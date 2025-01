Furtuna economică perfectă. Cum arată perspectivele analiștilor financiari în timp ce Consiliul European strânge cu ușa România

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 s-a majorat la valoarea medie a anticipaţiilor de 7,3% din PIB, iar anticipaţiile de creştere economică se situează la valoarea medie de 1,3%, potrivit estimărilor analiştilor Asociaţiei CFA România.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 57% în următoarele 12 luni. Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (ianuarie 2026) s-a situat la valoarea medie de 5,02%. Consiliul recomandă ca România să pună capăt situaţiei de deficit excesiv până în 2030. România ar trebui să se asigure că rata de creştere nominală a cheltuielilor nete nu depăşeşte 5,1% în 2025, 4,9% în 2026, 4,7% în 2027, 4,3% în 2028, 4,2% în 2029 şi 3,9% în 2030.

În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, peste 85% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Astfel valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0404 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului anticipat este 5,0886 lei pentru un euro.

"Deşi, în luna decembrie, după scăderea puternică din luna anterioară, indicatorul de încredere macroeconomică s-a corectat, acesta rămâne la un nivel extrem de scăzut în contextul incertitudinii ridicate privind evoluţia economiei româneşti. De asemenea, este de remarcat reducerea, în continuare, a anticipaţiilor de creştere economică pentru anul 2025 precum şi majorarea anticipaţiilor privind deficitul bugetar", a declarat Adrian Codirlaşu, preşedinte al Asociaţiei CFA România.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei a crescut, în luna decembrie, cu 6,7 puncte, până la valoarea de 38,1 puncte. Potrivit sursei citate, această situaţie s-a datorat creşterii ambelor componente ale sale. Astfel, componenta de anticipaţii a crescut cu 7,5 puncte, până la valoarea de 30,8 puncte. În acelaşi timp, componenta de condiţii curente a crescut cu 4,9 puncte, până la valoarea de 52,7 puncte.

Referitor la evoluţia preţurilor proprietăţilor rezidenţiale în oraşe, 39% dintre participanţi anticipează o stagnare în următoarele 12 luni, în timp ce 32% anticipează o majorare iar 29% o scădere. De asemenea 68% dintre participanţi consideră că preţurile actuale sunt supra-evaluate, iar 29% că sunt corect evaluate.

Sondajul este realizat lunar de Asociaţia CFA România, de peste 13 ani, şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni iar participanţii sunt membri ai Asociaţiei CFA România şi candidaţii pentru nivelurile II şi III ale examenului CFA.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) şi 100 (încredere deplină în economia românească) şi este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la condiţiile curente - referitoare la mediul de afaceri şi piaţa muncii şi anticipaţiile pentru un orizont de timp de un an pentru mediul de afaceri, piaţă muncii, evoluţia venitului personal la nivel de economie şi evoluţia averii personale la nivel de economie.

Asociaţia CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). În prezent, Asociaţia CFA România are peste 250 de membri, deţinători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA).