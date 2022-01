Investigatie-bombă: COVISHIMA - Legătura dintre COVID-19 si explozia nucleară de la FUKOSHIMA-11 arunca-n aer o Conspiratie Planetara!

Cum anuntasem in urma cu o saptamana, pe 15 ianuarie 2022 a aparut primul episod dintr-o uriasa investigatie bazata pe sute de mii de documente studiate si peste 22.000 de ore de munca a celor de la "Organized Crime Harm Reduction" (OCHR), organism international de ancheta, care are o filiala si-n Romania.

In primul episod aparut e relatata legatura dintre explozia nucleara de la Fukoshima din 2011, cand s-a topit reactorul centralei japoneze si a inceput o reactie de contaminare in lant, si aparitia mai multor epidemii locale SARS-Cov-1, MERS, pentru ca in 2019 sa apara SARS-Cov-2, cu boala aferenta - Covid-19. Cei de la OCHR arata in primul episod ca asistam la o musamalizare globala, la o conspiratie planetara care doreste sa ascunda contaminarea masiva si care nu mai poate fi oprita, o reactie in lanț catastrofala. Investigatia explica si de ce aproape 200 de guverne mondiale sunt la unison pe problema pandemiei si de ce se precipita lucrurile cu criza energetica si incalzirea globala.

Ca o "coincidenta", adaugam noi in acest caz, explozia a avut loc pe 11.03.2011, iar declararea pandemiei de catre OMS a inceput pe 11.03.2020. Si tot pe 11.03, dar in 2004 au avut loc atentatele Al-Queda de la Madrid, ca urmare a atentatelor din 11.09.2001 de la World Trade Center. S-a scris la vremea aceea importanta data de "oculta mondiala" pentru numerele "3", "9" și "11" (de pilda in secventa 11.09.2001 = 1+1+9 si 2+0+0+1 = 11.03; sau 11.03.2011 = 1+1+0+3+2+0+1+1 = 9; sau 11.03.2004 = 1+1+0+3+2+0+0+4 = 11; sau 11.03.2020 = 1+1+0+3+2+0+2+0 = 9; sau faptul ca intre 11.03.2011 si 11.03.2020 s-au scurs fix 9 ani etc.) Ciudat, nu. Prea multe se inlantuiesc ca sa fie doar simple coincidente numerologice!

"COVISHIMA - Conspirația este mai mare decât pare.

Daca citesti asta, inseamna ca esti printre oamenii ce si-au pus niste intrebari despre aceasta Nebunie globală denumită CoVid 19. Inseamna ca, natural, ai simtit ca ceva este rau, oribil si deosebit de periculos.

Ce se afla in spatele CoVid 19? Stirile s-au accentuat si arata o distopie mondiala, o dorinta dementa de control a populatiei, o psihoza in masa si totusi, nimic nu era logic si normal. Totul sfida legile naturii, legile oamenilor si legile hoților. Ceva Rau, Odios si Ireversibil este. Ceva ce putea face ca 200 de președinți si conducători de state sa decidă aceasta Nebunie planetară. Dar ce? Ce poate fi atat de rau incat sa ti distrugi tara, economia si sa ti omori si arestezi proprii cetateni, premeditat si intentionat? In ceea ce veti vedea in continuare, veti gasi toate raspunsurile la aceste intrebari fara raspuns. Urmariti, informati-va si sustineti munca noastra in aflarea adevarului.", se arata pe siteul organizatiei.

