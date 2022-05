Lovitura de stat pe șest a OMS pentru a dicta agenda globală de sănătate a finanțatorilor Bill Gates și Big Pharma!

La inițiativa administrației Biden, Organizația Mondială a Sănătății va impune, în lipsa unui miracol, un control de sus în jos fără precedent asupra reglementărilor și măsurilor naționale de sănătate din întreaga lume până în noiembrie 2022, la începutul următorului sezon de gripă în emisfera nordică.

În ceea ce seamănă cu o lovitură de stat "pe șest", OMS va primi noi puteri draconice pentru a trece peste suveranitatea națională în 194 de țări membre ale ONU și pentru a dicta măsurile de sănătate ale acestora cu forța dreptului internațional. Uneori este denumit tratatul OMS privind pandemiile, dar este mult mai mult decât atât. Mai rău, cea mai mare parte a bugetului OMS provine de la fundații private legate de vaccinuri, cum ar fi Fundația Gates, sau de la Big Pharma, ceea ce reprezintă un conflict de interese uriaș. (Un text de F. William Engdahl):

Noile puteri draconice ale OMS

A face ceva pe furiș înseamnă a face ceva în mod secret sau ascuns, astfel încât să nu fie cunoscut pe scară largă și, eventual, combătut. Acest lucru este valabil pentru propunerea făcută de administrația Biden către OMS la Geneva la 18 ianuarie 2022, potrivit documentelor oficiale ale OMS, care, însă, a ascuns detaliile "amendamentelor" americane timp de aproape trei luni, până la 12 aprilie, cu doar o lună înainte ca organismul relevant al OMS să se reunească pentru a aproba aceste măsuri radicale (n.r. - 12 mai 2022). În plus, în loc de cele 18 luni de așteptare anterioare pentru a deveni un tratat în temeiul dreptului internațional, de data aceasta sunt folosite doar 6 luni. Aceasta este o adevărată cursă cu capul înainte. Propunerea SUA este susținută de toate țările UE și de 47 de țări în total, ceea ce garantează o adoptare aproape sigură.

Propunerile, intitulate oficial "Consolidarea pregătirii și a răspunsului OMS la situațiile de urgență în domeniul sănătății: propuneri de amendamente la Regulamentul sanitar internațional", au fost înaintate de secretarul adjunct pentru afaceri globale din cadrul Departamentului de Sănătate și Servicii Umane al SUA, Loyce Pace, ca "amendamente" la un tratat deja ratificat în 2005 al OMS privind Regulamentul sanitar internațional. OMS definește tratatul din 2005 după cum urmează: "Regulamentul sanitar internațional (2005) (RSI) oferă un cadru juridic general care definește drepturile și obligațiile țărilor în gestionarea evenimentelor și urgențelor de sănătate publică care pot traversa frontierele". RSI este un instrument de drept internațional care este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru 196 de țări, inclusiv pentru toate cele 194 de state membre ale OMS.

Pace s-a alăturat administrației Biden după ce a condus Consiliul pentru Sănătate Globală, printre ai cărui membri se numără cele mai corupte nume din Big Pharma, printre care Pfizer, Lilly, Merck, J&J, Abbott și AVAC - finanțat de Bill Gates, pentru a numi doar câteva. Propunerile sale pentru o transformare radicală a competențelor OMS în ceea ce privește "pandemiile" și epidemiile ar fi putut fi scrise cu ușurință de Gates și Big Pharma.

Înainte de a examina ceea ce vor face "amendamentele" lui Loyce Pace pentru a permite transformarea OMS într-o dictatură globală în domeniul sănătății, cu puteri fără precedent de a anula hotărârile oricărui guvern național, merită să remarcăm o problemă juridică invizibilă. Disimulând o schimbare completă a puterilor tratatului OMS din 2005 sub forma unor simple "amendamente" la un tratat ratificat, OMS pretinde, împreună cu administrația Biden, că aprobarea amendamentelor nu necesită o dezbatere suplimentară de ratificare de către guvernele membre. Aceasta este o metodă invizibilă. În lipsa unei dezbateri naționale de către reprezentanții aleși, OMS, care nu este aleasă, va deveni în viitor o superputere globală în ceea ce privește viața și moartea. Washingtonul și OMS au restricționat în mod deliberat procesul de participare publică pentru a impune acest lucru.

