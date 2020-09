Famiglia CIUCU: "Sforarul" și "Pensionara de lux"

Fiul conectat la bani europeni, mama pensionară angajată la mai multe instituții ale statului

De multe ori vedem în România politicieni care își angajează pilele, rudele în instituțiile statului. Aproape că nu a mai este o știre pentru românul de rând să afle despre noi și noi cazuri. De data aceasta am aflat lucruri însă de neimaginat despre un politician care de mulți ani pozează într-un adevărat luptător al dreptății, într-un om integru. Dacă vezi luările sale de cuvânt, textele scrise pe facebook, ai putea crede că este cel puțin Albă ca Zăpada.

Este vorba despre Ciprian Ciucu. Da, greu de crezut, dar liberalul a fost bine conectat la banii europeni, materialul prezentat în mai 2018 de Antena 3 dezvăluie cum Ciucu împreună cu șoția sa, cu Cristian Ghinea și concubina sa, Oana Ganea, plimba bani europeni prin firme și ong-uri. Câștiga proiecte europene datorită relațiilor sale. Sute de mii de euro! Ani de zile acesta și-a plătit salariul din aceste fonduri, inclusiv mamei lui, care a fost angajată în același timp la ACRPE și la HF Advising, practic Angelia Ștefan "lucra" in același timp în trei locuri, una la stat și două la privat. Este vorba despre cea care a fost autoarea unui teribil accident auto musamalizat, despre care Ziuanews a relatat pe larg (amanunte AICI), si, cu toate ca intreaga presa a preluat dezvaluirea, nici pana acum autoritatile n-au dat un raspuns fata de seria de ilegalitati petrecuta cu aceasta ocazie.

Micul Ciucu s-a bazat pe diferenta de nume ca sa ascunda urmele

Ce am aflat noi în plus față de investigația Antenei 3 este faptul că toată familia Ciucu este conectată la bani publici. Mama candidatului liberal, Angelina Ștefan, pensionară, a fost angajata mai multor instituții ale statului. Probabil, bazându-se pe faptul că nu poartă același nume cu băiatul său, pe care l-a nascut cand avea 20 de ani, o tanara domiciliata pe atunci in satul Vulturesti (langa Mioveni), la 25 de km de Pitesti, dupa o poveste de dragoste fulgeratoare cu tatal liberalului, care poarta acelasi prenume - Ciprian. Micul Ciucu avea sa se nasca la maternitatea din Pitesti si, spun rudele, era destul de galagios inca de atunci, trezind Vulturestii din somn.

Angelina si-a pastrat, asadar, numele "de fata", ceea ce l-a dus cu gandul pe politicianul de azi - Ciucu - că va fi greu ca autoritatile sau presa să facă o asociere între ei, asa ca si-a bagat mama "la inaintare", iar pensionara a ocupat, astfel, mai multe funcții importante. Și ea este membră de partid, la PNL Sector 3, dar sunt mulți alți liberali care nu au norocul să ocupe funcții bine renumerate de la buget. Spre deosebire de aceștia, "doamna Angelina", cum se recomanda, este mama Președintelui Agenției Funcționarilor Publici și culmea, dacă nu ar fi fost trist, era amuzant, Cipian Ciucu este și Președinte al Consiliului Național de Integritate din partea ONG-urilor civice! Toate instituțiile statului au nevoie de ajutorul Agenției Funcționarilor Publici, când vor să facă angajări, nimeni nu vrea să se pună rău cu șeful instituției. Astfel, deși este pensionară, mama lui Ciucu a fost angajată în mai multe instituții publice de când PNL a preluat puterea.

Remuneratie după Buget, Coane Ciprian!

Doar într un an de zile de când PNL este la guvernare, pensionara Angelina Ștefan a fost angajată în mai multe funcții publice (vezi facsimilele alaturate):

- Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, venit 16.042 ron/an

- ANSVSA, Consilier Instituții Publice, Consilier Președinte ANSVSA, venit 55.060 ron/an

- Ministerul Finanțelor Publice, Consilier al Ministrului Finanțelor, venit 19.404 ron/an

- ANAF, Director Cabinet al Vicepreședintelui ANAF, Sandu Costea, Șeful Antifraudă și Inspecție Fiscală (ocupa functia din 07.09.2020 deci inca nu stim suma pe care o v-a primi și de aici).

La o simplă adunare se strâng 90.506 ron/an plus 33.240 ron/an pensia, un total de 123.746 ron/an, adică peste 100 milioane vechi lunar și asta fără să adunăm venitul din noua funcție de Director Cabinet Vice-președinte ANAF. Încă nu am avem confirmarea totala în câte consilii de administrație este și ce venituri încasează pentru "munca" prestată, aceasta investigatie este in derulare, aproape de a fi finalizata, vom reveni in scurt timp si cu aceste informatii fulminante!

Pregatirea profesionala frizeaza incompetenta

Rând pe rând sau în același timp, Angelina Ștefan, pensionară de lux, trece prin mai multe posturi, deși pregătirea ei profesională nu are legătură cu funcțiile pe care le ocupă, și cum era de așteptat, fără concurs. Ca sa spunem asa, mama lui Ciucu e la fel de priceputa in ale meseriei prestate pe cat e de buna ca șoferită (accidentul la care am facut referire mai devreme e o marturie incontestabila).

Și acesta este un caz de ipocrizie pură, de nepotism, sau mai bine zis, mămism. Pe langa imensul trafic de influenta prestat, fapta care se pedepseste de Codul Penal. Liberalul care poza în "sărăc și cinstit", care "reprezintă" societatea civilă și ONG-urile din poziția de Președinte al Consiliului Național de Integritate din partea ONG-urilor civice uită să ne spună cât de bine se trăiește din banii statului, plimbându-te din instituție în instituție, din CA in CA, unde banii sunt "cu ghiotura"! De integritate sau moralitate, ce să mai zicem... Suntem curioși să facem un clasament al Președinților Agenției Funcționarilor Publici. Dacă intr-un an de zile, Ciucu ș- a angajat mama pensionară la patru instituții ale Statului Român, toate funcțiile fiind de conducere sau în preajma conducerii și foarte bine renumerate din bani publici, restul președinților ce or fi făcut? O mai fi existat in istoria institutiei un astfel de caz?!