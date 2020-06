Mafia și denunțătorii din ASF și COTAR: Binomul Pandele-Muntean reprezinta o bomba cu ceas care va exploda la DNA

De o săptămâna încoace dă in clocot un imens scandal în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, după recentele dezvăluiri apărute in presă, in care Cristian Muntean, consilier al Vicepreședintelui ASF pe zona de asigurări Cristian Roșu, împreună cu Vicepreședintele COTAR Florin Pandele, au avut o vizită inopinată la sediul central din Bulgaria al unuia dintre asiguratori în vederea obținerii unor avantaje economice.

Ziuanews a prezentat pe larg acest fapt in numerele sale anterioare, publicand si stenograma discutiilor care au avut loc la sediul Euroins (din grupul Eurohold) de la Sofia. De asemenea, am aratat care este mecanismul si care sunt increngaturile relationale dupa care functioneaza acest sistem ce capuseaza asigurarile, atat in detrimentul asiguratorilor, dar si al clientilor, mai ales pentru o Lege a asigurarilor care sa permita acestei grupari sa-si continue afacerile nestingherit. Detalii AICI, AICI si AICI.

In urma articolelor nostre, dar si altele din toata presa romaneasca, materiale jurnalistice care au argumentat si au completat dezvaluirile noastre, printr-un comunicat sec de presă - si pe care l-am publicat integral la finalul unuia din textele noastre -, ASF se delimitează de acțiunile Consilierului Cristian Muntean și de prestația acestuia care aruncă instituțional ASF într-o prăpastie de credibilitate, dar nu ne informează asupra măsurilor concrete luate împotriva propriului angajat care nu este la prima abatere disciplinară și recidivează aducând un imens prejudiciu reputației și prestigiului reglementatorului pieței de asigurări.

Aflam doar ca "Autoritatea nu a acordat niciun fel de mandat domnului Cristian Muntean, consilier în cadrul ASF, pentru a reprezenta instituția la întâlnirea pe care acesta a avut-o, în Bulgaria" si ca "ASF dezminte în mod categoric faptul că domnul Cristian Muntean ar fi avut, chiar și informal, acceptul conducerii instituției de a transmite vreun mesaj reprezentanților companiei Eurohold". Mai mult: "ASF nu girează astfel de demersuri, care aduc atingere reputației și prestigiului instituției. Asemenea acțiuni pot pune sub semnul întrebării modul în care sunt soluționate situații care apar în piața asigurărilor, altfel decât printr-un dialog transparent, cu implicarea tuturor stakeholderilor".

Fraza finala din comunicat se traduce prin faptul ca actiunile lui Cristian Muntean, consilier al vicepresedintelui Cristian Rosu si fost presedinte al ASSAI, aduce grave prejudicii, atat de imagine, de credibilitate asupra ASF, actiunea din Bulgaria fiind una caracteristica clanurilor interlope de recuperarori, care prin presiuni solicita returnari de bani si taxe de protectie. Nu aflam din comunicat ca vicele Cristian Rosu ar fi fost demis sau si-ar fi cerut demisia in urma acestui scandal, sau ca macar a renuntat la serviciile lui Cristian Muntean, asa cum era normal in orice tara civilizata. Dimpotriva, comunicatul sec ne arata ca se doreste ca faptele de aceasta natura - cu atat mai mult cu cat in cazul lui Muntean e vorba de o recidiva - sa continue la adapostul si cu girul Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Astfel, ne putem lesne inchipui ca ASF tolereaza un mecanism piramidal prin care personaje de tipul lui Florin Pandele si Cristian Muntean reprezinta factorii de presiune pe anumiti asiguratori si pe service-urile auto, in detrimentul clientilor si asiguratorilor, de unde rezulta avantaje de business, venituri suplimentare consistente, care mai apoi se impart, pe piramida puterii in sus, catre sefii care patroneaza si tolereaza acest algoritm de natura infractionala. Cum altfel sa ne explicam faptul ca sefii Autoritatii nu iau masuri radicale fata de aceste fapte deosebit de grave, cu caracter penal, ce ar trebui anchetate de DNA?!

Nici de la COTAR nu am văzut o reacție din partea Președintelui Vasile Stefănescu privind implicarea directă a Vicepreședintelui Florin Pandele în acest imens scandal. Aflam, insa, pe surse, despre intalniri "de taina" intre Pandele si Muntean, impreuna cu factori decizionali din ASF si COTAR (ale caror nume le vom face publice in investigatiile viitoare, spre stiinta procurorilor, acestia prejudiciind grav institutiile din care fac parte) pentru a contracara "prin toate mijloacele posibile" informatiile aparute in presa. Binomul Pandele-Muntean s-a laudat sefimii din domeniu ca dispune de fonduri suficiente pentru a plati ziaristi de la cateva publicatii care sa-i "spele ca la Nufarul", dupa cum s-au exprimat mot-a-mot, intr-o inregistrare. De asemenea, la una din intalniri, "grupul de actiune" a decis sa-si mareasca presiunile pe asiguratorii "care au calcat pe bec" si asupra unor sefi de service-uri care vor sa ia legatura cu presa si sa declare neregulile din ASF, ASSAI si COTAR.

Pai daca nici asta nu e grup infractional organizat, atunci ce e?! În ziarul Național se dezvăluia că ginerele și fiica Președintelui COTAR Vasile Stefănescu sunt angajați ai ASF și mai mult lansa ipoteza că procurorii DNA sunt pe cale să declanșeze "ancheta secolului", în care sunt vizate nenumărate nume grele de la vârful Autorității de Supraveghere Financiară! La ASF avem de-a face cu o bomba cu ceas, ce va exploda cat de curand, urmeaza sa vedem arestari in serie si demantelarea acestui sistem deosebit de daunator asigurarilor, service-urilor si clientilor.

Atunci vom afla cu adevarat despre zecile de milioane de euro daune aduse statului, vom afla despre cum au fost furati clientii la plata, despre cum le-au fost puse vietile in pericol pentru ca li s-au montat piese din dezmembrari sau reconditionate sumar, vandute la pret de original si de noi, facturi contrafacute, falsuri si uzuri de fals, toate patronate de Autoritate. Sa-l vedem atunci pe Cristian Rosu si pe ceilalti sefi ai ASF cum ii tin in brate pe Muntean si Pandele, sau mai grav, ce vor denunta acestia despre intregul mecanism al coruptiei si cat de sus conduc ițele acestor afaceri frauduloase. Tăcerea invocată a conducătorilor ASF si COTAR se datorează colaborării începute de Cristian Muntean și Florin Pandele cu procurorii anticorupție? Tot ce e posibil...