O nouă lege de facto

Așa cum ar trebui să fie, OMS a publicat în sfârșit "amendamentele" SUA. Acestea includ atât eliminări, cât și noi adăugiri. Amendamentele administrației Biden transformă rolul consultativ al OMS față de guvernele naționale, nu doar în ceea ce privește răspunsurile la pandemii, ci și în toate chestiunile legate de "sănătatea" națională, într-o nouă putere de a trece peste agențiile naționale de sănătate dacă directorul general al OMS, în prezent Tedros Adhanom, decide astfel. Administrația Biden din SUA și OMS au convenit să creeze un tratat complet nou care va transfera toate deciziile în materie de sănătate de la nivel național sau local la Geneva, Elveția, și la OMS.

Articolul 9 este tipic pentru modificările aduse de Washington tratatului OMS existent. Amendamentul SUA introduce "poate" și elimină "ar trebui" din OMS: "Dacă statul parte nu acceptă oferta de colaborare în termen de 48 de ore, OMS poate...". În același articol, cuvintele "oferta de colaborare din partea OMS, ținând seama de opiniile statului parte în cauză..." se elimină. Punctele de vedere sau aprecierile autorităților sanitare din Germania, India sau Statele Unite nu mai sunt relevante. OMS va putea să treacă peste experții naționali și să dicteze, ca drept internațional, mandatele sale pentru toate pandemiile viitoare, precum și pentru epidemii sau chiar probleme locale de sănătate.

În plus, în noul articol 12 propus, referitor la "Determinarea unei urgențe de sănătate publică de interes internațional, a unei urgențe de sănătate publică de interes regional sau a unei alerte sanitare intermediare", șeful OMS - acum Tedros, în noul său mandat de cinci ani - poate decide singur să declare o urgență, chiar și fără acordul statului membru. Șeful OMS va consulta apoi "comitetul de urgență" relevant al OMS cu privire la poliomielită, Ebola, gripa aviară, COVID sau orice altă problemă declarată. Pe scurt, aceasta este o dictatură globală asupra sănătății cetățenilor de către una dintre cele mai corupte agenții de sănătate din lume. Membrii oricărui comitet de urgență al OMS sunt aleși în conformitate cu proceduri opace și, de obicei, ca în cazul actualului comitet pentru poliomielită, mulți dintre membri sunt legați de diverse fronturi ale Fundației Gates, cum ar fi GAVI sau CEPI. Cu toate acestea, procesul de selecție este complet opac și intern al OMS.

Printre alte atribuții, noul tratat privind pandemia îi va da lui Tedros și OMS puterea de a impune pașapoartele de vaccinare și vaccinurile COVID în întreaga lume. Aceștia lucrează în prezent la crearea unui program global de pașapoarte vaccinale/identitate digitală. Conform noului "tratat privind pandemiile", atunci când oamenii sunt afectați de politicile de sănătate ale OMS, nu există nicio răspundere. OMS are imunitate diplomatică.

Astrid Stuckelberger, fost înalt funcționar al OMS și denunțător, în prezent om de știință la Institutul de Sănătate Globală, Facultatea de Medicină, Universitatea din Geneva, a subliniat că "dacă noul tratat privind pandemiile este adoptat de statele membre, înseamnă că Constituția OMS (conform articolului 9) va avea prioritate față de Constituția fiecărei țări în cazul unui dezastru natural sau al unei pandemii. Cu alte cuvinte, OMS va dicta altor țări și nu va mai face recomandări.

Cine este OMS?

Conform noilor reguli, directorul general al OMS ar avea puterea supremă de a stabili, de exemplu, dacă Brazilia, Germania sau Statele Unite ar trebui să impună o măsură de limitare a pandemiei de tip Shanghai sau orice altă măsură pe care o decide. Acest lucru nu este un lucru bun. Mai ales când șeful OMS, Tedros, originar din regiunea Tigray din Etiopia, este un fost membru al Biroului Politic al organizației marxiste desemnate ca fiind teroriste (la vremea respectivă de către Washington), Frontul de Eliberare a Poporului Tigray. El nu are diplomă de medic, fiind primul din istoria directorilor generali ai OMS care nu are diplomă de medic. El are un doctorat în sănătate comunitară, un domeniu vag, care nu reprezintă o calificare medicală pentru un țar al sănătății globale. Lucrările sale științifice publicate includ titluri precum "Efectele barajelor asupra transmiterii malariei în regiunea Tigray". Se spune că și-a asigurat postul la OMS în 2017 cu sprijinul lui Bill Gates, cel mai mare donator privat al OMS.

