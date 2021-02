Doi asistenti medicali faceau "trafic cu cadavre" pentru firme de pompe funebre. Desi au luat mita, au scapat nepedepsiti

Doi asistenti medicali si doi patroni de firme de pompe funebre au fost achitati definitiv in justitie pentru infractiuni de luare si dare de mita in legatura cu directionarea unor decedati catre doua firme de pompe funebre. Faptele au avut loc in perioada ianuarie - decembrie 2018 la Spitalul Municipal Medias.

Asistentii medicali au fost achitati atat de Tribunalul Sibiu, cat si de Curtea de Apel Alba Iulia. Cei doi asistenti (G. Zsolt si V. Petru Razvan) au fost trimisi in judecata pentru savarsirea a 91, respectiv 75 de fapte de luare de mita, sumele fiind cuprinse intre 100 de lei si 150 de lei pentru fiecare cadavru predat uneia din cele doua firme de pompe funebre. Patronii acestora (S. Ioan si P. Robert) au fost judecati pentru dare de mita in forma continuata, respectiv 68 si 34 de acte materiale.

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au sustinut in rechizitoriu ca cei doi asistenti generalisti, in mod repetat, in cadrul aceleiasi rezolutii infractionale, in timp ce se aflau in exercitiul atributiilor de serviciu, ar fi pretins si ar fi primit, direct si indirect, de la administratorii societatilor de prestari servicii funerare Ardeleana Funerare SRL Medias si La Capela SRL Medias, diferite sume de bani, cuprinse intre 100 si 150 lei, cu titlu de mita. In schimbul acestor sume de bani, cei doi asistenti medicali ar fi indrumat si ar fi directionat apartinatorii defunctilor aflati in incinta morgii sa se adreseze celor doua societati comerciale in vederea contractarii serviciilor funerare.

"De asemenea, aceiasi asistenti medicali, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, incalcand interdictia de efectuare a serviciilor funerare, ar fi prestat servicii de toaletare, imbalsamare si imbracare a cadavrelor in incinta Prosecturii Medias, utilizand astfel fraudulos dotarile institutiei, iar, in schimbul acestor servicii, ar fi pretins si ar fi primit suma de 100 lei pentru fiecare defunct toaletat de la mituitori", se precizeaza in rechizitoriu.

Anchetatorii au interceptat si o serie de convorbiri telefonice ale inculpatilor din care s-a constatat ca, uneori, la solicitarea apartinatorilor defunctilor, pentru a le recomanda o societate de pompe funebre, acestia le recomandau serviciile funerare prestate de societatile celor doi administratori.

O doamna: Si mai da-mi asa un sfat, ca tu stii mai bine!

Asistent: Da

O doamna: Unde la care din astia ca nu i-am luat la rand, cu pompe funebre, cu sicrie ... Cu cine imi recomanzi tu cat de cat?

Asistent:...La Capela care-s imediat dupa spital, pe dreapta... si sunt ceilalti pe stanga... Is foarte OK...

La un moment dat a fost utilizat si un investigator sub acoperire:

Investigatorul: Care-s procedurile? Ce trebuie sa facem?

Asistent: Maine dimineata, la ora 8, in spate la morga, dar prin spital, il asteptati pe colegul, ei o o sa vina la ora 8 sa verifice hartiile, va trebui sa completati niste hartii .....,sa stiti de unde luati sicriul....

Investigatorul: Pai si de unde sa iau de pe aicea

Asistent: Unde doriti.... in spatele spitalului gasiti, oriunde vreti dumneavoastra sau peste drum de spalatorie sau unde vreti.

Atat Tribunalul cat si Curtea de Apel au stabilit ca "nu s-a probat dincolo de orice indoiala rezonabila ca pretindeau si primeau anumite sume de bani pentru aceste recomandari". In situatia unui deces intraspitalicesc in cadrul Spitalului municipal Medias, cadavrul defunctului era transferat la Laboratorul de Anatomie Patologica al Spitalului. In cazul in care decesul nu era unul suspect, care ar impune efectuarea autopsiei medico-legale, asistentii medicali procedau la inregistrarea in evidentele prosecturii a acelui defunct dupa care efectuau imbalsamarea cadavrului, iar apoi igienizarea acestuia.

"Ulterior, inculpatii erau contactati de coinculpatii sau de catre alti angajati si li se comunica faptul ca apartinatorii defunctului imbalsamat au apelat la aceasta societate pentru efectuarea serviciilor funerare. In acest context li se punea la dispozitie asistentilor medicali, fie de acestia, fie de apartinatorii defunctului la sediul prosecturii, hainele defunctului si sicriul in care urma a fi inhumat, iar inculpatii efectuau imbracarea si asezarea defunctului in sicriu, dupa care chemau angajatii societatilor sa preia defunctul in sicriu. Cu prilejul preluarii cadavrului, S. Ioan remitea inculpatilor suma de 100 lei iar inculpatul P. Robert suma de 150 de lei pentru fiecare defunct pregatit de acestia pentru inmormantare", se precizeaza in hotararea Curtii de Apel Alba Iulia.

Achitarea celor patru inculpati se bazeaza pe un motiv cel putin ridicol: chiar daca s-a dovedit ca au luat mita, banii au fost acordati pentru o activitate care nu este in fisa postului. "Cei doi asistenti generalisti nu aveau ca atributii in fisa postului obligatia de imbracare a cadavrelor, aceasta obligatie revenind unui autopsier, post care nu facea parte din statul de functii al Spitalului Municipal Medias. Audiat in apel, managerul spitalului a mentionat ca activitatea de imbracare a cadavrelor cadea in sarcina unui autopsier sau baies, dar aceste posturi, in urma restructurarii din 2004, au fost scoase din statul de functii, precizand ca nu a dat, inainte de inceperea urmaririi penale, o dispozitie inculpatilor de imbracare a cadavrelor.

Deoarece sumele de bani primite de inculpatii G. Zsolt si V. Petru Razvan nu aveau legatura cu indeplinirea unui act ce tine de atributiile legale de serviciu, chiar daca aceasta activitate se desfasura in spatiul Spitalului Municipal Medias, fapta nu constituie, sub aspectul laturii obiective, infractiunea de luare de mita", se mai sustine in hotararea instantei de apel, din 26 ianuarie 2021. Prin urmare, corelativ nu s-au putut retine nici infractiunile de dare mita pentru care au fost trimisi in judecata administratorii celor doua firme de pompe funebre.