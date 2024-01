Polonia a încercat să obstrucționeze ancheta privind sabotajul Nord Stream, transmite publicația americană WSJ, citând anchetatorii europeni care lucrează la caz.

Articolul spune că oficialii de la Varșovia au refuzat să coopereze cu ancheta internațională privind exploziile gazoductului și, de asemenea, a durat extrem de mult să răspundă solicitărilor și au ascuns dovezi cheie cu privire la presupusele mișcări ale sabotorilor pe teritoriul țării. Se spune că aceste fapte dau naștere la „suspiciuni tot mai mari cu privire la rolul și motivele Republicii" în cazul atentatului cu bombă Nord Stream.

O scădere bruscă a presiunii în conductele de sub Marea Baltică a fost înregistrată pe 26 septembrie 2022, iar seismologii au detectat explozii, ceea ce a declanşat un val de speculaţii cu privire la cine a sabotat proiectul de miliarde de dolari care transporta gazul rusesc către Germania. Unii oficiali americani şi europeni au sugerat iniţial, fără dovezi, că Rusia şi-ar fi aruncat în aer propriile conducte, afirmaţie respinsă de preşedintele Vladimir Putin ca fiind o "idioţenie". Rusia a afirmat în repetate rânduri, fără a furniza dovezi, că Occidentul se află în spatele exploziilor de la Nord Stream - în special Statele Unite şi Marea Britanie, care neagă ambele implicarea.

The New York Times şi The Washington Post au relatat că Ucraina - care a negat în mod repetat implicarea - a fost în spatele atacului. Jurnalistul de investigaţie Seymour Hersh a relatat că scafandri ai marinei americane au distrus conductele, informaţii respinse de Washington. Într-o postare pe blog, Hersh a declarat că planul a fost pus la cale în 2021 la cele mai înalte niveluri din Statele Unite. Casa Albă a declarat că articolul este "complet fals şi complet fictiv".