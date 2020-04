Manevre murdare la Imprimeria Nationala in vreme de coronavirus. Ingineria cu "hartie-fantoma"!

Revenim cu noi informatii de la Imprimeria Nationala dupa ce am aratat in articolele anterioare cazul angajatului dovedit infectat cu coronavirus si faptul ca manageriatul nu a luat la timp masurile necesare de preventie punand in pericol viata angajatilor dintr-o unitate de interes strategic.

Conducerea IN doreste să nu aibă evenimente deosebite pentru ca urmeaza sa fie discutat în CA Raportul de activitate pe anul 2019 și implicit si bonusurile consistente, de până la 12 indemnizatii (reprezentand zeci de mii de euro). În condițiile în care Imprimeria are monopol pe activitățile pe care le desfășoară e curios modul în care se autopremiaza cei din conducerea institutiei si din CA sub privirea îngăduitoare a Ministerului de Finante. Dacă ministrul Florin Catu spune că nu are bani la buget pentru sănătate, de ce premiază cu sume enorme activitățile de monopol?

Si atunci ce interes ar avea membrii CA, care si au prelungit mandatul si lor si conducerii Imprimeriei, să observe vreun lucru ciudat - cum a fost acest caz de coronavirus dovedit, care ar fi putut conduce la inchiderea productiei de acte oficiale - atâta vreme cât sunt interesați in încasarea veniturilor?!

Deși Imprimeria Nationala a avut fonduri suficiente nu a fost prea interesată de sănătatea salariaților. E ciudat ca nu au luat măsuri pentru a achiziționa echipament de protectie contra virusului ucigaș inainte de producerea evenimentului neplăcut cu infectarea unui salariat. Si mai ciudat e modul în care au achiziționat măști de protectie de calitate îndoielnică (nu stim daca au avut si avizul MS).

De altfel, conducerea a fost mai mult preocupată să nu afecteze indicatorii financiari si implicit bonusurile. Surse din producție ne-au transmis o modalitate care pare să încerce să "cosmetizeze" rezultatele financiare. Si să nu scadă profitul. Astfel, intr-o perioadă în care ar fi trebuit să se preocupe de revizuirea scarii de evaluare a riscului pentru alinierea cu toleranța la risc a Imprimeriei, deoarece pericolul virusului era deja prezent, iata ce se întâmplă în producție in realitate.

În urma unor analize proprii s-a schimbat generația de pașapoarte, dar nu s a făcut o analiză cu cate materiale erau pe stoc: hârtie, sfoara, policarbonat. Din documentele studiate rezulta ca era multă hârtie pe stoc. Cu toate acestea, schimbând generația de pașapoarte, s-a cumpărat altă hârtie, iar cea veche a rămas in depozit. De ce nu s-a folosit toată hârtia de pe stoc? Rămânând hârtie pe stoc trebuia distrusă. Dacă se distrugea, afecta cheltuielile si implicit indicatorii de performanță ai conducerii. Si atunci au apelat la o "șmecherie":

Ca să se distrugă hârtia de pe stoc s-a făcut o trecere prin mașina de tipărit a hârtiei goale si s a raportat pierdere tehnologica (rebut). Se poate vedea clar pe fișa tehnologică cum la tiraj ZERO la hârtie, sfoara, policarbonat se acordă pierdere tehnologică. Cum sa ai pierdere tehnologică la tiraj ZERO? Și cum se numeste denaturarea informațiilor ce sunt raportate la autorități? Si implicit realizarea unor indicatori financiari? Poate răspunde MF.

Dar cine semnează fișele tehnologice? Șeful Departament prod specială: Petre Mihalache. Un personaj interesant, om de incredere al Directorului tehnic Cristian Iorgulescu. Surpriza apare acum: soția lui Mihalache lucrează că director tehnic la Primstehnic SRL, care este principala furnizoare de echipament si service pentru Imprimeria Nationala. Cu alte cuvinte, sotia lui Mihalache face ofertele pe baza necesarului făcut de soțul său. Asta da intelegere familiala!

Si totul merge ca pe roate.

Dealtfel, acest lucru e cunoscut de toată lumea fiind de notorietate publică, dar de teamă salariații tac, mai ales că în anumite cercuri se zvonește că Iorgulescu ar fi "în cărți" să facă rocada la conducerea IN cu directorul general Sorin Toader, fapt ce s-a intamplat in mod frecvent între directorii IN in ultimii 10 ani. Cine sa fie atent la ce se întâmplă în producție când Directorul Executiv (economic) Nicu Tudor (si el cu mandat si cu bonus) in perioada respectivă era la Londra cu delegație de serviciu?!