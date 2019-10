Cum isi premiaza ministrul Oprea de la Mediul de Afaceri consilierul cu un post baban la Londra

Surprize mari in aceste ultime zile la Ministerul pentru Mediul de Afaceri. Am intrat in posesia unor documente referitoare la concursul de recrutare a unui candidat pentru postul vacant al ministerului de la Londra. Candidatul este nimeni altul decat controversatul Mihail Bogdan Mihailescu.

Acesta a obtinut punctaje de trecere la concursul constand in proba de interviu si proba scrisa, dupa cum se poate vedea in cele doua facsimile pe care le-am atasat. Interesant este ca asistam la o manevra facuta pe ultima suta de metriu a guvernului Dancila, menita sa asigure posturi caldute pentru oamenii fideli, cum este si Mihail Bogdan Mihailescu, pana acum consilier al ministrului pentru Mediul de Afaceri Comert si Anteprenoriat Stefan Radu Oprea.

Acum Mihailescu a primit o recompensa, un mandat de patru ani la Londra in postul de atasat comercial cu rang diplomatic de ministru consilier. Mass-media a scris cu putin timp in urmă Oprea ar fi chiar naşul de cununie al consilierului. A fost declarat „admis" cu nota finala 9,66 pentru a ocupa postul de ministru consilier la Londra.