De 17 ani șeful IVAN "cel Groaznic" fură ca-n codru de la Baza Experimentală Vidra a ICAS Focșani. Ministerele tutelare, Parchetele, DNA, DLAF sesizate, se fac că lucrează!

Numitul Virgil IVAN este șef al Bazei Experimentale Vidra din cadrul Stațiunii de cercetare forestieră Focșani al I.N.C.D.S „Marin Dracea" București de aproximativ 17 ani de zile.

Din datele culese din teren și din plângerile făcute către cele două ministere tutelare Ministerul Cercetării și respectivcel al Pădurilor și Apelor, de angajații din subordine bosul Ivan abuzează grav de funcția pe care o îndeplinește în calitate de șef al acestei unități silvice de cercetare în silvicultura, făcând presiuni asupra personalului din subordinea sa, ingineri, tehnicieni și pădurari pentru a întocmi „recepții fictive" la lucrarile din cadrul proiectului „Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSPA 0075 Măgura Odobești".

Pagubă de 150 mii RON din bani publici și fonduri europene

Pe parcursul derulării acestui proiect „Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSPA 0075 Măgura Odobești" având ca executant S.C. ALMA GROUP RESEARCH SRL, au fost recepționate lucrări neexecutate fizic în teren sau în cazul în care au fost executate ele au fost executate pe cota parte din u.a.-urile (unități amenajistice) prevazute în proiect și de proasta calitate, aspect ce a determinat o parte din membrii Comisiei de recepție să nu semneze procesele verbale de la fața locului. Este vorba despre punctul Magura Odobești, u.p. (unități de producție, parcele forestiere în limbaj tehnic forestier) I Bolotești, u.a.130C, 131A, 132B, 132C, 132D, 133C, 133D si U.a. 176B, din U.P. II CHILIMETEA.

Cu toate acestea bossul suprem IVAN VIRGIL, a efectuat plata către executant a acestor lucrări neefectuate fizic în teren, luând ca bune procesele verbale de recepție nesemnate de toți membrii comisiei care s-au deplasat la fața locului.

Văzând că personalul silvic din subordinea sa se opune semnarii unor procese verbale de receptie fictive, IVAN VIRGIL a trecut la amenințări violente împotriva celor care au respectat legea, șantajându-i cu desfacerea contractelor de muncă ale acestora, pentru unii subordonați incomozi s-a trecut la constatarea lor ca fiind persoane non-grata ale Bazei Experimentale Vidra.

În sesizarea sa către Poliție, DNA sau DLAF cetățeanul Avramescu atenționează asupra unor detalii tehnice deloc de neglijat:

"Mentionez faptul că domnul șef de ocol afirmă peste tot ca are influență asupra șefului stațiunii de cercetare forestiere Focșani - COSTANDACHE CRISTINEL și a unor șefi din I.N.C.D.S. „Marin Dracea" ca de exemplu (BADEA OVIDIU și alții) și ca nu-l va putea înlocui nimeni niciodata din funcția pe care o deține de 16 ani.

Iată mai jos câteva nereguli din multe altele:

• Nu are certificate de proveniență la semințe și nici la puieți.

• Nu are procese verbale de răsărire la semanături și nici nu s-au întocmit.

• Suprafețele cu semănături nu sunt în controlul anual pentru că nu au răsărit.

• La p.v de recepție 2152/18.05.2023 sunt recepționate lucrări neexecutate:

1. Semănăturile din u.a. 131 A cu 3.47 ha. Nu a avut semințe (toate semințele de la ocol au fost luate din curtea ocolului , de langa TAF, de prestator SC ALMA GROUP in luna aprilie. Sunt martori padurari si Voineag.

2. Completările la semănături nu s-au executat. Nu au fost semințe. Nu au fost în controlul anual să se stabilească procentul de reușita și de completări.

3. Revizuirle la semănături nu puteau fi executate pentru că nu aveau ce revizui.

4. Mobilizările la semănături, prașila I nu s-a executat pentru ca nu aveau ce mobiliza. Nu a rasărit nimic, nu sunt p.v. de constatare a răsăririi.

5. Mobilizarile la semănături prașila a II-a in u.a. 133 D nu s-au făcut. În u.a. 133 D nu a răsărit absolut nimic din ce a fost semănat.

6. A platit la firma SC ALMA GROUP ce aparține lui C. Geaboc, 300 de milioane vechi si au facut P.v. receptie, situație de lucrări și factura de 120.000 lei noi, plus TVA."

Văruirea centralei termice de 6/12 m.p. a costat la 1,05 miliarde lei vechi

Deasemenea din documentele atașate plângerii se poate vedea că unele semnături de pe procesele verbale nu există iar altele sunt falsificate, este cazul semnăturii pădurarului Șandru. Iar ca ilegalitățile să fie complete, Ivan a dat ordin ca să renoveze construcția centralei termice a Bazei Experimentale Vidra fără nici un fel de licitație și fără a fi trecută prin procedurile SICAP. Sumă totală 85.000 RON fonduri fără nici un fel de acoperire. Toate acestea sunt reliefate de convorbirile de pa whatsapp între Ivan și oamenii din subordine depuse la organele de anchetă.

