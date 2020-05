Jocurile de culise de la "Gerota" si cum se promoveaza interesele sefimii pe baza de COVID-19

Vineri a aparut stirea ca doctorita care a fost infectata la Spitalul Gerota de catre fostul politist, actualmente angajat la ADP Sector 4, in subordinea primarului Baluta si a aghiotantului Marian Goleac, a fost promovata in functie. Dupa acest fapt am primit pe surse mai multe date despre ceea ce s-a intamplat de fapt la Gerota si care sunt jocurile de culise de aici.

"Cum a început totul: acest domn fost ofițer de poliție a mințit nu pentru ca ar fi fost cu amanta, cum a scris presa, ci pentru ca fost și cu fiul lui care este cadru SRI și a plecat fără sa facă raport de părăsire a tarii, asa cum era normal. Așa ca fostul polițist a îmbolnăvit pe doctorita și o asistenta. După ce a fost trimis la Matei Bals, restul focarului de infecție de la Gerota a fost propagat de către managerul Dinu care s-a pupat la propriu cu fostul polițist. Când s-a aflat ca este pozitiv, el a continuat sa tina ședințe la el in birou cu ceilalți șefi de secție din spital îmbolnăvindu-i pe toți, mai ales ca in perioada de izolare au făcut grătar pe acoperișul spitalului.

In final s-a dat ordinul ca cei care prezentau simptome sa fie internați in alte spitale, iar ceilalți care erau negativi sa meargă acasa in izolare. Totuși, știindu-se ca unele din cadrele medicale erau pozitive s-a continuat pana la eliberarea spitalului sa se facă intervenții chirurgicale unor pacienți care nu erau urgente, iar cele doua cadre medicale care operau și anesteziau erau pozitive la randul lor: sefa secției de chirurgie, dr Roni Gherghinoiu și la eroina șefa ATI, dr Moise Alida cea care a fost cel mai grav bolnava. De fapt dr Moise este implicată intr-un proiect european in desfășurare încă, ea fiind și managerul de proiect, proiect cu mari semne de întrebare dacă ea și alții au fost la Paris pentru un schimb de experiența cu un spital de acolo și de fapt a fost o plimbare pe bani europeni, ea făcând doar niște poze in fata spitalului, puse pe Facebookul unora din cei care s au dus acolo și ulterior dându și seama le au șters.

Între timp spitalul a fost dezinfectat și repus in circulație de către altcineva, nicidecum de către managerul Dinu care nici nu avea cum, el fiind spitalizat și izolat după aceea, contrar spuselor. Drept recompensa pentru incompetenta a fost propulsat in funcția de director al Direcției medicale din MAI, iar adjuncta lui, dr Mahu Claudia, care a terminat facultatea de medicina la privat a fost promovata si ea. Vineri au venit ministrul Nelu Tataru si chestorul Bogdan Despescu impreuna cu Valentin Minoiu - șeful DRU din minister - pentru a face numirile cu mari elogii. Oare o fi o coincidenta ca Minoiu, Despescu și Moise sunt buzoieni? Se știe faptul ca Despescu avea o relație de prietenie cu Moise pe care au numit-o șefa spitalului, Despescu având părinții internați in urma cu ceva timp la Sectia ATI a spitalului.", ne spune sursa din interior care a dorit sa-si pastreze anonimatul din motive evidente.