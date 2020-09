Dezvaluire istorica a lui Cozmin Gusa: RAREȘ și RENATE. "ADEVĂR sau PROVOCARE?!"

Cozmin Gusa posteaza pe pagina sa de Facebook o dezvaluire extrem de interesanta din culisele Palatului Cotroceni, de pe vremea cand presedinte era Traian Basescu. Plus alte doua dezvăluiri despre cei doi protagoniști ai recentului scandal politico-juridic.

"O să încep prin a vă povesti ce s-a întâmplat în biroul de proaspăt președinte al lui Traian Băsescu, au trecut oricum 16 ani de-atunci, și-am văzut aseară că și Băse e dispus să facă dezvăluiri în aceste zile.

Așadar, Băse câștigă alegerile în 2004, învingându-l pe Adrian Năstase, cu Blaga, Flutur și cu mine șefi de campanie ai ALIANȚEI DA, eu fiind coordonatorul strategic al operațiunilor. La vreo 3 zile după victorie, Băse mă sună și mă cheamă la Cotroceni, pentru ceva urgent. Facem glume vreo câteva minute, ne împărtășim reciproc ultimele noutăți din jocurile subterane, apoi mă abordează direct: "Băi, trebuie să mă ajuți într-o chestie cam cotoioasă. Tocmai am semnat decretul și-am numit-o pe Renate Weber consilier prezidențial pe justiție, dar acum aș vrea s-o impunem pe Monica Macovei ministru al justiției. Știi că Boc e fricos, Blaga nu se bagă, tu ai autoritate în BPN (al PD), și numai tu poți s-o faci! Mă uit lung și mirat la el, apoi îi zic: "Traiane, ce-ai pățit? Pe una nici n-o cunoști, pe cealaltă o detești, oamenii serioși din sistemul judiciar nu dau doi bani pe astea două, sunt "fufele" lui Soros, nu miroase bine! Totuși e vorba despre justiție și reformă, cum dracu să lucrezi cu personajele astea?"

El mă întrerupe împăciuitor, și-mi zice: "Da mă, știu, știu, dar hai să nu extindem discuția, am luat deja decizia, și te rog mult să m-ajuți!"

Și-apoi, râzând în stilul lui, îmi aruncă deja obișnuitul: "Ce p... mea, nu tu îmi tot repeți de câteva zile că acum sunt Președintele României, deci să-mi impun strategia?!"

Îl mai întreb dacă Tăriceanu știe și e de acord, îmi răspunde că nu-i treaba ăluia, ne strângem mâinile și plec.

Vă povestesc acum pe scurt: merg rapid la sediul PD, unde stătea să înceapă ședința de validare a viitorilor miniștri ai PD, îi iau deoparte pe Boc (președinte executiv) și pe Blaga (secretar general), și le explic decizia președintelui. Nu comentează niciunul nimic (nici nu se putea), doar Vasile îmi zice că în aceste condiții trebuie să conduc ședința chiar eu (eram deja liderul grupului parlamentar), dar va fi greu pentru că partidul se va opune. Încep ședința, unii se bucurau, alții își dădeau coate, și trecem la procedura de caracterizare, vot și validare a colegilor propuși ca miniștri în guvernul Tăriceanu. O las pe Monica Macovei la final (pe care nici n-am invitat-o!), și-i validăm pe ceilalți colegi, cu clasicul PENTRU/ABȚINERI/ÎMPOTRIVĂ. Toată lumea aștepta încordată momentul JUSTIȚIEI, o nominalizez pe MACOVEI, devoalând colegilor numirea lui Weber la Cotroceni, provoc caracterizări despre personajul Macovei care este lăudată de câțiva colegi pe care mă putem baza (Pavelescu, Lavinia Șandru, Roberta Anastase, Anca Boagiu), iar sala începe să murmure ușor revoltată. Și-aici, aleg să fac un artificiu, întreb direct dacă este cineva ÎMPOTRIVĂ, iar colegii fiind pregătiți să nu ridice mâna la apelul PENTRU, o validez pe Monica Macovei într-o secundă, apoi închid ședința. Mission accomplished!

Nu vă mai povestesc cât de nepregătită era Macovei, pe care am chemat-o imediat la biroul meu de la Camera Deputaților, unde i-am rugat pe 3-4 colegi competenți s-o alfabetizeze pe repede-înainte și s-o pregătească de audieri ...

Abia peste 2-3 ani am realizat că Băsescu m-a folosit pentru ca să impună "foaia de parcurs" pe care o decisese împreună cu "tatăl" celor două, miliardarul George Soros, care-a condus de-atunci justiția românească, prin intermediari gen Weber sau Macovei, mai apoi Kovesi și alții!

Renate Weber a condus Fundația Soros în România și înainte de a merge la Cotroceni, și după ce-a plecat de la Băsescu. Din ambele posturi, a generat acțiuni antinaționale, destule cu caracter MIZERABIL (ca să folosesc expresia lui Rareș Bogdan), acțiuni pentru care NICIODATĂ NU ȘI-A FĂCUT MEA CULPA! Asta o face total necredibilă pentru mine, și-acum când și-a schimbat total discursul, n-o pot vedea decât ca pe un "lup îmbrăcat în blană de oaie", care așteaptă momentul potrivit pentru o nouă "crimă", și ca mine, or fi mai mulți.

Legat de Rareș Bogdan, cu care sunt prieten de vreo 25 de ani, n-am nicio intenție să-l scuz cumva, e clar că a derapat verbal, dar poate tocmai acest derapaj neobișnuit la el legat de doamne, ascunde în spate o strategie. Vă zic ceva privat și legat de el: în cei 25 de ani de când ne știm, niciodată, dar absolut niciodată, n-a jignit vreo femeie, cel puțin în fața mea, acționând mereu politicos și galant, fiind cam singurul în cercul nostru de prieteni care se poate lăuda cu așa ceva, și sunt destule persoane publice care pot depune mărturie despre asta.

Prin urmare, legat de Renate Weber, el și-a exprimat părerea despre acțiunile acesteia, dar a făcut-o într-un mod riscant dpdv al imaginii sale publice. De ce a făcut-o totuși? Dacă ar fi fost neintenționat, vă garantez că și-ar fi cerut scuze până acum. Dar dacă a făcut-o intenționat, asumându-și pierderile de imagine vizibile în presa de ieri și de azi, înseamnă că urmărește alt scop, parte dintr-o strategie mai largă. Și așa cum m-a mobilizat pe mine să-mi reamintesc de dezastrele generate de-a lungul timpului de către Renate Weber, sub comanda STRĂINĂ a lui George Soros, bănuind-o eu că-și continuă și azi demersurile, dar într-un mod abscons, în mod sigur i-a mobilizat și pe alții ca mine să observe mai atent ce "operează" de fapt Renate Weber cu adevărat, din postura influentă de AVOCAT AL POPORULUI! Corect?! Corect!", scrie consultantul politic Cozmin Gusa.