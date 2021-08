Dedesubturile unei afaceri colosale contractate de Armata Română cu firma unui fost angajat al MApN

Licitaţia pentru modernizarea Bazei Aeriene de la Câmpia Turzii, cu peste 100 de milioane de euro, a fost câştigată de o asociere al cărui lider – Leviatan SRL - este o firmă mică, dar cu ADN militar, dat fiind că deţinută de un fost angajat al MApN.

Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu" din Câmpia Turzii va trece printr-un amplu proiect de modernizare şi extindere din fonduri americane şi româneşti. US Air Force a anunţat, în mai, că va investi 152 de milioane de dolari, iar Statul Român şi-a asumat o investiţie, în mai multe etape, de 279 de milioane de euro. În iulie, Ministerul Apărării (MAPN) a desemnat asocierea câştigătoare a unui contract de circa 100 de milioane de euro, care reprezintă prima etapă a proiectului finanţat de partea română.

La licitaţia pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor s-au înscris 67 de companii şi, în final, a rămas doar o ofertă, restul fiind descalificate. Contractul scos la licitaţie de MAPN a fost clasificat drept secret de serviciu". Singura oferă valabilă şi deci, oferta câştigătoare, a aparţinut asocierii de firme al cărui lider a fost Leviatan Design SRL, o firmă de proiectare deţinută de un fost militar de carieră, Robert Cătălin Podaru.

Din asociere mai fac parte Telekom Communications Romania SA, Ubitech Construcţii SRL, Petrodesign SA şi şapte subcontractanţi. Punctajul maxim pentru oferte a fost 100 de puncte (50 pentru oferta financiară/50 pentru cea tehnică). Conform unui răspuns al MAPN la solicitarea „Adevărul", asocierea câştigătoare a înaintat o ofertă financiară de 100 de milioane de euro, în timp ce suma maximă pusă la bătaie de Minister era de 104 milioane de euro. Această ofertă a asigurat asocierii un punctaj maxim - 50. Tot punctaj maxim a obţinut asocierea şi la partea tehnică. Astfel, 15 puncte au fost obţinute pentru experienţa în proiecte similare.

Liderul asocierii, firma Leviatan a proiectat de la case, la bazine de înot şi până la spaţii comerciale, cinematografe sau hoteluri. Cele mai apropiate proiecte de cel de la Câmpia Turzii au fost proiectarea şi construcţia unui hangar de întreţinere pentru avioane pentru Aeroportul Otopeni şi realizarea unui studiu de fezabilitate pentru un hangar pentru Baza Aeriană de la Feteşti. În plus, Leviatan a realizat, în 2017, un studiu de prefezabilitate pentru modernizarea şi extinderea Bazei de la Câmpia Turzii. Leviatan a câştigat, practic, licitaţia pentru al cărui caiet de sarcini s-a folosit şi studiul de prefezabilitate întocmit tot de Leviatan.

MApN a explicat, la solicitarea „Adevărul", că de fapt studiu de fezabilitate pe care s-a bazat caietul de sarcini (Leviatan a realizat doar un studiu de prefezabilitate) a fost realizat de altă firmă şi „a suferit modificări substanţiale". În plus, Ministerul a mai precizat că elaborarea unui studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate nu poate determina interzicerea participării la licitaţie.

Din asocierea câştigătoare, cea mai mare experienţă relevantă în realizarea de lucrări de infrastructură la o bază aeriană NATO este unul dintre cei şapte subcontractori - compania britanică Lagan Construction Aviation, unul dintre constructorii importanţi de piste de aeroporturi civile şi militare din Anglia. Această companie a realizat, printre altele, infrastructura pentru avioanele F 35 din Markham Airbase, în Marea Britanie.

Astfel, pentru „experienţă anterioară" asocierea a obţinut 15 puncte, pentru „gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiţiei publice" - 35 de puncte, şi pentru „demonstrarea unei metodologii corespunzătoare" - 20 de puncte. Din nou, punctaj maxim pentru asocierea câştigătoare. Astfel, asocierea condusă de Leviatan a obţinut scor perfect: 100 de puncte din 100.

