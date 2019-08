"Falimentatoru" vrea sa fie si ministru al Transporturilor dupa ce era sa faca praf Economia!

Este perioada politica in care ajung la guvernare toate nulitatile, toti incompetentii. Iar asta se vede din situatia dezastruoasa in care a ajuns Romania. Nu exista domeniu de activitate in care sa nu se fi ajuns la cel mai de jos nivel, in pragul falimentului. Intr-o atare conjunctura e firesc sa incerce sa se catere la putere toti neavenitii, in continuare, ca sa desavarseasca opera de doborare definitiva a statului roman.

Un exemplu de acest fel este si Gheorghe Simon, din Maramures, deputat PSD, poreclit "Falimentatoru", pentru ca a reusit sa bage in insolventa una din cele mai puternice si mai profitabile societati comerciale din Transilvania. El a fost pus ministru al Economiei de Liviu Dragnea, odata cu rocada mare de la guvern, cand Mihai Fifor a fost numit si el la Ministerul Apararii Nationale ca sa gestioneze afacerea Corvetelor. Simon s-a dovedit incapabil de a gestiona Economia nationala, ba chiar era cat p-aci s-o faca praf si pulbere. Nu c-a mai ramas ceva din ea dupa ce a plecat el de la minister, dar - cum s-ar zice - "inca mai misca", asta daca Niculae Badalau, cel care i-a luat locul - alt artizan al ingineriilor economice - nu-i va da "foc" cu totul. Niciun sector economic nu functioneaza practic cum trebuie.

Ei bine, acest Gheorghe Simon, de profesie inginer mecanic, doreste sa preia portofoliul Transporturilor, iar in acest sens face mari presiuni la Guvernul Dancila, batandu-se cu pumnii in piept ca el a fost semnatar principal al scrisorii anti-Dragnea si ca in CEx-ul ce-a urmat l-a infierat pe liderul penal. Ce uita Simon sa spuna e ca a pus imediat "batista pe tambal" si drept recompensa ca a "virat-o", Dragnea l-a facut ministru la Economie, ducand țara de râpă. Simon vrea la Transporturi pentru ca ministerul cu pricina permite inca ingenioase afaceri cu statul, scurgeri de bani de la buget contra comisioane grase, numiri de persoane in consilii de administratie ale unor companii profitabile. Pe scurt, Transporturilr sunt inca un "borcan cu miere" din camara unei Romanii din ce inc e mai saracite.

Prima decizie majora luata de Gheorghe Simon, ca nou ministru al Economiei, a fost schimbarea unor membri din Directoratul Transelectrica. Mandatul acestora expira, insa decizia a fost sa nu mai fie prelungite, fiind inlocuiti cu Florin Cristian Tataru, Dan Valeriu Ardelean si Andreea Georgiana Florea. Niciunul dintre acestia nu are experienta in domeniul energetic. Ba mai mult, Florin Cristian Tataru este un politician controversat din Maramures, de unde este si actualul ministru, fiind acuzat in trecut de rapirea unui om si amenintarea acestuia cu pusca.

Florin Cristian Tataru (50 de ani) a fost deputat PSD de Maramures in doua legislaturi (2008-2012 si 2012-2016). In prezent este director economic al Directiei Silvice Maramures. Aceeasi functie a detinut-o si inainte de a fi ales deputat. A studiat la Academia de Studii Economice Bucuresti. Tataru a fost implicat intr-un mare scandal, fiind acuzat, in 1998, de rapire. Tataru si un asociat al sau la firma Nordia Trade Group au rapit un inginer, din cauza unor neintelegeri, l-au dus in padure si i-au bagat teava unei pusti in gura. Dosarul penal deschis in acest caz a fost inchis deoarece partile implicate „au cazut la pace". Reamintim ca noul ministru al economiei este vicepresedintele PSD Maramures.

Dan Valeriu Ardelean (48 de ani), din Oradea, este consultant in proiecte de amenajari interioare. In prezent este director in cadrul SC DAV Project& Consulting SRL. A studiat la Universitatea de Vest, Timisoara. Andreea Georgiana Florea (37 ani) a lucrat in perioada aprilie 2015- iulie 2017 la Autoritatea de Supraveghere Financiara, fiind responsabil cu educatia financiara. In perioada 2012- aprilie 2015 a fost director adjunct in cadrul Institutului de Management in Asigurari, iar intre 2008 si 2012 a fost director in cadrul Bancii Romanesti. Are studii la Universitatea Romano- Americana, Facultatea de Relatii Comercial Bancare Interne si Internationale.

Cei inlocuiti sunt Constantin Vaduva si Octavian Lohan, cel din urma avand o experienta vasta in domeniul energetic, detinand multi ani la rand functii de conducere in Transelectrica. Un al treilea post era vacant. Pentru presedintele Directoratului, Corina Popescu, si un alt membru, Mircea Modran, au fost prelungite mandatele cu patru luni. Decizia a fost luata de catre Consiliul de Supraveghere al Transelectrica, insa la solicitarea noului ministru al economiei. Ministerul Economiei este actionar majoritar al Transelectrica. Mandatele noilor membri ai Directoratului sunt provizorii, pe o perioada de 4 luni incepand cu data 17 septembrie 2017, cu posibilitate de prelungire pentru inca doua luni.

