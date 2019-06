Invazia tantarilor: Primaria Gabrielei Firea a facut contracte cu doua firme infiintate in 2018 cu 0 angajati. Oamenii se pot alege cu boli grave

A venit vara si, odata cu ea, ne confruntam cu una dintre marile neplaceri ale acestui anotimp: tantarii. Parcurile din Bucuresti au fost invadate de micile insecte, care isi fac aparitia mai ales seara, terorizandu-i pe cei care vor sa faca o plimbare pe racoare.

Cu toate ca Primaria Capitalei anunta ca a inceput de cateva zile sa pulverizeze insecticid, bucurestenii se plang ca in continuare ca orasul e plin de tantari. De tantarii din Bucuresti ar trebui sa se ocupe doua firme "de apartament" infiintate in 2018, cu 0 angajati. Pana la aceste contracte, de insectele Bucurestilor se ocupa "renumita" firma Coral Impex, un fel de Hexifarma pentru tantari. Cei de la Coral vindeau solutiile la suprapret si, mai mult, le diluau de pana la 10 ori, asa ca efectul era ca si nul. Dupa scandalurile din presa, Gabriela Firea, primarul Capitalei, a decis alaturi de consilierii fideli sa dea contracte la doua firme, dar acestea sunt infiintate in 2018 si figureaza ca avand 0 angajati.

Primaria Capitalei a anuntat ca prin Compania municipala Eco Igienizare desfasoara campania de combatere a tantarilor in parcurile din Bucuresti, pe marile bulevarde, dar si pe strazile adiacente. Principalele firme cu care au fost incheiate contracte sunt Meta Protector (infiintata in 2018), Korfus Construct, XIT Software Solutions (infiintata in 2018) si Bithat Solutions.

Referitor la firmele Meta Protector si XIT Software Solutions, avem doua firme infiintate in 2018 fara prea mare activitate si cu zero angajati. De la cea de a treia firma s-au cumparat servicii de inchiriere personal, firma cu 4 angajati in 2018 si profit de 197 mii lei, la cifra de afaceri de 317 mii lei. E vorba de Korfus Construct, care potrivit datelor de pe Ministerul Finantelor apare ca avand 4 angajati.

Unul dintre contractele semnate intre Compania municipala Eco Igienizare si XIT Software Solutions este in valoare de 130.000 de lei (27.898 de euro), suma platita pentru achizitia de "solutie software de gestionare a solutiilor DDD". Un alt contract semnat cu Meta Protector este in valoare de 127.398 de lei (26.777 de euro) pentru "furnizare echipamente de lucru si de protectie".

Tantarii si tigrii de platan pot transmite boli periculoase

Si, mai mult, de vreo trei ani, pe langa tantari, romanii se confrunta cu o alta problema: tigrul de platan, o insecta mica, cu corp aplatizat si aripi transparente, ale carei intepaturi sunt dureroase.

Prin intepatura, tantarii pot transmite o serie de boli serioase, precum virusul West Nile, malaria, febra galbena, febra dengue. Semnele si simptomele infectiilor includ: febra, durere de cap severa, modificari neurologice, nevralgii, stari de greata si voma, letargie si confuzie, sensibilitate la lumina. In acest caz, se recomanda consultarea de urgenta a medicului.

Reactiile severe la intepatura de tantar apar destul de rar si se pot manifesta prin inflamarea gatului, eruptii cutanate, flictene (basici), inflamare si inrosire pe arii largi in jurul intepaturii, urticarii pe arii semnificative. In rare cazuri, unele persoane experimenteaza socul anafilactic - in urma unei intepaturi - conditie medicala ce necesita ingrijire medicala imediata. Epinefrina (adrenalina) administrata pe cale injectabila este unul dintre tratamentele imediate in cazul reactiei anafilactice.

Tantarii isi selecteaza "victimele" in functie de mirosul/ parfumul corpului, a dioxidului de carbon degajat si a chimicalelor prezente in transpiratie. In general, s-a observat ca tantarii sunt atrasi in primul rand de persoanele de sex masculin, cele cu grupa de sange 0 si persoanele supraponderale.

Ei sunt atrasi si de temperatura, motiv pentru care persoanele care poarta haine inchise la culoare (care absorb temperatura caldura) au un risc mai mare de a fi intepati. Aromele asemanatoare nectarului sunt, de asemenea, un factor de atractie pentru tantari, motiv pentru care se recomanda evitarea folosirii de parfumuri, sapunuri, sampoane sau lotiuni de corp cu arome dulci. Nu in ultimul rand, tantarii sunt mai tentati de copii decat de adulti.

Tigrul platanului a aparut in Romania din cauza temperaturilor constant mai mari de 27C, a secetei si a plantarii unui numar crescut de platani in spatiile verzi (de regula, musculita se hraneste cu seva din frunzele de platan sau frasin). Pentru a scapa de tigrul platanului, autoritatile ar trebui sa efectueze actiuni de aplicare a unui tratament fitosanitar cu diferite insecticide si fungicide impotriva bolilor si daunatorilor vegetatiei pe domeniul public. De asemenea, ar trebui ca frunzele afectate de tigrul platanului sa fie adunate si arse.

Tigrul de platan este deranjant atat din cauza zgomotului ascutit produs, cat si din cauza intepaturii dureroase, despre care specialistii in boli infectioase nu stiu inca daca este sau nu periculoasa. Deocamdata nu au fost inregistrate cazuri in care sa se faca legatura intre intepatura tigrului de platan si vreo infectie nou aparuta.

Leziunile produse de aceste insecte sunt asemanatoare, dar mai mici decat cele produse de tantari sau paianjeni. Muscaturile tigrului de platan sunt mai greu tolerate de copii, intrucat senzatia de mancarime poate fi foarte intens resimtita de ei.