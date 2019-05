Femeie hartuita de executori! Dupa ce i-au spart usa de la apartament, vor sa-i vanda mobila si patul!

Scandalul in care o femeie din Iasi s-a trezit evacuata din propria casa de catre executorii judecatoresti a escaladat. In urma cu cateva saptamani, apartamentul din bulevardul Cantemir al Mariei Mihai, in varsta de 67 de ani, a fost scos la licitatie si vandut catre un anumit Stefan Vornicescu.

Maria Mihaia a precizat ca executorii au comis un abuz, mai ales ca exista o contestatie in instanta legata de legalitatea actiunii de executare. Femeia a spus ca datoria de 50.000 lei de la banci a fost partial achitata, dar nu s-a luat in calcul acest aspect. Intre timp, executorii au continuat actiunea, ba mai mult, au somat-o pe femeie sa-si scoata lucrurile personale din imobil, in caz contrar urmand sa fie scoase la vanzare, scriu cei de la bzi.ro

"Va somam ca in termen de 24 de ore de la primirea sau lasarea la domiciliul ales de d-voastra a prezentei somatii, conform art.668 si 901 din Noul Cod Proc. Civ, sa va ridicati toate bunurile ce va apartin din imobilul situat in Iasi, b-dul D. Cantemir, nr.8, bl. P2, sc. C, et.4, ap.19, jud. Iasi, ce a fost predat catre creditorul Vornicescu Stefan, cu domiciliul in Criuleni, Dubasarii Vechi, Republica Moldova, conform procesului-verbal de constatare punere in posesie/evacuare nr.87/2019 din 09.04.2019. Mentionam faptul ca Vornicescu Stefan v-a acordat termen pana pe 26.04 sa va ridicati toate bunurile, acesta inaintand cererea de continuare a executarii silite intrucat nu v-ati prezentat sa le ridicati. In cazul in care nu veti proceda la ridicarea bunurilor, se va trece la evaluarea acestora de catre un expert autorizat si scoaterea lor la vanzare", se arata in somatia executorului judecatoresc. In cursul acestei saptamani, magistratii Judecatoriei Iasi vor analiza contestatia depusa Maria Mihai.

La cererea creditoarelor CEC Bank si Unicredit, pe fir a intrat executorul Vladimir Zabolotnai. Maria Mihai il acuza de rea-credinta, deoarece nu a facut calcule din care sa reiasa suma reala datorata bancilor. "Complet gresit, abuziv, constatam actiunea executorului judecatoresc Zabolotnai Vladimir de a adjudeca si scoate la licitatie imobilul din str. Dimitrie Cantemir, proprietatea privata a contestatoarei Mihai Maria, pentru o suma eronata înca nestabilita de instanta de judecata din dosarul 26683/245/2018 la data de 06.02.2019. Executorul judecatoresc Zabolotnai Vladimir a scos la licitatie si adjudecat ce nu-i apartine: un imobil de 70 mp la pretul unei camere de camin de 12 mp =101.096 lei. Din data de 26 noiembrie 2012 pâna în data de 26 martie 2019, 7 ani, Zabolotnai Vladimir a încasat lunar poprirea pe venitul din pensie. La aceasta data, 14 aprilie 2019, executorul judecatoresc a încasat la dosarul de executare nr. 2098/2012 suma de 11.750 lei", se arata in contestatia Mariei Mihai.

Un alt aspect important legat de vanzarea imobilului din Cantemir face referire la valoarea acestuia. Executorii au reusit sa-l vanda cu 150.000 lei, aproape 30.000 lei. Suma este ridicola tinand cont ca apartamentul se afla intr-un bloc amplasat chiar la bulevard si este compus din trei camere, avand o suprafata totala de aproape 70 metri patrati.

"Cum sa il vinzi cu atat? Apartamentul valoreaza mai mult. Daca imi scade suma de 50.000 lei, raman cu 100.000 lei, cu care abia pot cumpara o camera de camin", a spus pentru BZI, Maria Mihai. Acum spera ca justitia sa faca lumina in acest caz. Nu este prima data cand executorii judecatoresti au fost implicati in vanzari scandaloase, cu imobile subeevaluate, pentru clienti cu care erau incheiate intelegeri inainte de organizarea procedurilor.