Event 202: Simulare pandemie de Variola Maimuței cu 270 de milioane de morți in noiembrie 2021. Event 201: Simulare pandemie Coronavirus in octombrie 2019!

In toamna lui 2021 a avut o simulare privind o pandemie de Variola Maimutei care s-a soldat cu 270 de de milioane de morti. In primavara lui 2022 au aparut vesti alarmante despre primele infectari in Europa cu Variola Maimutei, iar OMS a anuntat ca supravegheaza cu atentie evolutia. In toamna lui 2019 a avut loc o simulare numita Event 201 despre o pandemie mortala cu un coronavirus provenit de la un liliac cu milioane de morti. In primavara lui 2020 a fost declarata pandemia de Sars-Cov-2. Ne asteapta Event 202, pandemia de variola maimuței?

Cititi amanunte AICI. Despre simularea cu Variola Maimutei aveti exrcitiul AICI.

Iata ce spune un rezumat al exercitiului: "Scenariul exercițiului dezvoltat în consultare cu experți tehnici și politici a descris o pandemie globală mortală care implică o tulpină neobișnuită de virus al VARIOLEI MAIMUTELOR care apare pentru prima dată în țara fictivă Brinia și în cele din urmă se răspândește la nivel global. Mai târziu, în cadrul exercițiului, scenariul dezvăluie că focarul inițial a fost cauzat de un atac terorist folosind un agent patogen proiectat într-un laborator cu prevederi inadecvate de biosecuritate și supraveghere slabă. Scenariul exercițiului se încheie cu peste trei miliarde de cazuri și 270 de milioane de decese la nivel global. Ca parte a procesului de dezvoltare a scenariului, NTI a efectuat o consultare virtuală cu experți în decembrie 2020."

Interesant e ca "atacul" e preconizat pe 15 mai 2022, deci cam in perioada cand au avut loc primele stiri alarmante despre aparitia in Europa a cazurilor de variola maimutei, in vreme ce varful ar fi in iunie. Sa vedem ce va urma: