Dezvăluiri incredibile: Cătălin Zisu a ajuns general cu trei stele fără să aibă pregătirea necesară

Apar dezvăluiri revoltătoare privind modul în care generalul Zisu ar fi ajuns să ocupe prestigoasa funcție, fără să aibă pregătire în domeniu. Cătălin Zisu a ajuns general fără să fi absolvit Masterul de Comandă de la Universitatea Națională de Apărare, obligatoriu pentru a obține funcția de comandant.

O sursa din sistem arată că ceea ce a apărut public din dosarul generalului Zisu reprezintă „5% din ce a făcut el".

„Îl cunosc foarte bine, că am fost colegi. El este general, însă el nu a absolvit cursul de generali la Universitatea Națională de Apărare, Academia Militară de Studii din București. Deci el are 3 stele. Este imposibil să se întâmple așa ceva, dar la noi în armată și în România se mai întâmplă, din păcate. Ca să vă faceți o imagine sau o idee despre asta, e ca și cum ai avea facultate fără să ai liceul. Adică să ai 10 clase, pur și simplu. Să ai o facultate, vezi, doamne. Cam așa ceva este el. Nu poți să fi nici măcar comandant de batalion fără să ai Academia de Înalte Studii. El a devenit comandantul Comandamentului Logistic Întruit cu 3 stele fără să aibă absolvită Universitatea Națională de Apărare. Ca să fii comandant trebuie să treci obligatoriu pe la această instituție prestigioasă", a declarat fostul ofițer pentru MEDIAFAX.

Acesta a mai spus că tot ce înseamnă achiziție în armată a trecut pe la Zisu, pe la Comandamentul Logistic Întruit.

„Deci sunt mult mai multe de găsit pe la el. Astea (care au ieșit până acum - n.r.) sunt floare la ureche. Deci vă dați seama, un om care nu a absolvit Universitatea Națională de Apărare, să fie general cu 3 stele și să comande. Este exclus", a mai spus sursa citată.

Întrebat dacă a urmat, totuși, alte cursuri, dintre cele din CV-ul lui Zisu care să suplinească acest curs de generali de la Universitatea Militară, sursa a spus că acest curs este obligatoriu.

„Are, vă dați seama, doctorat. Păi l-a făcut la Oprea (generalul Gabriel Oprea - n.r.). (...) Nu sunt neamuri, sunt mână-n mână acolo, că și ăla tot logistician a fost. Tot pe la Comandamentul Logistic. Înțeleg că mai are și o facultate, nu mai știu. Are, are, cred că da. A fost tot așa făcută la fără frecvență, de 2 lei, aiurea în tramvai. Eu vreau să vă spun că este imposibil, inadmisibil să fii comandant, să ai 3 stele și tu să nu treci până la Universitatea Națională de Apărare. Care (Masterul de Comandă - n.r.) era 2 ani, acum este 1 an", spune fostul coleg al lui Cătălin Zisu.

Cătălin Zisu a primit una dintre stele de la fostul președinte Traian Băsescu. Sursa citată de MEDIAFAX spune că Zisu nu era „chiar omul Băsescu": „El a fost omul oricui. El este ca un șarpe, s-a dus peste tot, s-a prelins la oricine, la miniștri".

Fostul ofițer spune că trebuie verificate toate achizițiile de la Comandamentul condus de Zisu, pentru că acesta este acolo de 20 de ani.

„Nu l-a schimbat nimeni. Toți comandanții s-au mai schimbat. Singurul care l-a schimbat pe Zisu a fost domnul ministru Dobrițoiu și l-a reglat și pe el imediat. Dobrițoiu l-a schimbat din funcție. Pentru că știa el de ce. Și el a stat acolo non-stop, non-stop. Nu l-a schimbat nici dracu", spune sursa.

Fostul ofițer mai spune că este sigur că odată cu Zisu vor pica și alții: „Bine, dacă ancheta vrea să fie serioasă și vrea să-și facă treaba. Pentru că el n-a făcut de capul lui. El n-a făcut de capul lui. Deci el a primit și el undă verde, stânga - dreapta. Achizițiile nu le-a semnat doar el. Vă dați seama? Și aici e vorba de achiziții de tehnică militară, de corvete, de tancuri, de multe, multe, multe... De sisteme de antiaeriană și altele și altele. Care, obligatoriu, treceau pe la el, fără discuție. Nu mai spun celelalte lucruri, pentru că el a luat tot ce înseamnă hotelurile și centrele de recreere ale militarului. Acolo el spunea da sau ba".

Pentru a putea ocupa funcția de comandant (funcție) ofițerii în activitate trebuie să urmeze anumiți pași. Primul și cel mai important este să urmeze un curs de 2 ani / 1 an de Master de Comandă din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare.

Prin această formă de pregătire ofițerul poate accede la funcția de comandant Batalion, iar ulterior prin accederea la cursul de generali, poate încadra funcția de comandant de brigadă (gradul de general de brigadă - o stea).

Cătălin Zisu are 59 de ani. A devenit cel mai tânăr general din Armata României, la vârsta de 37 de ani.

Fostul ministru de Interne și al Apărării, Gabriel Oprea neagă că ar fi fost coordonator de doctorat pentru generalul Zisu

„Gl. Cătălin Zisu nu a obținut titlul de doctor grație gl.(r) Gabriel Oprea. Președintele UMPMV nu i-a fost conducător de doctorat, titlul nu a fost obținut într-o instituție de învățământ în care Oprea a fost profesor și nu are nicio legătură cu acest doctorat", transmite UMPMV.

„Mascaţii" au descins, vineri dimineaţă, acasă la unul dintre cei mai influenţi generali din România. Surse judiciare au declarat în exclusivitate pentru că domiciliul generalului de trei stele Cătălin Zisu este percheziţionat în aceste momente într-un dosar instrumentat în secret.

Potrivit surselor juridice, ancheta nu l-ar viza doar pe generalul Cătălin Zisu, ci şi pe fiul acestuia, în cauză existând suspiciuni cu privire la efectuarea unor lucrări în fals.

Generalul de 3 stele Cătălin Zisu este unul dintre cei mai importanţi comandanţi din structurile Armatei române, ocupându-se de Logistica MApN. Gradul de general i-a fost acordat la 37 de ani, fiind cel mai tânăr general din armata română. Ulterior, în 2006, a obţinut titlul de doctor graţie generalului Gabriel Oprea, iar preşedintele de atunci, Traian Băsescu, i-a conferit şi a doua stea de general în 2007. A treia stea a primit-o în 2011.