Leviatan este o firmă de proiectare de mici dimensiuni, care a avut, în 2020, 44 de angajaţi, şi a ajuns la cea mai mare cifră de afaceri - 2,5 milioane de euro. Cum a ajuns Leviatan liderul asocierii câştigătoare? Reprezentanţii Leviatan au răspuns pentru „Adevărul": „Relevanţa experienţei acumulate în cei 9 ani de activitate, alături de parteneri naţionali şi internaţionali, în domeniul proiectării, a fost apreciată ca atare de către membri consorţiului. Astfel, Leviatan a primit rolul de proiectant general în cadrul proiectului şi a fost mandatata ca lider de către asociere".

În plus, Podaru a precizat că asocierea celor patru firme împreună cu cei şapte subcontractanţi „dispune de o medie de peste 3.754 de angajaţi la finalul anului 2020 şi o cifră de afaceri de peste 3 miliarde de lei." Patronul Leviatan, Robert Cătălin Podaru a fost angajat al MAPN timp de 5 ani ca inginer, anterior fiind instruit 9 ani, la liceul militar şi la Academia Tehnică Militară. După 5 ani în MAPN, Podaru a devenit antreprenor. A început în 2012 cu o firmă de proiectare cu 10 oameni, iar în 2014 a cumpărat şi o firmă de construcţii - Ubitech Construcţii SRL. Dacă la Leviatan, proiectele cu MAPN reprezintă un procent mic din totalul lucrărilor, marea majoritate a proiectelor Ubitech au legătură cu MAPN (10 din 14).

Podaru a explicat pentru „Adevărul" succesul firmelor sale în general şi în relaţia cu MAPN-ul: „Echipa noastră şi-a dus la îndeplinire obligaţiile cu toţi clienţii, fie ei publici sau privati, prin respectarea condiţiilor contractuale." Podaru a mai vorbit despre „importanţa construirii propriei echipe" şi despre experienţa militară „a unui model de cultură organizaţională bine structurată". Întrebat de ce a părăsit MAPN după 14 ani de activitate, Podaru a susţinut că a dorit să-şi dezvolte „viziunea, folosind experienţa acumulată deja în construcţiile militare."

Cei mai importanţi concurenţi ai asocierii conduse de Leviatan (Intrakat, companie cu sediul în Grecia, - Uti Grup Sa - Uti Facility Management Sa - Bog 'Art Srl respectiv asocierea Strabag Srl - Allied Engineers Grup) au depus contestaţii, în martie 2021, la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Companiile erau nemulţumite din cauza descalificării ofertelor trimise. După circa o lună, cele două asocieri şi-au retras contestaţiile. „Adevărul" a încercat să afle ce s-a întâmplat. Răspuns am primit doar de la Uti Grup care menţiona că decizia de retragere a contestaţiei „a fost determinată de dorinţa de a ne concentra asupra altor oportunităţi de business, licitaţii şi proiecte aflate în desfăşurare"

Astfel, Leviatan a câştigat prima etapă (în valoare de 100 de milioane de euro) a proiectului de modernizare şi extindere a Bazei de la Câmpia Turzii, evaluat la un total de 279 de milioane de euro, bani puşi la bătaie de Guvernul României. Această victorie vine la pachet cu o oportunitate importantă: obţinerea şi a restului de 179 de milioane de euro rămaşi.

În anunţul de licitaţie publicat de MAPN se menţionează că „Autoritatea contractantă va opta pentru achiziţia ulterioară de lucrări de construcţii similare în condiţiile art. 102 lit. l) din OUG 114/2011 până la valoarea de 1.370.988.842,16 lei fără TVA (279 de milioane de euro)." Articolul menţionat se referă la atribuirea către câştigătorul unei licitaţii a altor lucrări similare prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

US Air Force va investi 152 de milioane de dolari în Baza de la Câmpia Turzii, după ce Pentagonul a mai investit, în 2018, 40 de milioane de dolari. Se vor efectua 15 lucrări de modernizare care vor viza infrastructura bazei aeriene. „Aceste lucrări pun bazele unei prezenţe îndelungate a US Air Force în România. Câmpia Turzii este o locaţie strategică care are nevoie de infrastructură modernă pentru asigurarea unei mai bune mobilităţi a misiunilor aeriene şi pentru a oferi facilităţi de unde US Air Force poate da un răspuns rapid împotriva oricărei ameninţări de securitate din regiune", se arată în comunicatul US Air Force.