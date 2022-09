Doi tineri au vrut să arunce în aer centrala de la Cernavodă sau să lupte pentru Statul Islamic: legături periculoase cu lumea arabă

Doi tineri radicalizați în numele unei organizații fundamentaliste au pus la cale pe aplicația Telegram un atac terorist împotriva centralei de la Cernavodă și plănuiau să plece în Siria pentru a lupta sub stindardul Statului Islamic. DIICOT a intrat pe fir, iar cei doi au fost opriți.

„Soldatul lui Allah" era pseudonimul unui tânăr pe Telegram. Alături de alt „mujahedin", E. T. Mihai zis „Abu Musab", plănuiau să comită un atac terorist asupra Centralei de la Cernavodă, ori să plece-n Siria să lupte de partea organizației Statul Islamic din Irak și Levant (Daesh). „Soldatul lui Allah" rememorează fapte de acum câțiva ani, de parcă s-ar fi petrecut pe vremea lui Abu Ali Sina sau, cum îl alintă europenii, Avicenna.

Dialog în sala de judecată:

G.: Avem 14 ani, pe vremea aceea amândoi eram curioși cu privire la ce se întâmplă în lumea arabă, despre soldații lui Assad (n.r. - actualul șef al Siriei, Bashar Al-Assad), despre kurzii care luptă pentru independență...

Judecător: Dar cu centrala de la Cernavodă cum a fost?

G.: Nu mai știu dacă E. T. Mihai sau eu am inițiat discuții despre centrala de la Cernavodă. El a fost cel care a vorbit despre atac. Ultimul plan era să plecăm în Siria, să luptăm pentru independență. Toate chestiile de genul... cu atacurile... au picat! Noi ne doream să luptăm...

Judecător: Nu erați cam mici pentru luptă?

G.: Acuma că mă gândesc... la 14 ani, da. Dar vreau să vă spun că mie nu mi-a fost ușor în Germania. E normal să îți cauți niște oameni care să te înțeleagă. Chiar dacă tu nu îi cunoști, îți apare, așa, ca o lumină. Eu cu mama nu mă prea înțelegeam. Mama a spus în instanță (n.r. - în Germania) că, la 14 ani, eu sunt violent cu ea. Știu eu ce prostii aveam în cap la 14 ani...

Judecător: Nu vă judecă nimeni aici, sunteți martor. Acum unde învățați?

G.: Fac școală la Schela, un orășel între Orșova și Severin. Fac mai mulți ani într-unul... Mai primesc bani de la taică-meu, de la maică-mea. Când am intrat în contact cu T. nu cred că aveam date despre luptători arabi. Pe Telegram erau vreo doi, din Filipine. Noi, când ne-am cunoscut, a fost în urma unui videoclip care reda un cântec de luptă. Într-un final nu ne-am mai dus în nicio țară araba să luptăm...

Procuror: Dacă a primit instrucțiuni pentru confecționarea explozibilului.

G.: Am primit instrucțiuni, dar nu de la T., ci de la un arab. E ca și cum te-ai uita pe Netflix la Heisenberg cum face droguri în (n.r. - serialul) „Breaking Bad". Da, îți trebuie chimie și acolo.

Procuror: Dacă i s-au trimis materiale pentru cocktail-uri Molotov.

G.: Da, sunt foarte ușor de făcut, am citit în Cartea Anarhistului. „The Anarchist Cookbook" se cheamă (n.r. - publicată în 1971 de William Powell în SUA).

Procuror: A primit fotografii ale centralei de la Cernavodă?

G.: Da, inculpatul mi-a trimis imagini GPS pe care le poate găsi oricine. Nu mai țin minte dacă inculpatul mi-a spus sau nu că „are pe cineva înăuntru".

Procuror: De ce a folosit aplicația Telegram?

Grig: Am crezut că e sigură... Dar să vă spun ceva: noi nici măcar nu am șters mesajele. Nu consideram că facem ceva periculos. Pe Telegram, numele meu era „Soldatul lui Allah", iar al lui T. era „Abu Musab". Într-o zi m-au trezit mascații. Eu dormeam liniștit și am crezut că a explodat butelia. Când colo, era C4 pe ușă!"