Iată lista presei care a primit 319 milioane de dolari de la Bill Gates pentru a ne controla opiniile!

Această informație trebuie să fie pusă la dispoziția publicului larg de către mass-media, într-un context special marcat de o violență și o agresivitate de nedescris din partea marilor media, care refuză categoric să acopere corupția care afectează lumea științifică, scrie Le Courrier du Soir.

Dar de ce refuză mass-media să se confrunte cu Big Pharma? Sunt ele plătite de companiile farmaceutice pentru a tăcea despre practicile nesănătoase care au fost denunțate cu curaj de sute de oameni de știință de la începutul pandemiei? Întrebările sunt puse, iar dezbaterea este deschisă.

În orice caz, ceea ce știm până acum este că marile instituții media din Occident sunt finanțate de miliardarul Bill Gates, ale cărui legături cu laboratoarele sunt bine cunoscute. Pentru a vă face o idee despre această conivență între bani și Big Pharma, Lecourrier-du-soir.com a găsit de cuviință să republice o dezvăluire făcută în urmă cu un an pe această temă.

Potrivit unei dezvăluiri explozive făcute pe 15 noiembrie de către presa de investigație Mint Press News, care reunește jurnaliști de investigație din întreaga lume, "Bill Gates a plătit, prin intermediul fundației sale, 319 milioane de dolari unor media americane și internaționale care îi întind covorul roșu promovând subiecte apropiate de inima sa."

Media susține că a obținut aceste informații căutând aproximativ 30.000 de donații făcute de Fundația Bill & Melinda Gates și listate în baza sa de date. MintPressNews.com a mers până într-acolo încât a dezvăluit numele presei care a beneficiat de această finanțare gigantică.

Printre mass-media menționate se numără CNN, NBC, PBS și The Atlantic din Statele Unite. În restul lumii, au fost implicate și alte media. Printre acestea se numără: El Pais (în Spania), The BBC, The Guardian, The Financial Times și The Daily Telegraph (în Marea Britanie), Der Spiegel (în Germania), Al-Jazeera (în Qatar) și Le Monde (în Franța).

Sumele plătite către aceste mijloace de informare au fost dezvăluite. Canalul american CNN a primit 3.600.000 de dolari de la miliardarul american. El Pais a primit 3.968.184 de dolari; Le Monde a primit 4.014.512 de dolari; BBC a primit 3.668.657 de dolari; Der Spiegel a primit 5.437.294 de dolari. The Guardian pare să fi câștigat premiul cel mare: 12.951.391 de dolari. Și lista continuă.

Potrivit sursei, acești bani au fost folosiți pentru a promova subiectele impuse de Bill Gates. De exemplu, cei 3.600.000 de dolari acordați CNN au fost fi folosiți pentru a acoperi probleme legate de gen și diversitate, cu accent pe țările în curs de dezvoltare. După ce oferă informații extrem de detaliate despre finanțarea presei de către Gates, site-ul Mint Press News explică în ce măsură această stăpânire a presei ucide jurnalismul, obligând presa să adopte o singură linie favorabilă atotputernicului miliardar american.

Datorită acestui sistem, care este în mod evident echivalent cu corupția, imaginea lui Bill Gates este constant îmbunătățită de mass-media internaționale, care îl prezintă ca pe un adevărat salvator al planetei. Conflictele sale de interese și scandalurile grave în care este implicat sunt în mod deliberat ținute sub tăcere, iar cei care îndrăznesc să vorbească riscă să plătească scump. Cu alte cuvinte, tot ceea ce este defavorabil Majestății Sale Gates este pur și simplu cenzurat, mai mentioneaza sursa citata.