Cine este insa acest Simon, zis si "Falimentatoru". Este - mai degraba, a fost - actionar majoritar la SC Angred din Baia Mare, care se afla din 2012 in procedura de faliment. Cu toate acestea, Dragnea a spus depsre Simon "ca le da dreptul la viata celor din Maramures", care astfel ar avea un loc de munca, referindu-se la afacerea acestuia falimentara din Viseul de Sus. Simon are o diploma de inginer mecanic obtinuta la Cluj, dar nu stim ce a facut timp de 20 de ani, prima si singura mentiune despre cariera sa fulminanta fiind cea potrivit careia intre 2008 si 2012 a functionat ca director general la SC Angred SRL din Baia Mare, societate in faliment, pe vremuri, pana sa o preia Simon, a fost una din cele mai profitabile firme din Ardeal, o bijuterie dotata in 1978 cu utilaje elvetiene si germane cu comanda program, un corp de muncitori de elita si privilegiul de a fi singura producatoare de reductoare sub licenta Bosch din Romania si care dupa '90 a fost privatizata fraudulos.

Gheorghe Simon a fost si cercetat penal pentru furt, alaturi de doi frati din clanul Horjenilor, dar a scapat basma curata, cu ajutorul inventiilor juridice ale procurorului Lesca si ale amorezatului judecator Maris, coleg de serviciu cu sotia lui Simon, care sotie, la randul ei, a deturnat sensul unui dosar de furturi de lemne si de taieri ilegale de paduri, in favoarea boșilor locali de la PSD, care erau acuzati de fraude imense si de defrisari masive. In cazul lui Vasile Notingher, din Viseu, care a depus plangere penala impotriva a trei persoane, pe care le acuza de furtul unui tractor articulat forestier (TAF). Acestia sunt Gheorghe Simon, consilier judetean PSD (sotul judecatoarei Mariana Simon, din Viseu), Dumitru Horj si Gheorghe Horj (ultimii doi fiind din celebrul clan al Horjenilor, care domina la Moisei).

Cu ajutorul tandemului Vasile Pop (procurorul Lesca) si Gheorghe Maris, Notingher a fost convins sa renunte la plangerea penala si sa astepte acasa solutia instantei, ca totul va fi bine. Insa vinovatii au scapat, iar victima a pierdut procesul, fiind obligat la cheltuieli judiciare. Evident ca judecatorul Maris "nu stia" ca Gheorghe Simon, consilierul judetean, este sotul colegei sale Mariana Simon. Mai grav, nu a comunicat rezolutia lui Notingher (incalcand legea) si a cerut instantei sa se sesizeze cu privire la abuzul de incredere, desi asta nu se poate, atat timp cat nu exista plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Consilierul judetean Gheorghe Simon "se pricepe" la afaceri. In special, la cele in care nu produci nimic si faci bani garla. Singur sau in compania Horjenilor s-a ocupat de privatizarile din zona. La Viseu a cumparat actiuni la SC Independenta. Nu a produs nimic, ci a vandut la fier vechi tot ce s-a putut (masini, utilaje, usi metalice etc), ruinand complet fosta autobaza. La fel s-a intamplat si la Borsa, cu fabrica de gatere. Au cumparat-o, au vandut tot ce se putea vinde, au dat faliment, iar bancile creditoare au vandut fabrica, 200 de oameni ramanand fara serviciu. A fost randul Uzinei Mecanice din Viseu, devenita SC Mecanica. Pana la a incapea pe mainile lui Simon, a fost condusa de un neamt, firma avand peste 200 de angajati. Era profitabila. Insa Simon a reusit sa o ingroape si pe aceasta. A vandut la fier vechi majoritatea utilajelor, dupa care a trecut la prelucrarea lemnului. A mers cat a mers, dupa care a venit falimentul si firma s-a pus sub sechestru asigurator.

Biografia cel puţin problematică a lui Gheorghe Simon continuă cu alte chestiuni, din alte spacialităţi. Dincolo de faptul că a fost folosit pe post de vuvuzea contra fostului preşedinte CJ MM, Mircea Man, acesta a votat împotriva Maramureşului, judetul pe care-l reprezinta, refuzând a aloca bani pentru şoseaua de centură a Băii Mari, drumul expres către Satu Mare şi alte investiţii majore pentru judeţ. Explicatia o da Adi Filip, consilier local independent, spune că Gheorghe Simon a fost puşculiţa de şpăgi a filialei PSD: "Este vorba despre 150.000 de euro, poate chiar 200.000, ajunsi la domul Simon şi mai mulţi care au beneficiat de ei. Banii sunt din zona noastră, zona Vişeului.", a spus Filip.