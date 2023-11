Cum este condusă lumea în mod real și ce trebuie să se rezolve prin implementarea Noii Ordini Mondiale

Redăm textul intervenției lui Thierry Meyssan în Magdeburg (Germania), în cadrul conferințe din 4 noiembrie 2023. El explică ceea ce consideră a fi diferența fundamentală dintre cele două concepții ale ordinii mondiale care se dispută astăzi între Donbass și Gaza: cea a blocului vestic și cea la care se referă restul lumii.

Nu se pune problema dacă această ordine ar trebui să fie dominată de o putere (ordine unipolară) sau de un grup de puteri (ordine multipolară), ci dacă ar trebui să respecte sau nu suveranitatea fiecăruia. Autorul se bazează pe istoria dreptului internațional, așa cum a fost conceput de țarul Nicolae al II-lea și de câștigătorul premiului Nobel pentru pace, Léon Bourgeois.

Vom înlocui sclavia actuală cu alta nouă? Pentru a răspunde la această întrebare, m-aș baza pe experiența mea succesivă în calitate de consilier pentru 5 șefi de stat. Peste tot, diplomații ruși mi-au spus: sunteți pe calea greșită: sunteți de acord să stingeți un incendiu aici, în timp ce altul a pornit în altă parte. Problema este mai profundă și mai amplă.

Aș dori să descriu diferența dintre o ordine mondială bazată pe reguli și una bazată pe dreptul internațional. Nu este o poveste liniară, ci o luptă între două concepții ale lumii; o luptă pe care trebuie să o urmărim.

În secolul al XVII-lea, Tratatele de Westfalia au stabilit principiul suveranității statelor. Fiecare este egal cu ceilalți și nimeni nu poate interveni în treburile interne ale altora. Timp de secole, aceste tratate au guvernat relațiile dintre Länders și între statele europene actuale. Au fost reafirmate de Congresul de la Viena din 1815, în timpul înfrângerii lui Napoleon I.

În ajunul Primului Război Mondial, Țarul Nicolae al II-lea a convocat două Conferințe internaționale de pace (1899 și 1907) la Haga pentru a „căuta cel mai eficient mijloc de a asigura tuturor popoarelor beneficiile unei păci reale și de durată". El le-a pregătit împreună cu Papa Benedict al XV-lea pe baza dreptului canonic și nu pe dreptul celor mai puternici. 27 de state au semnat lucrarea finală după 2 luni de deliberări. Președintele Partidului Francez Radical, Léon Bourgeois, și-a prezentat reflecția asupra dependenței reciproce a statelor și a interesului pe care îl au pentru unire, în ciuda rivalităților lor.

Sub conducerea lui Léon Bourgeois, Conferința a creat o Curte Internațională de Arbitraj pentru a soluționa litigiile prin mijloace legale, mai degrabă decât prin război. Potrivit lui Bourgeois, statele nu vor fi de acord să se dezarmeze până când nu vor avea alte garanții de securitate. Textul final stabilește noțiunea de „obligație a statelor de a evita războiul" ... prin arbitraj.

Sub conducerea unui ministru al țarului, Frédéric Fromhold de Martens, Conferința a convenit că, în timpul unui conflict armat, populațiile și beligeranții trebuie să rămână sub protecția principiilor care rezultă din „obiceiuri stabilite între națiuni civilizate, legile umanității și cerințele conștiinței publice". Pe scurt, semnatarii s-au angajat să nu se mai comporte ca barbari.

Acest sistem funcționează numai între statele civilizate care își onorează promisiunea și se raportează la opinia publică. A eșuat în 1914, deoarece statele și-au pierdut suveranitatea prin încheierea tratatelor de apărare care le impuneau să intre automat în război în anumite circumstanțe pe care nu le puteau aprecia.

Ideile lui Léon Bourgeois au reușit să ajungă la populație, dar au întâmpinat opoziție, inclusiv din partea rivalului său din Partidul Radical, Georges Clemenceau. Nu credea că opinia publică poate preveni războaiele. Anglo-saxonii, președintele Statelor Unite, Woodrow Wilson și premierul britanic, Lloyd George, nu au crezut nici ei în asta. Cei 3 bărbați au înlocuit Forța Câștigătorilor cu Dreptul Internațional încă de la început după Primul Război Mondial. Au împărțit lumea și rămășițele imperiilor austro-ungare, germane și otomane. Au dat vina pe Germania pentru masacre, negându-le pe ale lor. Au impus dezarmarea fără garanții. Pentru a preveni apariția unui rival al Imperiului Britanic în Europa, anglo-saxonii au început să arunce Germania în luptă împotriva URSS și au obținut tăcerea Franței, asigurând-o că ar putea jefui învinsul celui de-al doilea Reich. Într-un fel, după cum a spus primul președinte al Republicii Federale, Theodor Heuss, au stabilit condițiile pentru dezvoltarea nazismului.

