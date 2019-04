EFORIE, DIN BIJUTERIE O MURDARIE!

Statiunile Eforie Nord si Eforie Sud arata jalnic. Sunt umbra celebrelor destinatii de pe litoralul romanesc, unde, pana odinioara, lumea se inghesuia ca sa gaseasca o cazare, un loc pe plaja, o masa la un restaurant. Inafara sezonului, insa, e groaznic. Ai impresia ca te afli pe alta lume, intr-un oras-fantoma, abandonat de lume si de timp. Viata insasi se scurge din peisaj, lasand loc unui tablou fals, hidos, un kitch.





Cateva hoteluri mai rasarite aduc aminte de o statiune renumita care a fost infiintata inainte de comunism. Dar si-n comunism, numarul de vile si de complexe hoteliere depasea media de pe litoral. Astazi, multe dintre acestea, de numele carora se leaga tineretea multor români, amintiri de neuitat, zac in paragina. la fel si obiectivele culturale de alta data. Ca si cum evenimentele artistice, de pilda, s-au sters total din obiectivele localnicilor, ori - in sezon estival, mai ales - din cele ale turistilor.

Eforie a fost infiintata, cum ziceam, cu zeci de ani inainte de comunism, a fost o statiune a regilor României, a oamenilor de afaceri din perioada interbelica, a actorilor si actritelor, poetilor si scriitorilor, muzicienilor, pictorilor, dar si a oamenilor din clasa medie, micilor intreprinzatori. Pe de-o parte, cei avuti se opreau in zona care a fost mai apoi numita Eforie Nord - cum mai e si azi putinul obicei - in vreme ce clasa de mijloc poposea la Eforie Sud, care se inveselise cu tarabe si restaurante ale micilor intreprinzatori, cu gratare de mici si alte delicatese ce se alatura berii reci.

Nimic nu mai aduce aminte azi de inflorirea de odinioara. Putinele imobile care au mai ramas sunt abandonate, degradate, intr-un muzeu in aer liber al naturii acaparatoare. Putrezesc in soare in bataia de joc a autoritatilor locale. Falezele care in acele vremuri de demult, dar si in cele de pana acum vreo zece ani, erau intesate de lume la ceas de seara, oameni iesiti sa-i adie briza, sa faca tratamente cu aerosoli marini, inainte de petrecerile de la restaurante care erau renumite, acum se prabusec peste plaje, sunt brazdate de crapaturi adanci precum ridurile unei batrane de peste 100 de ani.

Înainte de a se numi Eforie, așezarea dintre Lacul Techirghiol și Marea Neagră s-a numit Vasile Roaită. Și mai înainte s-a numit Carmen Sylva, însă, prima denumire a localității a fost Movilă, de la Ioan Movilă, moșier si avocat celebru, umblat prin străinătaturi, care și-a folosit toată averea pentru a construi hoteluri, băi, dar si o mânăstire. El a fost întemeietorul localității, care a devenit rapid statiune regala, cu cazinou, cu un hotel belvedere, cu acel Acapulco, unde-i placea regelui Mihai sa vina cu suita de tineri galagiosi care bagau spaima in zona cu automobilele lor de lux.

O epoca parca din alta lume, dintr-o dimensiune paralela celei pe care o vedem azi, cenusie, estompata, gata sa se prăvale odata cu falezlele rebegite. Statuia lui Movilă se află în parcul orașului - azi in degradare absoluta -, în care el a plantat primii copaci, în fața celei mai frumoase clădiri din Eforie - Hotelul Parc - construit tot de Ion Movilă, și aflat într-o permanentă reabilitare de 30 de ani, un momunet istoric greu de matrasit de edilii statiunii, niste rechini ai imobiliarelor.

Cazinoul din Eforie Sud, de pilda, a fost construit în anii 30. Dimitrie Florian - cunoscut pictor, din perioada interbelică - pictase interiorul sălilor cu peisaje marine. De ani de zile, Cazinoul e în paragină, picturile se sterg si se tot sterg, de vanturi, de ploi, intr-o nepăsare totala. Iar daca acestea se duc de râpă, va inchipuiti ce e cu hotelurile si cu vilele similare, grupate intr-un cartier muribund, dintre ale carui ziduri si ruine se mai aude cate un vuiet de vant ce pare un strigat de ajutor fantomatic.

Aminteam de Restaurantul Acapulco, din Eforie Nord, unul dintre cele mai vechi de pe Litoral. Initial era o vila mai mare pe malul marii, careia regele Mihai i-a spus Vila Acapulco. Si Acapulco i-a ramas numele. Este una din extrem de putinele constructii care a mai ramas in picioare si in functiune. Pentru ca altfel, in partea celalata a localitatii, in Eforie Sud, fosta Vilă Popovici, desemnata de arhitecti ca una dintre cele mai frumoase clădiri de la Marea Neagra, construită la începutul secolului XX, de un fostul parlamentar cu acelasi nume.

