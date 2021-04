Incredibila decizie a lui Nicușor Dan: Investiție imobiliară de 11 milioane de euro blocată. "A refuzat discuția și a zis că suntem infractori!"

Dezvoltatorul imobiliar Homing Properties a achiziționat imobilele din strada Icoanei nr. 2-8, București, în 2018, demarând proiectul "Icoanei Gardens".

Societatea s-a adresat, înainte de toate, Ministerului Culturii, pentru a verifica dacă vreunul dintre acele imobile era clasat ca monument istoric sau era vizat pentru a fi clasat astfel și, prin două adrese transmise în același an, reprezentanții Ministerului Culturii au confirmat că respectivele imobile nu se aflau într-o astfel de situație.

În același timp, a fost comandat și un studiu istoric referitor la acele imobile, iar concluziile au fost acelea că nu au valoare de patrimoniu pentru a fi conservate, dar există "elemente frumoase care ar merita păstrate" și integrate în noul proiect imobiliar. Investiția în valoare de aproape 11 milioane de euro este blocată, însă, de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, acesta susținând - așa cum spun reprezentanții Homing Properties - că există "suspiciuni de ilegalitate", în pofida faptului că societatea a obținut, pe parcursul a doi ani de zile, toate avizele și autorizațiile necesare (certificat de urbanism, autorizație de demolare, autorizație de construire etc.).

Tomas Manjon - managing partner Homing Properties - consideră că Nicușor Dan nu are nicio bază legală pentru a suspenda lucrările la acest proiect, numai că, pe data de 15 februarie 2021, acesta a transmis societății o adresă prin care a anunțat că suspendă certificatul de urbanism, autorizația de demolare și autorizația de construire, scrie in exclusivitate GÂNDUL.RO, publicatie care a solicitat, totodată, puncte de vedere referitoare la acest blocaj din partea lui Ștefan Dumitrașcu - fost arhitect-șef al Capitalei - și a avocatului Adrian Cuculis. Din păcate, toate încercările de a-l contacta pe Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, pentru a obține și explicațiile sale s-au soldat, cel puțin până acum, cu un eșec.

Tomas Manjon spune că, inițial, proiectul imobiliar a pornit la drum sub auspicii favorabile, chiar dacă au mai existat și unele dificultăți inerente, însă - pe parcursul anilor 2019 și 2020 - toate avizele și autorizațiile au fost obținute.

"Totul a mers bine, cu dificultățile de rigoare, ca orice alt proiect, trebuie obținute avizele și toate autorizațiile pentru a dezvolta un asemenea proiect. Noi le-am obținut pe toate, pe parcursul anilor 2019-2020 și, când am demarat lucrările de demolare, ne-am trezit cu o adresă de la domnul primar (n.red. - Nicușor Dan) prin care ne-a anunțat că suspendă autorizația de demolare și de construire, plus certificatul de urbanism, existând... puternice suspiciuni de ilegalitate, fără a ne da vreo explicație despre care sunt ele, fără să ne întrebe nimic", dezvăluie Tomas Manjon.

Tomas Manjon îndreaptă acum un deget acuzator către primarul general al Capitalei și spune că, dincolo de emiterea unei adrese care nu este semnată decât de acesta - fără a fi contrasemnată și de secretarul Primăriei și arhitectul-șef al Capitalei -, dialogul dintre cele două părți a fost, practic inexistent. Eventualele "nereguli" pe care le reclamă Nicușor Dan nu sunt explicate în motivarea deciziei de suspendare a lucrărilor, existând doar mențiunea că "lipsesc informații" din certificatul de urbanism.

"Primăria, inițial, nu a explicat nimic. Pur și simplu a zis că sunt suspiciunile de ilegalitate. În cazul nostru, nu a explicat nimic, după care a spus, când s-a emis certificatul de urbanism, că nu ar fi complet și că ar lipsi informații. Deși a fost emisă autorizația de construire. Deși a fost emis și certificatul de urbanism și nimeni, de la Departamentul Juridic sau Departamentul Urbanism din Primărie, nu a făcut un raport din care să reiasă că, uite, asta nu e bine, aici nu e bine... Consiliera personală a domnului primar a făcut acum, recent, pe data de 30 (n.red. - martie), o hârtie cu o justificare juridică puerilă".

Orice intervenție, fie demolare, fie construire, trebuie autorizată doar la Primăria Capitalei, nu la primăria de sector și trebuie să obții niște avize speciale, cum este avizul de la Ministerul Culturii, lucru pe care l-am făcut. Dar, în afară de asta, o clădire care are o valoare specială poate fi declarată monument și atunci nu poate fi demolată, trebuie conservată. Noi, când am cumpărat terenul, primul lucru pe care l-am făcut, ne-am adresat la Ministerul Culturii ca să îi întrebăm dacă vreuna dintre clădiri este monument sau este vizată să fie clasificată monument. Și am avut răspunsul în scris, încă din 2018, prin care ni s-a comunicat negativ la ambele întrebări, adică nu este un monument acolo, nici nu urmează să fie declarată vreo clădire monument".

Primarul general al Capitalei este considerat un adevărat luptător care se implică pentru păstrarea patrimoniului. Nicușor Dan a condus o asociație, "Salvați Bucureștiul", și - cel puțin în teorie - ar fi trebuit să fie un partener de discuții viabil, în așa fel încât să transmită fără echivoc dacă zona respectivă necesită sau nu necesită intervenții.

Tomas Manjon dezvăluie că au existat discuții cu Nicușor Dan înainte ca acesta să fie primar - în 2018 - și i s-a cerut un punct de vedere (al său și al asociației pe care o conducea) referitor la acest proiect imobiliar. Numai că Nicușor Dan le-a transmis un mesaj surprinzător: "Mai bine plecați din România".

