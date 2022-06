Locul unde ar începe războiul nuclear din Statele Unite: Buncărul antinuclear al lui Biden încastrat sub stâncile masivului muntos Raven Rock Mountain!

În timpul războiului rece, scrie Darragh Roche în săptămânalul "Newsweek", guvernul SUA a făcut planuri pentru continuarea funcționării statului în cazul unui atac nuclear.

Deși multe aspecte ale unei reacții a SUA la o lovitură nucleară sunt clasificate, se știe că o unitate a Liberty Township din Adams County, Pennsylvania ar putea juca un rol-cheie. Complexul Raven Rock Mountain a fost adesea numit „Pentagonul subteran" și se crede că guvernul SUA ar urma să funcționeze în complex dacă Washingtonul ar fi supus unui atac devastator.

Actuala situație internațională extrem de încordată conferă complexului Raven Rock o importanță reînnoită, scrie săptămânalul american. Raven Rock, care se mai numește și „Site R", a fost construit la începutul anilor 1950. A fost atunci supranumit „Gaura lui Harry" după numele președintelui Harry S. Truman, care a ordonat aruncarea a două bombe atomice asupra Japoniei în prima lovitură nucleară din istorie.

Se spune că fostul vicepreședinte Dick Cheney și-a petrecut un timp în acest complex antiatomic în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 și se presupune că președintele Joe Biden ar putea opera de la Raven Rock dacă lucrurile iau un curs periculos. "Pittsburgh Press" a relatat în 1991 că „buncărul enorm de 260.000 de metri pătrați" a fost construit în 1949, la ordinul fostului președinte Truman.

În 2018, Robert Stanley, primarul orașului Fairfield, Pennsylvania, a declarat pentru Fox 43 că „majoritatea oamenilor habar nu au ce se află înăuntru". Fairfield este un cartier în apropierea site-ului secret. Și Garrett Graff, jurnalist și autor al cărții din 2017 "Raven Rock: The Story of the U.S. Government's Secret Plan to Save Itself - While the Rest of Us Die", a vorbit la PhillyVoice despre complexul montan în anul în care a fost publicată cartea lui.

„Raven Rock este locul unde ar începe războiul nuclear din Statele Unite", a spus Graff 2017: „Raven Rock, a mai spus Graff, este un munte masiv, scobit. Este un oraș de sine stătător (...) cu clădiri individuale și clădiri cu trei etaje, construite în interiorul acestui munte. Are tot ceea ce este înzestrat un oraș mic. Există o unitate de pompieri, un departament de poliție, unități medicale, săli de mese."

„Cantina servește patru mese pe zi, funcționează 24 de ore din 24 și a cunoscut o acalmie în anii 1990, când Războiul Rece s-a încheiat, dar a fost repornită în grabă după 11 septembrie și s-a extins în ultimii 15 ani, iar astăzi ar putea găzdui până la 5.000 de persoane în caz de urgență", a spus el. Jurnalistul de investigație Eric Schlosser a scris despre Raven Rock cartea din 2013 "Command and Control: Nuclear Weapons, the Damascus Accident, and the Illusion of Safety".

Schlosser a scris că complexul „se afla la aproximativ o jumătate de milă în interiorul Stâncii Corbului și încă o jumătate de milă sub vârful muntelui. Avea centrale electrice, rezervoare subterane de apă, o capelă mică, grupuri de clădiri cu trei etaje amplasate în caverne vaste și suficiente paturi pentru a găzdui două mii de oficiali de rang înalt de la Pentagon, Departamentul de Stat și Consiliul Național de Securitate".

Complexul Raven Rock Mountain a primit 45 de milioane de dolari că finanțare guvernamentală în 2018 și este o instalație militară operațională și astăzi. Contactat de "Newsweek", un purtător de cuvânt al Departamentului de Apărare a declarat: „Complexul Raven Rock Mountain este rezervat pentru secretarul de Stat al Apărării, președintele șefilor de stat major și alți oficiali ai Departamentului Apărării și permite desfășurarea activităților acestora, funcții esențiale în timpul situațiilor de urgență."