Cum l-a ucis Ceausescu pe Lache, ursul urias din Poiana Brasov. Punctajul primit de dictator reprezinta inca recordul mondial

Una dintre cele mai sinistre partide de vanatoare regizate cu lasitate de anturajul dictatorului Nicolae Ceausescu a avut loc in 1983 intr-o padure din Harghita.

Informatiile colectate de-a randul anilor indica faptul ca fostul presedinte comunist Nicolae Ceausescu era obsedat de trofee de vanatoare, desi foarte putin priceput la trasul cu arma. Ceausescu incalca cu buna stiinta regulile privitoare la fair-play-ul vanatoresc. De cele mai multe ori, vanatul ii era fugarit in bataia armei de catre gonacii tocmiti de partid, iar vanarea exemplarelor de cerb, mistret, urs sau lup devenea o simpla formalitate. Dictatorul roman intrase intr-o competitie cu presedintii comunisti Iosip Broz Tito (fosta Iugoslavie) si Todor Jivcov (Bulgaria). Tito se lauda la inceputul anilor '80 cu cel mai mare trofeu la urs din lume, motiv pentru care Ceausescu devenise obsedat sa-l depaseasca.

Anturajul dictatorului roman a gasit o solutie infioratoare pentru a-i potoli orgoliul. Cercetarile intreprinse in padurile Romaniei au condus la concluzia ca singurul exemplar de urs suficient de mare pentru a depasi recordul lui Tito se gaseste intr-o cusca din Poiana Brasov. Era vorba despre Lache, un exemplar urias crescut de mic in captivitate in spatele terasei restaurantului "Ursul". Lache traia alaturi de alt urs intr-o cusca, obisnuit cu mancarea primita de la oameni. In plus, ursul domesticit fusese invatat sa bea si bere, furnizata din belsug de vizitatori. Lacheii lui Ceausescu l-au luat din cusca in 1983 si l-au transferat in judetul Harghita, undeva langa Borsec, pentru a incerca sa-l pregateasca spre a fi impuscat de dictator.

Lui Lache i-a fost imposibil sa deprinda viata in salbaticie, desi i-a fost adusa chiar o ursoaica. Se indeparta putin de locul in care ii era pusa mancarea si dormea foarte mult. In cele din urma, a fost momit cu halci de carne agatate de scripete si trase spre varful muntelui, unde Ceausescu astepta intr-un foisor, complet protejat. Martorii au povestit ulterior ca, inainte sa fie impuscat, in poienita din fata foisorului, Lache s-a ridicat in doua labe. Dictatorul l-a executat de la cativa zeci de metri cu o pusca cu luneta marca "Winchester" primita cadou in 1978 din partea unei firme occidentale. Angajatii din domeniul silvic din judetele Harghita, Covasna si Brasov au jupuit ursul si l-au masurat in vederea omologarii. In final, i-au acordat 687,79 puncte, mult peste vanatul lui Tito. Punctajul reprezinta in continuare recordul mondial pentru un astfel de trofeu. Blana lui Lache este expusa si astazi la Muzeul Cinegetic din Posada.