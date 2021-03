Fost polițist, actual userist cu studii la o universitate fantomă vrea sa fie subprefect!

Propunerea USR PLUS pentru funcția de subprefect al județului Alba, fostul polițist Viorel Rașcovici, și-a trecut în CV că a urmat studii superioare la o universitate aflată la momentul respectiv în centrul unui scandal cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Exact în anii de studenție ai lui Rascovici, universitatea a fost închisă de ANPC.

Potrivit CV-ului, este vorba despre "Universitatea Internațională Deschisă Tecnoeconomie (greșeala este preluată din CV - n.red.) și Cooperare Româno-Americană din București, Facultatea de Drept, Legislație Internațională Comparată, Diplomație și Consultanță Juridico-Economică, domeniul fundamental științe juridice".

Sună pompos, însă în realitate era doar o fabrică de diplome. Politicianul (fost polițist) a scris că a urmat aceste cursuri între 2001 și 2005, doar că, în perioada respectivă, „instituția de învățământ" avea probleme serioase cu legea, fiind chiar închisă. Potrivit unui comunicat al ANPC, universitatea practica o "publicitate înșelătoare" și oferea servicii neautorizate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

În 2003 a fost închisă în urma unui control. Reprezentanții universității au contestat decizia în instanță, iar în 2004 (pe când Rascovici, încă student, se pregătea de licență), au pierdut printr-o decizie a Judecătoriei Sectorului 2 București. Alba24 l-a contactat pe Viorel Rașcovici, dar acesta a avut telefonul închis pentru o perioadă de timp. După apariția articolului, acesta a reacționat.

"Am fost de bună credință mergând la acea facultate. Universitatea nu a fost închisă niciodată, am susținut examenele, existau profesori, nu am avut cunoștință de așa ceva. Funcționează și în prezent" a spus Viorel Rașcovici. Acesta a adăugat că diploma obținută la instituția respectivă de învățământ i-a fost recunoscută de Ministerul Afacerilor Interne și i-a fost acceptată la Universitatea "Babeș Bolyai" din Cluj-Napoca, unde a urmat un curs post-universitar.