Cum au reusit trei hackeri romani sa fure datele clientilor unor banci din Estonia si Lituania

Trei persoane au fost retinute si urmeaza sa fie duse la instanta cu propunere de arestare preventiva, dupa ce anchetatorii au descoperit ca furau datele clientilor unor banci din strainatate, apoi le furau banii din conturi.

In acest caz se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, fals informatic in forma continuata, acces ilegal la un sistem informatic in forma continuata, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos in forma continuata si uz de fals. In cauza s-a retinut faptul ca, in cursul anului 2019, mai multe persoane au constituit un grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni informatice.

In fapt, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, membrii gruparii au falsificat paginile web ale unor banci din Lituania si Estonia, dupa care au trimis prin mesaje SMS clientilor bancii link-urile catre paginile clonate, in scopul de a procura datele de acces (credentialele) ale clientilor la aplicatia care permite, printre altele, accesul online la conturile bancare.

Persoanele vatamate introduceau datele solicitate pe pagina falsificata si, simultan, membrii grupului infractional preluau aceste date (obtinute prin phishing) pentru a se autentifica pe pagina reala a bancii. Dupa ce victimele introduceau datele necesare autentificarii era simulata o eroare de operatiune, iar pagina de internet falsa a bancii era inchisa. Odata obtinute credentialele, prin intermediul aplicatiei, inculpatii au accesat ilegal conturile de online banking apartinand mai multor victime si au reusit sa transfere, in repetate randuri, sume de bani din conturile bancare ale acestora.

Prejudiciul cauzat celor peste 600 de parti vatamate se ridica la peste 200.000 de euro. De asemenea transferuri de peste 300.000 de euro au fost blocate de catre bancile prejudiciate. La data de 28.09.2020, politistii si procurorii de la combaterea crimei organizate au facut cinci perchezitii domiciliare in Capitala, in urma carora au fost ridicate doua laptopuri, 16 telefoane, patru hard diskuri, sase memory stickuri, un ssd, cinci carduri de memorie, 21 de cartele SIM, 28 de carduri bancare si documente bancare si olografe.

Actiunea este efectuata in baza unui acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Ancheta - JIT (Joint Investigation Team), incheiat in cursul anului 2020, la nivelul Eurojust, intre Romania, prin Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si autoritatile judiciare din Lituania si Estonia. Cei trei suspecti urmaza sa fie prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile.