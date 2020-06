Caracatita Asigurarilor: Increngatura ASF-ASSAI-COTAR. De ce nu se doreste schimbarea Legii RCA

In episodul precedent am aratat care este legatura preferentiala a ASF cu anumite serviceuri auto care rostogolesc bani grei dupa tipicuri mafiote pe ruta asigurarilor RCA, sub protectia autoritatilor statului, dar si cu sprijinul asociatiei in domeniu, ca si a sindicatelor. Astazi dezvoltam subiectul, aratand o adevarata increngatura de interese ilicite, care propulseaza aceasta afacere pana la varf, cu implicatii politice.

După un debut fulminant ca tinichigiu în service-ul familiei cu acelasi nume - Asociația Familiara Florin Pandele, in perioada 1998-2000, acesta se remarca prin atragerea reparațiilor ce se puteau deconta prin intermediul companiilor de asigurări. Simțind ca poziția de general manager i se potrivește își dezvoltă relații si conexiuni cu inspectorii de daune, ca mai apoi sa ajungă la șefii de daune din companiile de asigurări, in contrapartida cu avantaje materiale reciproce.

In scurt timp, Florin Pandele - un personaj central din domeniu - reușește să stabilească conexiunile necesare pentru a primi un volum suficient de mașini avariate pentru a ridica nivelul afacerii începute pe o ulița prăfuită din Pipera, acesta transformând mica asociație de familie in societatea comercială AUTO CAR GRUP. Astfel, reușeuste să încheie multe convenții cu anumite companii de asigurări în perioada 2002-2009. Pentru sa rezultatele erau pe măsură si pentru a ridica afacerea la un alt nivel, in perioada respectivă, se întețesc zvonurile în piață că anumiți inspectori de daune au reușit performanța să-și ridice case in zonă. Pe baza de comision, dupa cum sustine si presa care a investigat cazurile respective (linkurile catre articole sunt la finalul acestui episod).

În perioada 2009-2010, printr-o conexiune la Raiffeisen, Pandele reușește să atragă toată flota de mașini de pe București, influențând chiar obținerea unui contract cu Uniqa Asigurări la un tarif de 130 lei/ ora de manoperă, tarif urias in piața de service perioada respectivă si de neatins de nici un alt service. Surse din piata afirma ca reparațiile efectuate și facturate către Uniqa erau deseori umflate, fiind multe diferențe neacceptate la plată de angajații Uniqa. Ca o coincidenta, după câteva intalniri la varf cu cei de la Raiffeisen (acționarul Uniqa), situația se rezolvă și sumele facturate sunt platite integral, existand suspiciunea că angajații companiei au încălcat procedurile de lucru prin aprobarea la plată a diferențelor nejustificate, ceea ce constituie un caz penal.

Ascensiunea si retaua de serviceuri

Astfel, în perioada 2010-2014, Florin Pandele intră puternic în piață înființând încă 2 unități service: AUTOCAR &TRUCKS și STANDOCOLOR, care facturau anumite lucrări la tarife de 250LEI+TVA/ora de manoperă. De fapt, mașinile care ajungeau la reparație în service-ul Auto Car Grup 1, care avea convenție cu firmele de asigurări la tarife cuprinse intre 70-90 lei pentru ora de manoperă, le factura pe celelalte 2 firme cu tarife triple și astfel multe companii au solicitat rezilierea convențiilor de colaborare.

Devenind nașul patronului firmei de brokeraj in asigurări SAFETY BROKER - Viorel Vasile -, realizează că prin faptul ca prin intermediului firmei finului, una dintre cale mai mari din piață, poate beneficia de clienții cărora să le factureze dublu lucrările de reparatii.

După ce a văzut că are succes și chiar poate influența anumite persoane din lumea politică și inclusiv pe Președintele ASSAI, Cristian Muntean, să-i susțină bunul mers al afacerii de succes, Pandele a reușit in anul 2017 schimbarea legii RCA făcând un puternic lobby in Parlamentul României, unde existau deja anumite persoane care aveau înființate service-uri în țară prin intermediul unor rude. După publicarea legii 132/2017 in Monitorul Oficial, firmele de asigurări din România au constatat ca un service putea factura o lucrare de reparație decontată de o firmă de asigurări și cu o valoare de câteva ori mai mare decât altă unitate reparatoare din aceeași categorie.

La randul lui, Pandele a început să majoreze tarifele la cele 3 service-uri, la sfârșitul anului 2017, la prețuri pentru ora de manopera cuprinse între 340-370 lei, ajungând ca o firmă de asigurări să achite și 10.000 lei pentru vopsitoria unei uși la o mașină de clasa medie. Bineînțeles ca toate firmele de asigurări au sesizat ASF-ul pentru a reglementa cumva aceste nereguli, dar acolo era deja instalat in anul 2018 ca și consilier al vicepreședintelui pe zona de asigurări (Ovidiu Wlassopol), Cristian Muntean, fostul Președinte al ASSAI, acesta luând apărarea și influențând anumite persoane din ASF să susțină unitățile de service în detrimentul companiilor de asigurări.