După cum au convenit între ei, cei 3 bărbați au remodelat lumea în propria lor imagine (Cele 14 puncte ale lui Wilson, acordurile Sykes-Picot, declarația Balfour). Au creat casa evreiască din Palestina, au disecat Africa și Asia și au încercat să reducă Turcia la teritoriul său de drept. Au organizat toate tulburările actuale ale Orientului Mijlociu.

Cu toate acestea, pe baza ideilor regretatului Nicolae al II-lea și Leon Bourgeois, Liga Națiunilor (SDN) a fost înființată după primul război mondial, fără participarea Statelor Unite, care astfel a refuzat oficial orice idee de drept internațional. Cu toate acestea, Liga a eșuat și ea. Nu pentru că Statele Unite au refuzat să se alăture, așa cum se spune. Era dreptul lor. Dar mai întâi pentru că nu a putut să restabilească egalitatea strictă între state, Regatul Unit opunându-se ideii de a considera popoarele colonizate ca fiind egale. O altă cauză a fost lipsa unei armate comune. Și, în sfârșit, o altă cauză a fost faptul că naziștii și-au masacrat adversarii, distrugând opinia publică germană, au încălcat semnătura Berlinului și nu au ezitat să se comporte ca barbari.

Începând cu Carta Atlanticului în 1942, noul președinte american Franklin Roosevelt și noul prim-ministru britanic, Winston Churchill, și-au stabilit obiectivul comun de a stabili un guvern mondial după conflict. Anglo-saxonii, care credeau că pot guverna lumea, nu au căzut de acord cu privire la modul de a proceda. Washingtonul nu dorea ca Londra să se amestece în afacerile sale în America Latină, în timp ce Londra nu intenționa să împărtășească hegemonia Imperiului. Anglo-saxonii au semnat multe tratate în timpul războiului cu guvernele aliate, inclusiv cu cele din exil, pe care le-au găzduit la Londra.

Mai mult, anglo-saxonii nu au reușit să învingă al Treilea Reich, sovieticii l-au răsturnat și au luat Berlinul. Joseph Stalin, primul secretar al PCUS, s-a opus ideii unui guvern mondial, care este și anglo-saxon. Voia doar o organizație care să poată preveni conflictele viitoare. În orice caz, concepțiile rusești au dat naștere sistemului: cel al Cartei Națiunilor Unite, la conferința de la San Francisco.

În spiritul conferințelor de la Haga, toate statele membre ale ONU sunt egale. Organizația include un tribunal intern, Curtea Internațională de Justiție, care este responsabilă de soluționarea conflictelor dintre membrii săi. Cu toate acestea, având în vedere experiențele anterioare, cele 5 puteri victorioase au un loc permanent în Consiliul de Securitate cu un veto. Întrucât nu exista încredere între ei (anglo-saxonii au avut în vedere continuarea războiului cu trupele germane rămase împotriva URSS) și nu se știa cum se va comporta Adunarea Generală, învingătorii au vrut să se asigure că ONU nu s-a întors împotriva lor (Statele Unite au comis crime teribile de război prin lansarea a două bombe atomice împotriva civililor, în timp ce Japonia... își pregătea predarea către sovietici). Dar marile puteri nu au înțeles deloc veto-ul în același mod. Pentru unii, era un drept de a cenzura deciziile altora, pentru alții, era obligația câștigătorilor de a lua deciziile în unanimitate.

Dar de la început, anglo-saxonii nu au întrat în joc: un stat israelian s-a proclamat (14 mai 1948) înainte de a fi convenite granițele sale, apoi trimisul special al secretarului general al Națiunilor Unite, care urma să supravegheze crearea unui stat palestinian, Contele Folke Bernadotte, a fost asasinat de adepții supremației evreiești la comanda lui Yitzhak Shamir. În plus, sediul Consiliului de Securitate pentru China, în contextul încheierii războiului civil chinez, a fost dat Kuomintang-ului Chiang Kai-shek, și nu Beijingului. Anglo-saxonii au proclamat independența zonei lor de ocupație coreene sub numele de «Republica Coreea» (15 august 1948), au creat NATO (4 aprilie 1949), apoi au proclamat independența zonei lor de ocupație germană sub denumirea «Germania Federală» (23 mai 1949).

Având în vedere că a fost păcălită, URSS a „trântit ușa". Georgianul Joseph Stalin crezuse greșit că veto-ul nu era un drept de cenzură, ci o condiție de unanimitate a învingătorilor. A crezut că blochează organizația boicotând-o.

