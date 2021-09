Efecte secundare vaccin: OMS recunoaște ca sunt peste două milioane de reactii adverse ale vaccinurilor. Europa e campioana cu peste un milion!

Nu este clar care este amploarea exactă a efectelor secundare ale vaccinului. Datorăm OMS și bazei sale de date comune cu centrul din Uppsala, baza de date VigiAccess, să ne ofere informații ceva mai fiabile decât cele furnizate de ANSM în Franța și de alte câteva organizații. Baza de date enumeră peste un milion de cazuri de efecte secundare numai în Europa, și numai pentru anul 2021, datorate vaccinării împotriva COVID. O cifră care ridică semne de întrebare cu privire la sinceritatea cifrelor din Franța.

Efectele secundare ale vaccinului (sau ale vaccinurilor) COVID sunt marele tabu al comunicării guvernamentale din întreaga Europă. Oficial, vaccinul ne ferește de boală și este perfect sigur. Doar că cifrele oficiale, puținele cifre disponibile, nu spun exact acest lucru.

Efecte secundare în conformitate cu OMS



Dovada este în cifrele generale furnizate de OMS, pe baza bazei de date VigiAccess operată de Centrul de monitorizare de la Uppsala, care este oficială. Am reprodus mai sus numărul de efecte secundare ale vaccinurilor înregistrate pe continente, toate vaccinurile la un loc. In total: 2.125.702, deci peste doua milioane.



Putem observa că Europa este campioana efectelor secundare, deși are aproximativ 280 de milioane de locuitori vaccinați (Statele Unite au 380 de milioane). Mai exact, pe continentul nostru au fost înregistrate 1.074.200 de efecte secundare, adică un caz la 280 de persoane vaccinate. Acest lucru nu este "nesemnificativ", cum spun liderii politici, acompaniati de medicii "de casă".



În mod surprinzător, proporția din Statele Unite este mult mai mică.

OMS contrazice ANSM



În Franța, ANSM tocmai a recunoscut "cu durere" 90.000 de cazuri de efecte secundare (dar autoritățile franceze sunt zgârcite cu cifrele).

Se știe că în Franța s-au făcut aproximativ 90 de milioane de injecții (ne mulțumim aici cu citate prost calibrate, deoarece orice "recensământ" zilnic este imposibil), adică un efect secundar la fiecare 1.000 de injecții. Cu alte cuvinte, jumătate din numărul celor din Franța și din Europa. Dar tot e ciudat.



Încă o dată, aceste neconcordanțe în datele oficiale ridică problema transparenței efectelor vaccinului. Și în această privință, dezbaterea este deschisă: democrația ar avea de câștigat dacă publicul ar fi informat în mod transparent despre realitatea vaccinurilor.

Care sunt efectele secundare ale vaccinurilor?



Deși cifrele OMS au dezavantajul de a nu defalca mai precis efectele secundare (în special în funcție de vaccin), acestea au avantajul de a oferi un rezumat numeric al diferitelor tipuri de efecte secundare.

Unele cifre sunt alarmante. Există peste 100.000 de probleme cardiace, peste 115.000 de probleme vasculare, 225.000 de probleme respiratorii, aproape 300.000 de probleme dermatologice, aproape 650.000 de probleme musculo-scheletice... ca să nu mai vorbim de 100.000 de probleme psihiatrice.

Éric Verhaeghe