Alte aspecte pe care le sesizează Avramescu:

"- Văruirea centralei termice s-a făcut fără deviz de lucrări aprobat. Nu are contract de lucrări semnat de conducerea INCDS. Au fost plătiți 85.000 lei amenajat camera centrala si 16.000 lei centrala termică în baza unui p.v de recepție întocmit fictiv de ing. Pungă."

Practic pe devizul firmei care a executat lucrările ( denumirea firmei este pe devizul de lucrări) Virgil Ivan a completat cu de la sine putere, membrii comisiei de receptie și i-a pus să semneze în orb.

"Deasemenea Virgil Ivan Nu au verificat cantitățile de lucrări prin măsurare.

Din toamna anului 2019 pana in primăvara anului 2020, prin controalele efectuate de catre delegații Ministerului mediului, apelor si padurilor, domnul IVAN VIRGIL a fost sancționat de mai multe ori contravențional cu amendă pentru neregulile constatate cu privire la fondul forestier si fondurile de vânătoare de pe raza Bazei Experimentale Vidra. In mod paradoxal domnul sef IVAN VIRGIL în ședința cu personalul silvic a solicitat tuturor angajaților sa contribuie în mod solidar cu sume de bani pentru a achita amenzile respective, în loc sa le platească din sume proprii.

- În primavara anului 2020, la fel a abuzat de funcția pe care o are și a solictat sume de bani cuprinse intre 500 si 1000 de euro de la fiecare angajat (padurari, tehnicieni, ingineri) strângând astfel o suma de peste 25.000 euro pe care spune ca i-a oferit unor persoane pentru a-și apăra funcția de șef al Bazei experimentale Vidra (personalul poate fi audiat in acest sens).

- Toate angajările de personal s-au făcut pe comisioane cuprinse intre 5.000 euro pentru padurari si 10.000 euro pentru alte functii.

Tuturor celor care au contribuit la fondul de venituri al domnului IVAN VIRGIL li s-a promis ca se vor constitui partizi de exploatare în care să-și recupereze banii din vânzarea ilegală de lemn.

• De asemenea domnul sef IVAN VIRGIL folosește in interesele personale mașina Bazei Experimentale Vidra (un Duster ), întocmind în fals foi de parcurs pentru deplasări.

Având în vedere aspectele sesizate și expuse mai sus vă solicit domnule Ministru să dispuneți trimiterea Corpului de Control al Ministrului spre a constata și verifica cele de mai sus si de a lua masurile legale ce se impun, evitând astfel săvârșirea de alte fapte ilegale de către dommnul Ivan Virgil și de a evita de asemenea, desfacerea contractelor de munca a personalului silvic din subordinea sa, personal pe care îl terorizeaza zi de zi. De exemplu le solicită membrilor persoanlului note explicative si motivele pentru care aceștia refuză semnarea proceselor verbale de receptie la lucrarile silvice si la investitiile fictive și ilegale din cadrul unității.

Vă anexam mai multe documente prin care se confirăa cele de mai sus și de asemenea extrasele din convorbirile de pe grupul de WhatsApp avute intre personalul silvic din subordine si VIRGIL IVAN unde sunt destul de evidente presiunile care s-au făcut asupra lor.

Foarte multi dintre membrii comisiei de receptie au fost nevoiți să plece în concedii medicale sau de odihnă evitand riscul de a semna acte fictive.

Vă aduc la cunoștință de asemenea că exista mai multe dosare penale în curs de cercetare ca urmare a unor sesizări la Poliția județului Vrancea și de asemenea la DNA, aceste instituții solicitând deja înscrisuri cu privire la ilegalitățile săvârșite de către domnul șef IVAN VIRGIL."

Controalele vin și trec, Ivan rezistă

În urmă cu două luni de zile au sosit în control și inspectori ai Gărzii Naționale Forestiere, care au efectuat control la lucrarile aferente proiectului „Implementarea Planului de Management pentru aria naturala protejata ROSPA 0075 Măgura Odobești", DNA-ul solicitându-le Rapoartele privind controlul si concluziile acestuia.

Controale similare au mai făcut și alte organe de control, care văzând amploarea ilegalităților și a fraudei, au preferat să plece cât mai rapid înapoi la București fără a a lua vro măsură concretă. Deasemnea IVAN a instaurat teroarea în Baza Experimentală din munții Vrancei, el fiind alintat de subordonați cu cu apelativul Ivan cel Groaznic!

Despre fondurile de vânătoare Magura 25 si Vizantea 24 "pierdute" la un poker politic de către șeful Ivan, dar și despre interlopii Nelu Purcel și Cătălin Ușurelu zis Lake Flaușatu vom reveni cu un alt material de presă. (M.G.G.)