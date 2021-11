DOCUMENT: PNL cere reducerea paturilor de spital din România în plină pandemie pentru ca așa cere OMS!

Avocata Elena Radu prezintă un document de-a dreptul scandalos pe pagina sa de facebook. In plina pandemie si in lipsa paturilor din spitale, PNL cere reducerea numarului acestora pe motiv ca in Romania ar fi prea multe dupa cum recomanda OMS.

"Cică potrivit normelor OMS avem prea multe paturi in spitale si trebuie reduse până la o medie de 5,2 la mia de locuitori. Deputatul PNL Elvin Molnar a adresat niste intrebari Ministrului Sanatatii, printre care:



- câte paturi din spitale vor reduce pana la sfârșitul anului 2021?

- câte s-au redus până acum?



Adică când voi impuneți măsuri aberante și faceți diverse presiuni asupra cetățenilor susținând că există presiune asupra sistemului medical și NU SUNT PATURI ÎN SPITALE, voi reduceți numărul de paturi? Păi, în condițiile astea încep să mă gândesc că poate de aia nu luați nicio măsură și iau foc spitalele, ca să reduceți mai repede numărul de paturi. Ați înnebunit de tot?", scrie Elena Radu.