Anglo-saxonii au interpretat textul Cartei pe care l-au elaborat și au profitat de absența sovieticilor pentru a pune «căști albastre» pe capetele soldaților lor și au purtat un război împotriva nord-coreenilor (25 iunie 1950). În cele din urmă, pe 1 august 1950, sovieticii s-au întors la ONU, după 6 luni și jumătate de absență.

Deși Tratatul Atlanticului de Nord este legal, regulile de procedură ale NATO încalcă Carta ONU. Punea armatele aliate sub comanda anglo-saxonilor. Comandantul său șef, SACEUR, era un ofițer american. Potrivit primului său secretar general, Lord Ismay, adevăratul obiectiv al Alianței nu este nici păstrarea păcii, nici lupta împotriva sovieticilor, ci „Menținerea americanilor în interior, a rușilor în afară și a germanilor sub tutelă". Pe scurt, era vorba de brațul armat al guvernului mondial pe care Roosevelt și Churchill doreau să-l creeze. În acest scop, președintele Biden a ordonat sabotarea conductei de gaz Nord Stream care leagă Rusia și Germania.

În momentul eliberării, MI6 și OPC (viitoarea CIA) au creat în secret o rețea în Germania. Au plasat acolo mii de oficiali nazisti și i-au ajutat să scape de justiție. Klaus Barbie, care l-a torturat pe coordonatorul francez al rezistenței, Jean Moulin, a devenit primul comandant al acestei armate din umbră. Apoi, această rețea a fost încorporată în NATO, unde a fost redusă în mare măsură. A fost apoi folosită de anglo-saxoni pentru a interfera în viața politică a presupusilor lor aliați, în realitate vasalii lor.

Foștii colaboratori ai lui Joseph Goebbels au creat Volksbund für Frieden und Freiheit. Au persecutat comuniștii germani cu ajutorul Statelor Unite. Mai târziu, agenții NATO au reușit să manipuleze extrema stângă pentru a o face detestabilă. Acesta este și cazul trupei din Bader. Dar, în timp ce acești bărbați au fost arestați, agenții secreți au venit să-i ucidă în închisoare, înainte de a fi judecați și de a apuca să vorbească. Începând cu 1992, Danemarca a spionat politicienii germani, inclusiv cancelarul Angela Merkel, la instrucțiunile NATO, la fel cum în 2022, Norvegia, un alt membru NATO, a ajutat Statele Unite să saboteze Nord Stream...

Întorcându-ne la Dreptul Internațional, lucrurile au revenit treptat la normal, până când ucraineanul Leonid Brejnev a făcut în Europa Centrală, în 1968, în timpul Primăverii de la Praga, ceea ce anglo-saxonii au făcut oriunde altundeva: a interzis statelor aliate ale URSS să aleagă un model economic altul decât al său.

La dizolvarea URSS lucrurile au început să se înrăutățească. Subsecretarul Apărării al SUA, Paul Wolfowitz, a elaborat o doctrină conform căreia, pentru a rămâne stăpânii lumii, Statele Unite trebuiau să facă totul pentru a preveni apariția unui nou rival, începând cu Uniunea Europeană. În aplicarea acestei idei, secretarul de stat James Baker a impus extinderea Uniunii Europene tuturor fostelor state ale Pactului de la Varșovia și URSS. Prin dezvoltarea în acest fel, Uniunea a fost lipsită de posibilitatea de a deveni o entitate politică. Încă se aplică această doctrină, Tratatul de la Maastricht a plasat UE sub protecția NATO. Și încă se aplică această doctrină, Germania și Franța plătesc și înarmează Ucraina.

Apoi a venit profesorul ceh-american Josef Korbel. El a propus anglo-saxonilor să domine lumea prin rescrierea tratatelor internaționale. Potrivit acestuia, ar fi fost suficient să înlocuim legea anglo-saxonă, bazată pe obicei, cu raționalitatea dreptului roman. În acest fel, toate tratatele ar oferi un avantaj pe termen lung puterilor dominante: Statele Unite și Regatul Unit, legate de o „relație specială", în cuvintele lui Winston Churchill. Fiica profesorului Korbel, democrata Madeleine Albright, a devenit ambasador la ONU, apoi secretar de stat. Apoi, când Casa Albă a trecut în mâinile republicanilor, fiica adoptată a profesorului Korbel, Condoleeza Rice, i-a succedat în funcția de consilier pentru securitate națională și apoi secretar de stat. Timp de două decenii, cele două „surori" au rescris cu răbdare principalele texte internaționale, care se presupune că le modernizează, de fapt pentru a le schimba esența.