In perioada 2018 companiile de asigurări care emiteau RCA pe teritoriul României au achitat tarife pentru ora manopera și de 1.000 lei, nefiind luată nicio măsură de ASF in acest sens. În toată această perioadă, Pandele a fost primit cu brațele deschise în ASF de domnul Cătălin Rangu, directorul de pe zona de reclamații/petiții, acesta din urmă susținând că Domnul Pandele este un reprezentant al consumatorului deoarece este Președintele APCONS Iași, și are tot dreptul să fie primit la ASF pentru consultări si discuții.

Prin această prietenie cu Rangu, Muntean și Wlassopol, acesta își rezolvă la ASF o multitudine de probleme prin trimiterea unor petiții redactate în numele clienților, iar companiile de asigurări care nu răspundeau promt solicitărilor transmise lui Rangu, erau invitate săptămânal la ASF pentru discuții, la unele fiind trimise ulterior și anumite controale. Speculând maxim această „prietenie", crește tarifele în 2019 la 470 lei +TVA, iar in 2020 ajunge la 700 lei+tva ora de manoperă, știind că are susținere din mai multe părți și poate astfel să își majoreze profitul.

Despre profitul celor 3 firme patronate de Dl. Florin Pandele, cu punct de lucru in aceeasi locatie si un numar mediu de angajati cuprins intre 15-20, prezentam mai jos situatia pe anii 2018 - 2019:

-profit Autocar Grup 1 2018 - 3.796.710 lei

-profit Autocar Grup 1 2019 - 4.633.744 lei

-profit Standocolor 2018 - 1.337.408 lei

-profit Standocolor 2019 - 4.158.953 lei

-profit Autocar&Trucks 2018 - 1.195.649 lei

-profit Autocar&Trucks 2019 - 4.633.744 lei

Despre Cătălin Rangu au fost făcute mai multe referiri și intr-un reportaj publicat AICI.

Cui folosește haosul în tarife?

Crearea unor standarde corecte, europene, de tarifare a serviciilor de reparații ar putea pune sub semnul întrebării existența unor divizii de supracontrol, cum ar fi cea condusă de Călin Rangu, specializată în „Supravegherea Intermediarilor și Supravegherea Regulilor de Conduită". Când regulile sunt clare, atunci nu ai nevoie să inventezi divizii responsabile cu supravegherea manierelor în afaceri. În plus, România are o instituție care se ocupă strict de protecția consumatorului, e drept, care a apărut mai târziu în peisajul administrativ.

Călin Rangu, șeful departamentului de brokeraj in asigurari la ASF și, înainte de această funcție, al departamentului de relații cu clienții, se interesează mult mai mult de numărul și mărimea reclamațiilor lansate împotriva asigurătorilor, decât de comportamentul brokerilor pe piață. E drept, la o privire mai atentă, comportamentul cordial față de brokeri poate fi explicat și prin aceea că Rangu este șeful Institutului Financiar Român, unde sunt școliți chiar brokerii. Evident, maestrul, cum îi spun unii foști elevi, nu-i poate supraveghea cu un ochi prea sever. Probabil, aici ASF trebuie să studieze dacă nu cumva Rangu este într-un conflict de interese: când și pentru cine e pedagog și când și pentru cine este supraveghetor sever? Să nu uităm că aceste cursuri și atestatele costă, nu vorbim de Academia de Studii Economice, ci de un institut privat. Nu e nimic rău în existența unui institut privat care pregătește și școlește brokeri de asigurări, însă atunci când unul dintre șefii institutului ajunge să-i verifice, avem o problemă de conflict de interese evidentă.

Totuși, din combinația aceasta bizară (pentru un angajat al unei instituții de supraveghere a piețelor financiare), Călin Rangu a încasat anul trecut aproape o jumătate de milion de lei (462.660 de lei), o sumă echivalentă cu 99.500 de euro. E drept, suma cea mai consistentă, 427.500 de lei, este remunerarea pentru munca la ASF.

Este bine cunoscută și plecarea din țară, în Bulgaria, împreună cu un reprezentant al ASF (Cristian Muntean, in foto sus, la o intalnire de taina alturi de Pandele, asupra careia vom reveni in episodul viitor) in anul 2019, la sediul companiei de asigurări EUROINS, pentru a pune presiune pe aceștia să îi achite dosarele de daune la niște prețuri și de 4,5 ori peste o reprezentanța de marcă din România. Pentru ca bulgarii nu au cedat de buna voie, ASF i-a amendat si apoi i-a pus in administrare speciala. Administratorul special a fost... FGA (Fondul de Garantare a Asigurarilor) - institutie din subordinea ASF, care a luat masura platii tuturor facturilor emise de firmele lui Pandele si apoi a plecat. Asta a fost toata administrarea speciala facuta cu mana Monei Cucu de la FGA! Cucu fiind pupila Angelei Toncescu - fosta sefa a ASF, condamnata in dosarul Carpatica.