Hotelul și restaurantul Popovici găzduiau - după cum scrie presa vremii - seri dansante și concursuri de dans renumite pana la Paris. Tot la vila celebra se asculta jazz, o raritate pentru acele timpuri. După naționalizare, Vila Popovici a devenit Vila Gheorghe Doja. Azi nu mai poarta niciun nume, este o ruină, pe jumătate prăbușită, la câțiva metri de mare.

COMENTARII LOCALNICI:

Costel M.: Blestemul Eforiei cu inca un falit administrator public al orașului. Din nefericita lecție oferită de Valerian Sălăvăstru, care, după ce a împins la faliment două societăți de stat din județul Iași a fost pus să facă același lucru și cu orașul Eforie, se pare că nu s-a înțeles mare lucru. Așa se face că în urma unui concurs puternic contestat, administrator public al orașului Eforie devenea un anume Florin Enuc.Necunoscut în Eforie, Enuc este mult mai faimos în Constanța, unde a fost director administrativ al Spitalului Județean Constanța, cu rezultatele pe care oricine calcă pragul spitalului le poate constata îngrozit, și în Mangalia, unde a participat, deasemenea cu consecințe dezastruoase, la diverse lucrări de construcții. Pe 17 iunie 2013, primăria Mangalia publică anunțul pentru contractul de lucrări de restaurare-conservare a Cetații Callatis. În ciuda avizului negativ de la Ministerul Culturii și a contestațiilor celorlalți participanți la licitație, care acuzau prețuri la manoperă și materiale de construcții umflate de aproape 800 de ori, contractul este câștigat de asocierea Ro Mat Construct și Tomis Research Center SRL. Acționar principal și administrator al societății Tomis Research Center este chiar noul administrator public al orașului Eforie, Florin Enuc, în timp ce firma Ro Mat Construct este patronată de un personaj mai bine cunoscut locuitorilor din Eforie, Bogdan Grădinariu. Coincidență sau nu, Grădinariu este un abonat al lucrărilor publice scoase la licitație de primăria Eforie, Ro Mat Construct câștigând în anul 2014 proiectul de amenajare a promenadei turistice Eforie Nord, cu o valoare de 1.544.830 de euro, iar o altă firmă a sa, Opal Construct, pe care o conduce prin interpuși, fiind cea care și-a adjudecat amenajarea si dotarea unui parc de recreere din Eforie Sud, pentru care s-au plătit alți 436.000 de euro. Se pare că activitățile de restaurare a zidurilor cetății Callatis, executate de Tomis Research Center cu specialiști de înaltă calificare în arheologie și muzeografie recrutați din penitenciarul Poarta Albă, n-au fost pe placul administrației mangaliote, care a refuzat să achite contravaloarea lucrărilor, determinându-l pe Florin Enuc să cheme în judecată municipiul din sudul litoralului. Pe 16 noiembrie 2016, Curtea de Apel Constanța se pronunță definitiv în favoarea municipiului Mangalia, moment de reflecție pentru Florin Enuc care decide că poate e mai competent la stat decât în mediul privat, participând cu succes trei luni mai târziu la concursul pentru ocuparea postului de administrator public al orașului Eforie. Că alegerea a fost una corectă, o atestă și datele financiare ale societății Tomis Research Center, care în ultimii ani a avut cifre de afaceri derizorii, 0 lei în 2013, 19 485 lei în 2015 sau 10 521 lei în 2016, și pierderi constante în ultimii ani de 261 370 lei, 206 426 lei sau 94 718 lei în 2016. Cert este că mâna de profesionist a lui Enuc se vede, căci bugetul de investiții a primăriei Eforie pentru 2017 este egal cu cifra de afaceri a firmei Tomis Research Center din 2013, adică 0 lei.

Dimi B.: Faleza e o nenorocire, nu o repara nimeni, plajele se micsoreaza de la an la an. Au mai fost reamenajate pe fonduri europene acum ceva timp. Primaria Eforie nu vrea sa atraga fonduri europene, pentru ca din banii astia nu se poate da spaga. Asa ca Robert Serban da vina pe Apele Romane si pe Administrarea Plajelor. Dar nu-l intereseaza de turisti. Canva plajele de la Eforie Nord si Eforie Sud erau de mandria localitatii, acum sunt ca dupa bombardament. Iar in sezon nu face nimeni curatenie, stau gunoaiele pana putrezesc. Cum sa mai avem turism in zona? Iar daca noi nu avem turism, murim de foame. In schimb, crea sa ne verifice sa vada daca inchiriem camere si cata spaga sa ne ia ca taxa de protectie prin haidamacii lui. Nu vrea impozite pe inchirieri, ca alea intra la buget, el vrea parte de la noi ca sa bage in buzunar. De la an la an vin la noi turisti mai saraci, nici pe la terase si restaurante nu mai merg ca nu au bani, fac gratare in curtile oamenilor. Se aude ca vrea sa ne taxeze si daca se vede fum de gratar in curtile noastre.