Astăzi, instituțiile internaționale funcționează în conformitate cu regulile emise de anglo-saxoni, pe baza încălcărilor anterioare ale dreptului internațional. Acest drept nu este scris în niciun cod, deoarece este o interpretare a cutumei de către puterea dominantă. În fiecare zi înlocuim regulile neloiale cu dreptul internațional și ne încălcăm propria promisiune.

De exemplu: Statele baltice și-au asumat un angajament scris atunci când au fost create în 1990 de a păstra monumentele ce onorează sacrificiile Armatei Roșii. Distrugerea acestor monumente este, prin urmare, o încălcare a propriei promisiuni.

Finlanda și-a asumat un angajament scris în 1947 de a rămâne neutră. Prin urmare, apartenența sa la NATO reprezintă o încălcare a propriei promisiuni.

Organizația Națiunilor Unite a adoptat rezoluția 2758 pe 25 octombrie 1971, recunoscând că Beijingul, nu Taiwanul, este singurul reprezentant legitim al Chinei. Drept urmare, guvernul lui Chiang Kai-shek a fost expulzat din Consiliul de Securitate și înlocuit de cel al lui Mao Zedong. Prin urmare, recentele manevre navale chineze din strâmtoarea Taiwanului nu constituie agresiune împotriva unui stat suveran, ci o desfășurare liberă a forțelor sale în propriile ape teritoriale.

Acordurile de la Minsk urmau să protejeze ucrainenii de limbă rusă de hărțuirea „naționalistilor integrali". Franța și Germania au făcut acest lucru în fața Consiliului de Securitate. Dar cum au spus Angela Merkel și François Hollande, niciuna nu intenționa să le aplice. Promisiunile lor nu au valoare. Altfel, nu ar fi existat niciodată un război în Ucraina.

Perversiunea dreptului internațional a atins un vârf odată cu numirea, în 2012, a americanului Jeffrey Feltman, ca director al afacerilor politice. Din biroul său din New York, a supravegheat războiul occidental împotriva Siriei. A folosit instituțiile de pace pentru a declanșa un război.

Până în momentul în care Statele Unite au amenințat-o, prin stocarea armelor la granița sa, Federația Rusă a respectat toate angajamentele pe care le-a semnat sau pe care Uniunea Sovietică le-a semnat. Tratatul de neproliferare nucleară (NPT) impune puterilor nucleare să nu-și răspândească arsenalul nuclear în întreaga lume. Statele Unite, încălcându-și semnătura, depozitează bombe atomice în 5 țări vasale de zeci de ani. Ele antrenează soldații aliați pentru a utiliza aceste arme la bazele Kleine Brogel din Belgia, Büchel aici, în Germania (Renania-Palatinat), Aviano și Ghedi în Italia, Volkel în Olanda și Incirlik în Turcia.

Apoi spun, în virtutea loviturilor lor, că asta este cutuma. Cu toate acestea, Federația Rusă, considerându-se asediată, după survolarea Golfului Finlandei de către un bombardier nuclear american, a jonglat și ea cu Tratatul de neproliferare și a instalat bombe atomice pe teritoriul Belarusului. Desigur, Belarus nu este Cuba. Plasarea bombelor nucleare rusești nu schimbă nimic. Este doar un mesaj trimis către Washington: dacă doriți să restaurați Legea celor mai puternici, o putem accepta, cu excepția faptului că, de acum încolo, noi suntem cei mai puternici. Rețineți că Rusia nu a încălcat scrisoarea tratatului, deoarece nu antrenează armata belarusă în a folosi aceste arme, dar și-a luat libertatea de a interpreta textul tratatului.

Pentru a fi eficiente și de durată, Léon Bourgeois a explicat, în secolul trecut, că tratatele de dezarmare trebuie să se bazeze pe garanții legale. Prin urmare, este urgent să revenim la Dreptul Internațional, altfel ne vom lansa într-un război devastator.

Onoarea și interesul nostru este să restabilim dreptul internațional. Este o construcție fragilă. Dacă vrem să evităm războiul, trebuie să-l restabilim și avem certitudinea că Rusia crede ca noi, că nu îl va încălca.

Sau putem susține NATO, care și-a adunat cei 31 de miniștri ai apărării la Bruxelles pe 11 octombrie pentru a-l asculta, prin videoconferință, pe omologul lor israelian anunțând că va rade la pământ Gaza. Și niciunul dintre acești miniștri, inclusiv germanul Boris Pistorius, nu a îndrăznit să se pronunțe împotriva planificării acestei crime în masă comise împotriva civililor. Onoarea poporului german a fost deja trădată de naziști, care în cele din urmă v-au sacrificat. Nu lăsați Partidul Social Democrat și Verzii să vă trădeze din nou.

Nu trebuie să alegem între doi stăpâni, ci să protejăm pacea, de la Donbass la Gaza și, în final, să apărăm dreptul internațional.