Chiar dacă toate daunele sunt achitate din banii consumatorilor români, ASF-ul abia la sfârșitul anului 2019 a început să facă anumite demersuri și intâlniri pe această temă, solicitând tuturor companiilor de asigurări și puncte de vedere in vederea modificării legislației RCA.

Manevrele politice

Văzând că inclusiv în Parlamentul României a fost luată în discuție modificarea legii RCA, Pandele și-a făcut repede un plan pentru a fi susținută din nou în Parlament o legislație favorabilă service-urilor din Romania. Acesta prin diferite mișcări si diverse sume a reușit să ajungă vicepreședintele COTAR, cu toate că mulți ani a fost în continuă ceartă cu seful COTAR, Vasile Ștefănescu, deoarece asociația transportatorilor nu susținea demersurile făcute de Florin Pandele.

La momentul actual cei doi și-au dat mâna și par a avea o luptă comună cu firmele de asigurări din România și ASF, pentru a rămâne legislația favorabilă pentru service-uri, cum a fost și în ultimii 3 ani de zile.

Avand in vedere ca fiica presedintelui COTAR, Vanesa Paduraru (fosta Stefanescu) este angajata ASF cu un salariu de 25.000 lei lunar, ne intrebam cum de a devenit asa de apropiata legatura dintre Florin Pandele si Vasile Stefanescu, tocmai in momentul in care se duc dezbateri pt modificarea legii RCA, lege facuta in 2017 pt service-urile auto, fara nicio legatura cu protejarea consumatorului roman de produse financiare non bancare.

Fiind la moda ca anumiti reprezentati ai unor organizatii de tipul (brokeraj, COTAR, ASSAI) sa ajunga sa aiba rudele in ASF, Florin Pandele nu a vrut sa fie mai prejos si a reusit sa-si impinga si el fiica, pe Marina Pandele Dima, intr-o functie in cadrul ASF, tot la un salariu in jurul la 25 - 30.000 lei.

Prin intermediul APCONS, COTAR, ASSAI si anumiti angajati ASF, Florin Pandele face "orice" pentru a pastra legea R.C.A in varianta actuala. Este greu de inteles cum presedintele COTAR, care a fost mult timp in acord cu transportatorii din Romania pentru a exista un echilibru in pretul politelor RA, a trecut in tabara lui Pandele.

Service-urile auto resping standardele

Pentru asigurați și asiguratori aceste corecții și clarificări necesare aduse legislației sunt binevenite. Surprinzător însă, intențiile legiuitorilor sunt intens criticate în ultimele săptămâni. Emoția provocată de idea aplicării unor algoritmi clari, de evaluare precisă și corectă a costurilor, descrie tensiunea celor care, aparent, riscă să piardă un avantaj incorect de care beneficiază într-o piață financiară pe care o abuzează. Abuzurile sunt, din păcate, evidente în cazul oricărei analize atente și profesioniste. Avem, pe de o parte, o industrie care sângerează, afișează pierderi globale, și, pe de altă parte, o afacere care prosperă, aceea a atelierelor de reparații auto, mai nou implicate și în gestionarea parcurilor de mașini.

Contraargumentele în favoarea afacerii de reparații auto sunt interesante: afișarea unor tarife standardizate, ideal al oricărui client individual, este prezentată ca un atac împotriva „pieței libere", deoarece anulează „garantarea libertății atelierelor de reparații auto pentru stabilirea prețurilor serviciilor de reparare ale automobilelor asigurate, care au suferit daune". Pentru a se ajunge la nivelul de profit atins de grupul Autocar, firmele de asigurări din România trebuie sa tripleze prețul la polițele RCA, prețuri ce nu ar putea fi suportate de consumatorul de produse financiar bancare din România.

(va urma)

Link-uri utile:

https://www.national.ro/news/cum-se-cumpara-integritatea-unor-lideri-din-organizatiile-patronale-oferindu-le-functii-banoase-membrilor-familiei-668027.html/

https://financialintelligence.ro/cristian-muntean-consilier-in-asf-si-fost-presedinte-assai-si-eu-sunt-tepuit-de-city-insurance/

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/asigurari/mutari-cu-cantec-in-asf-petitiile-primite-de-cel-mai-mare-contestatar-al-firmelor-de-asigurare-ajuns-acum-consilier-al-prim-vicepresedintelui-autoritatii-17584623

http://asigurariblog.ro/interviuri/cristian-muntean-assai-nu-avem-un-arbitru-la-asf-ci-un-lobbyst-pentru-multinationale/

https://reporterglobal.ro/asf-trebuie-sa-aleaga-protejeaza-afacerile-mecanicilor-auto-sau-stabilitatea-pietei-asigurarilor