În calitate de ministru al Sănătății din Etiopia, în timpul dictaturii Tigray, Tedros a fost implicat în mușamalizarea scandaloasă a trei mari epidemii de holeră din țară, în 2006, 2009 și 2011. Un raport de investigație publicat de Society for Disaster Medicine and Public Health (Societatea pentru medicina dezastrelor și sănătate publică) a dezvăluit că, în timpul uneia dintre cele mai mari epidemii de holeră, "În ciuda identificării în laborator a V cholerae ca fiind cauza diareei acute apoase (AWD), guvernul etiopian (Tedros) a decis să nu declare o 'epidemie de holeră' de teama repercusiunilor economice rezultate din embargourile comerciale și reducerea turismului. În plus, guvernul, sfidând Regulamentul internațional de sănătate (OMS), a refuzat în mod constant să declare o epidemie de holeră și a refuzat în mare parte ajutorul internațional."

În calitate de ministru al Sănătății și, ulterior, al Afacerilor Externe al Etiopiei, Tedros a fost acuzat de purificare etnică sistematică împotriva triburilor rivale din țară, în special a triburilor Amharas, de refuzarea ajutoarelor alimentare de la Banca Mondială și de la alte agenții pentru susținătorii opoziției, precum și de nepotism și de deturnarea fondurilor internaționale destinate construcției de spitale pentru susținerea politică a partidului său minoritar. În mod ironic, aceasta este opusul noii legi a OMS pe care Tedros o susține acum. La 22 septembrie 2021, Germania lui Merkel l-a nominalizat pe Tedros pentru un nou mandat fără opoziție.

OMS, Gates, GERM

Cel mai mare donator al OMS (inclusiv al GAVI), autoproclamatul "țar globalist al tuturor lucrurilor", Bill Gates, a oferit o avanpremieră a ceea ce ne putem aștepta în cadrul noilor reguli. În postarea sa de pe blogul său din 22 aprilie, Gates a propus ceva amuzant cu acronimul GERM - Global Epidemic Response and Mobilization-team. Aceasta ar fi o "organizație permanentă de experți plătiți integral, pregătiți pentru a răspunde în orice moment și în mod coordonat la o epidemie periculoasă". El spune că modelul său este filmul hollywoodian "Alert! "Experții în supravegherea bolilor din cadrul echipei ar căuta potențiale focare de infecție. De îndată ce descoperă unul, GERM ar trebui să aibă capacitatea de a declara un focar..." Acesta ar fi coordonat, desigur, de OMS-ul lui Tedros: "Activitatea ar fi coordonată de OMS, singurul grup care ar putea să-i ofere credibilitate la nivel mondial."

O noțiune distopică a ceea ce s-ar putea întâmpla este falsul focar actual de "gripă aviară", H5N1, care duce la sacrificarea a zeci de milioane de găini din întreaga lume dacă un singur pui este testat pozitiv pentru această boală. Testul este același test PCR fraudulos utilizat pentru a detecta COVID-19. Recent, Dr. Robert Redfield, șeful CDC al lui Trump, a dat un interviu în care a "prezis" că gripa aviară se va răspândi la oameni și va fi extrem de fatală în următoarea "mare pandemie", pentru care COVID-19 a fost doar o încălzire. Redfield a declarat într-un interviu din 2022: "Cred că trebuie să recunoaștem - am spus întotdeauna că pandemia COVID a fost un semnal de alarmă. Nu cred că este vorba de marea pandemie. Cred că marea pandemie este încă în viitor, și va fi o pandemie de gripă aviară pentru oameni. Acesta va avea o mortalitate semnificativă de ordinul a 10-50%. Vor exista probleme. În conformitate cu noile puteri dictatoriale ale OMS, aceasta ar putea declara o urgență sanitară în cazul unei astfel de fraude, indiferent de dovezile contrare.