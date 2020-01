Cum s-a incercat compromiterea ministrului Vela dupa ce a demis prefecti si l-a pus la punct pe Arafat! Asa zisa recrutare de catre Securitate e un fals grosolan, seful MAI va merge cu dezvaluirile pana la capat!

In urma cu cateva ore s-a starnit un iures mare pe retelele de socializare. De "nicaieri" au aparut doua "fițuici" cu ceva "patina a timpului", ca si cum ar fi fost rupte de prin dosare vechi, de prin arhive ale Securitatii. Chiar si "scrisul" a fost asezat la locului lui: vintage. Documentul cu pricina il incrimineaza pe ministrul de Interne Marcel Vela.

Conform documentelor pe care le publicam mai jos, Vela ar fi fost recrutat in 1987 pe baza "sentimentelor patriotice" - nu se stie daca era colaborator, informator etc. - ci doar ca era "recrutat" si se ocupa de "turisti". Pentru cine e obisnuit cu astfel de manipulari grosolane isi da seama ca e vorba de un fals, nu asa arata in realitate un dosar de la Securitate. Chiar daca Vela era de profesie "agent incasator" (nici asta nu e real).

Ar mai fi de mentionat ca toate aceste informatii contrafacute despre ministrul Vela apar la putina vreme dupa ce acesta a avut o sedinta "cu scantei" in urma careia a demis mai multi prefecti, a avut un schimb dur de replici cu Raed Arafat, practic a incurcat multe jocuri, pe bani grei, din Ministerul de Interne. Vom reveni in zilele urmatoare cu aceste mize uriase care se joaca pe bani publici si pe care ministrul nu le tolereaza ci, dimpotriva, ne-a promis ca le devoaleaza!

Dupa aparitia acestui document, ministrul Marcel Vela a tinut sa ne lamureasca de faptul ca este vorba despre un fals, el a postat si pe pagina sa de facebook un mesaj in care explica lucrurile:

"Observ că în aceste zile este o efervescență crescută a atacurilor la adresa mea, deranjând probabil prea tare lumea 'băieților deștepți' din zona Ministerului Afacerilor Interne. Să nu uităm că MAI are un buget total de aproximativ 4 miliarde de euro și un ministru nou, venit din provincie, fără să știe hațișurile și conexiunile tridimensionale din aceasta zonă, deranjează foarte multe persoane.

Revenim la ultimul atac, cel cu securitatea, o ciorbă reîncalzită cu fluturașii împrăștiați în campania electorală din anul 2000 împotriva unor candidați incomozi. Pe acest subiect SRI a dat la vremea respectivă un comunicat precum că pliantele respective sunt false (în 4 iunie 2000). Pentru curioși și conturile false de pe Fbk, afișez mai jos corespondența din 2001 și Decizia CNSAS din 2007.

Totodată, amintesc că s-au verificat arhivele și în anul 2019, iar concluziile CNSAS sunt publicate acum pe site-ul www.cnsas.ro la rubrica 'Menținere Decizii'. În rest, să auzim numai de bine și vă doresc un An Nou fericit, tuturor! La mulți ani frumoși!"

In continuarea acestei postari, ministrul de Interne ofera si deciziile CNSAS pe care le redam in continuare. Din acestea rezulta clar ca nu a avut dosar de Securitate si ca nici nu a fost mentionat in alte dosare de colaboratori, ca fiind recrutat in dosare de retea.