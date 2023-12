Klaus Schwab cere taxe de 3,5 trilioane de dolari pe an pentru "decarbonizarea" planetei. Omenirea respiră prea mult!

Forumul Economic Mondial (WEF) solicită o cheltuială anuală de 3.500 de miliarde de dolari din partea contribuabililor din întreaga lume pentru a îndeplini obiectivul "Net Zero" al organizației privind "decarbonizarea" planetei.

Potrivit perspectivei WEF, soluția implică o reducere semnificativă a calității vieții publicului larg, dublată de transferul de fonduri substanțiale către elita globală.

Realizarea obiectivelor "Net Zero" ale WEF se aliniază cu agenda ecologică a globaliștilor, care urmărește să abordeze "criza climatică" percepută și să "salveze planeta".

Cu toate acestea, scepticii susțin că "decarbonizarea" servește drept eufemism pentru agenda de depopulare antiumană a WEF.

"Este demn de remarcat faptul că oamenii și activitățile umane, inclusiv arderea combustibililor fosili, constituie principalul contributor la emisiile de dioxid de carbon pe Pământ. Într-o zi obișnuită, un om obișnuit eliberează aproximativ 2,3 livre de dioxid de carbon prin respirație.", anunta WEF.

"Dacă extrapolăm această cifră înmulțind-o cu o populație globală de 8,1 miliarde de oameni, fiecare respirând pe parcursul a 365,25 zile pe an, rezultă o emisie anuală de CO2 estimată la 3,4 miliarde de tone.", mai spun cercetatorii lui Schwab.

În ciuda acestui număr aparent semnificativ, experții subliniază importanța nesemnificativă a respirației individuale în contextul unui "ciclu închis". În acest ciclu, dioxidul de carbon emis de oameni este echilibrat de dioxidul de carbon absorbit de grâul, porumbul, țelina și fructele consumate ca parte a dietei noastre.

Cu toate acestea, agenda anti-carbon continuă să fie îndreptată împotriva oamenilor și a activităților acestora, fără a ține cont de complexitatea ciclului în buclă închisă. WEF afirmă că acest angajament financiar substanțial este esențial pentru a sprijini eforturile elitei mondiale a puterii de a atinge "Net Zero și de a restabili natura".

Într-o evoluție recentă, WEF a colaborat cu McKinsey & Company pentru a publica miercuri un nou whitepaper. Cartea albă pledează pentru abordarea neconvențională de a crește tipărirea de bani, devalorizând astfel averea cetățenilor obișnuiți. Această abordare este considerată necesară pentru a avansa obiectivul aparent nobil al "decarbonizării".

Intitulat "Rolul parteneriatelor public-privat-filantropice în impulsionarea tranzițiilor climatice și naturale", documentul prezintă strategia propusă pentru realizarea tranzițiilor climatice și naturale prin eforturi de colaborare între sectoarele public, privat și filantropic. "Lumea are nevoie de investiții suplimentare de până la 3.500 de miliarde de dolari în fiecare an pentru a ajunge la Net Zero și pentru a reface natura", se arată în raportul menționat.

Documentul adaugă că o organizație înființată de WEF, numită Giving to Amplify Earth Action (GAEA), are sarcina de a racola liderii guvernamentali ai națiunilor suverane pentru a obține acești bani. Potrivit documentului, organizațiile private ar trebui să renunțe la autonomia lor în favoarea guvernelor în schimbul unei cantități nesfârșite de credite și a unei garanții de protecție în cazul în care afacerile lor eșuează pe piața liberă.

Planul este, în esență, exact structura guvernamentală a Partidului Comunist Chinez (PCC). Klaus Schwab, fondatorul WEF, a lăudat Partidul Comunist Chinez (PCC) ca model de guvernanță. Pentru a contextualiza suma propusă de 3.500 de miliarde de dolari, aceasta reprezintă aproape 60 la sută din bugetul federal anual al SUA.

Din punct de vedere istoric, contribuabilii americani tind să suporte cea mai mare parte a angajamentelor financiare în cadrul colaborărilor internaționale public-private.

Într-un raport recent, WEF a subliniat nevoia urgentă de 13,5 trilioane de dolari pentru a evita o catastrofă climatică. Colaborând cu consultantul "pay-to-play" Accenture, raportul, care a dat înapoi până în 2050 calendarul potențialului dezastru climatic al Pământului, pune accentul pe accelerarea "decarbonizării", termenul fiind menționat de 91 de ori.

Aceste apeluri se extind dincolo de WEF, deoarece elitele puternice, inclusiv regele Charles al III-lea, au făcut cereri similare la summitul COP28 al Națiunilor Unite de la Dubai. Charles, membru al WEF și figură cheie în "Marea Resetare" alături de Klaus Schwab, a îndemnat contribuabilii să contribuie cu 5 trilioane de dolari anual pentru avansarea agendei "Net Zero" a WEF în timpul discursului său de la summitul COP28.