Catalin N.: Au pus mana pe toate spatiile din centru Eforie Sud si le inchiriaza cu 400 euro fiecare. Mai mult au luat si cinematograful. Multi agenti economici au incercat sa cumpere aceste spatii, dar au fost dati afara de primarul Serban si amenintati, mai mult cei ce au contract de inchiriere au fost obligati sa faca contractul pe minim patru ani. Spatiile au fost luate cu actele falsificate de Greceanu Viorica si Oprea Alina. Roby poti sa ne zici si noua cate proprietati ai in Eforie impreuna cu asociatul tau Catalin Tudoran (zia Butoi)? Noi avem o lista intreaga impreuna cu dovezi cu toate propietatile achizitionate de tine si de acest individ dupa iunie 2016 cand te-ai vazut primar Ce crezi ca nu am observat ce profit a facut Casa Blanca Intermed dupa ce te-ai facut primar prin cumpararea voturilor?

Constanta P.: Primarul vrea sa vanda o strada Publica- strada Unirii din Eforie Nord proprietarului hotelului Sirius, Nagi Gelal. Toti din zona l-au dat in judecata. L-am votat fiind total dezinformata de ce este acest om. Dar sigur primar nu poate fi. Cum poate un primar care ar trebui sa faca strazi si sa creeze confort urban celor care locuiesc in zona, in loc de asta, cauta sa vanda strazi publice, inchide circulatia pe strazi si nu face nimic.

Robert A.: Asteptam cu interes sa se vanda parcul, dle primar. Abia atunci ne vom trezi si noi si vom vedea cum va creste sub ochii nostri o frumoasa proprietate privata. Banutii sunt deja pregatiti pt spaga, oamenii gata sa intinda mana sa-i ia prin altii, asteptam finalul.

Viorel S.: Care primar? Gata sefu, sa traiti, suntem mucles, nu mai vorbesc despre tarifele pe care le folositi in negocieri, suntem de acord sa vindeti tot, inclusiv pe noi. Dar macar lasati ne sa ne jucam in parc gratis.

Ivan G.: Pai ar fi o treaba sa fie chemati la DNA si luati la intrebari,sa vedem daca mai dorm bine noaptea pentru ce au facut, daca sunt verificati. Sa raspunda toti, si aia care au plecat pt semnaturi, contracte, spagi, spagute.

Viki S.: Niciodata nu a fost mai rau ca acum, au facut multe si ceilalti dar nu au fost in stare sa vanda parcul, au avut bunul simt sa lase macar aerul locuitorilor din eforie. Proiectul lui Robert si gasca sa este sa ne puna taxa si pe aer. Adevarul este ca in timp toate se concretizeaza. Intrarea in parc va fi 100 lei dar o data pe an, de zilele eforiei intrarea va fi libera. Va multumesc pentru intelegere.

Radu N.: Un hot, un interlop care a distrus Eforia! 8 ani cat a fost viceprimar si a avut drept de semnatura deplina plus 3 ani de primar si ne-a adus in faliment, a gajat cu toate bunurile orasului pentru un credit care a intrat in buzunarul lui!

Elena D.: Eforia este condusa de o gasca de hoti - interlopi - tigani caldarari, care au delapidat bugetul local, au batut si amenintat localnicii, terorizeaza agentii economici in schimbul taxei de smecher, au angajat la primarie persoane fara studii pe functii de conducere, Eforia a ajuns o mizerie unde se adapostesc toti tiganii recidivisti care au fost alungati din Medgidia si alte localitati, acum ne fura noua din case si ne bat copiii! Asta e Eforie condusa de Serban! Acest asa zis primar este mereu depasit de situatie, el stie doar sa fure si sa faca afaceri murdare ex. dosarul parcarile din 2012.

Antonio L.: Avem Primar? In Eforie se numeste Mafiot! Hot! Spagar! Nu stie altceva decat sa isi umple buzunarele! Sa aiba mare grija ca scaunul ala e cam blestemat.. si toti cei ce s au asezat pe el au cam sfarsit rau!

Eugen H.: Ce primar, peste ce oras? Statiunea arata de fapt in realitate ca o comuna. Strazi fara lumina, pline de gropi, caini si gunoaie!

Lole E.: Eforiile sunt in situatie dezastruase Centrele sunt oribile, cladiri nespoite de veacuri, daramaturi, nici o floare, nici un pic de culoare. Este plin de potai, bietii turisti sunt speriati mai ales iarna si la inceput de sezon cand sunt flamande stresate si agresive. Plin de boscheti in care colcaie mizeria si depozitele de gunoi aruncat de veacuri. De la Mamaia la Vama veche, Eforiile sunt pe locul zero la gospodarire. Nu au avut parte de edili cu gandire. Felicitari primarilor din Tuzla si 23 August. E o placere sa traversezi localitatile.