deosebit de periculoasă - deși, desigur, nu ar fi folosit această expresie. Astăzi, bănuiesc că ideea este prea periculoasă pentru o discuție confortabilă, iar conjectura mea este că Adolf Hitler este responsabil pentru această schimbare... Mă întreb dacă, la aproximativ 60 de ani de la moartea lui Hitler, am putea măcar să ne aventurăm să ne întrebăm care este diferența morală între a crește pentru abilități muzicale și a obliga un copil să ia lecții de muzică. Sau de ce este acceptabil să antrenăm alergători rapizi și săritori în înălțime, dar nu să-i creștem. Mă pot gândi la câteva răspunsuri, și sunt răspunsuri bune, care probabil că ar sfârși prin a mă convinge. Dar nu a venit oare momentul în care ar trebui să nu ne mai fie frică nici măcar să punem întrebarea?"



Nu a trecut mult timp până când Holdren s-a trezit bucurându-se de o putere mai mare decât își imaginase vreodată în calitate de "țar al științei" și arhitect al programului de guvernare "bazat pe dovezi" al lui Obama, care presupunea maximizarea finanțării pentru tehnologia verde în vederea decarbonizării omenirii în cadrul unor noi sisteme de guvernare globală. Lander a lucrat îndeaproape cu Holdren în calitate de copreședinte al consiliului științific al lui Obama și, de asemenea, cu președintele Institutului Whitehead, David Baltimore, la crearea Institutului Broad al MIT și Harvard.



Împreună, Lander și Baltimore au supervizat o conferință majoră din 2015 privind "noua eră a cercetării biomedicale", care a dezvăluit o nouă tehnologie de modificare a genelor, cunoscută sub numele de CRISPR, care implică utilizarea enzimelor și a ARN-ului găsite în ecoli, despre care s-a descoperit că au capacitatea de a ținti secvențe de ADN și de a induce diverse mutații. Deși este evident că această tehnologie puternică oferă un potențial bun pentru umanitate ca instrument de eliminare a bolilor ereditare la oameni și la culturi, puterea incredibilă a CRISPR de a modifica fundamental ADN-ul uman pentru totdeauna poate face un rău inimaginabil dacă este pusă pe mâini greșite.

La summitul internațional "istoric" privind editarea genelor umane din decembrie 2015, președintele conferinței, David Baltimore, a reluat cuvintele înfiorătoare ale lui Julian Huxley în timpul discursului său principal: "De-a lungul anilor, inimaginabilul a devenit de conceput. Ne aflăm în pragul unei noi ere în istoria omenirii".



În ianuarie 2021, John Holdren l-a felicitat pe Erik Lander pentru numirea în funcția de director al politicii științifice și tehnologice de la Casa Albă, funcție deținută anterior de Holdren.



În această poziție, Lander a supervizat reactivarea tuturor politicilor științifice din epoca Obama (dupa o pauza de 4 ani din perioada Donald Trump), ca parte a unei revizuiri tehnocratice a guvernului SUA în conformitate cu agenda "Great Reset" a Forumului Economic Mondial. Utilizând vasta putere a Legii privind autorizarea de urgență pentru a ocoli FDA și pentru a pune în aplicare tehnologiile de terapie genetică care se prezintă drept "vaccinuri", s-a început un nou experiment social.



Tehnologia CRISPR este deja aclamată ca fiind cheia rezolvării noilor tulpini mutante ale COVID-19 și este folosită ca "vaccin" pentru anumite boli tropicale în momentul scrierii acestui articol. Ar trebui să se țină cont cu tărie de legătura evidentă dintre organizațiile eugenice de ieri și ascensiunea operațiunilor moderne cu ARNm asociate cu GAVI și Astra Zeneca din Oxford, dezvăluite de jurnalistul de investigație Whitney Webb la începutul acestui an.



Va fi această tehnologie folosită de moștenitorii din zilele noastre ai eugeniștilor care sponsorizează nazismul, într-un efort de a relua de unde a rămas Dr. Mengele, sau vom vedea această biotehnologie servind interesele umanității în cadrul unei paradigme multipolare care prețuiește suveranitatea națională, viața umană, familia și credința? Vom incerca sa raspundem in episodul viitor.

Matthew Ehret

