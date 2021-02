La nici o luna de la numire, seful CN Aeroporturi Bucuresti ii pune pe tava regelui catheringului o prelungire de contract de milioane de euro

Am publicat pe larg in articolele noastre pe subiectul CN Aeroporturi Bucuresti despre matrapazlacurile legate de tot felul de contracte in care directorii generali de la "Henri Coanda" au avut interese directe, dovedite cu probe temeinice.

Legat de acestea am scris despre contractele cu firmele de cathering, de-alungul vremii, in ecuatie revenind "obsedant" DNata, care a "cochetat" cu toti sefii de la Aeroportul Otopeni, de la sine inteles ca interesele financiare sunt imense, la fel de importante sunt si "comisioanele". Si mereu s-a fortat prelungirea contractului, firma respectiva ajungand sa fie un soi de "monopol" in domeniu, iar contractul a fost ignorat mereu de corpul de control al Ministerului Transporturilor, iar la DNA, desi exista un dosar deschis pe tema asta, este (deocamdata) tinut la sertar.

Despre interesele lui Cosmin Pestesan am tot relatat, si de pe vremea cand se ocupa de Romatsa, acum e (din ianuarie 2021) director general al CNAB. Ziuanews a intrat in posesia unei sedinte semi-secrete a Consiliului de Administratie al CNAB din 15.02.2021 in care apare la art 14.4 o renegociere a contractului de asociere cu DNata, ceea ce înseamnă de fapt modificarea participațiunilor Aeroportului "Henri Coanda" in raport cu asocierea respectiva și, automat, prelungirea acestui contract de asociere cel putin egala perioada cu perioada pandemiei de coronavirus, adică 2 ani. Iata care ce vrea in realitate Cosmin Pestesan, sa-i ofere lui Catalin Lascuț, de la DNata, ceea ce si-a dorit, iar asta nici o luna de cand a preluat CNAB!