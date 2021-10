Medicul ginecolog în cabinetul căruia a murit o femeie imediat după chiuretaj poate profesa în continuare. Doctorul este acuzat de ucidere din culpă

Virgil Burciu, medicul ginecolog din Prahova, în cabinetul căruia a murit o femeie în vârstă de 45 de ani, imediat după o întrerupere de sarcină, este acuzat de ucidere din culpă.

Dosarul său, instrumentat inițial de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, ierarhic superior, dat fiind "complexitatea cauzei", conform unor surse judiciare.

Procurorii au început urmărirea penală in personam, pe numele medicului Virgil Burciu și fac cercetări în prezent cu privire la moartea femeii, dar și la modul în care ginecologul ploieștean și-a făcut meseria. Sursele citate au precizat că se fac verificări în paralel. Pe de o parte, este cercetată cauza care a dus la decesul pacientei și pe de altă parte, dacă întreruperea de sarcină a fost făcută în mod legal (sarcina nu trebuie să fi depășit a 14-a săptămână). Pentru lămurirea situației, procurorii au solicitat o serie de expertize medico-legale, iar rezultatul acestora este încă așteptat la Ploiești. Între timp, medicul ginecolog este liber, nu are nicio măsură preventivă impusă pe numele său și nu are interdicție de a-și practica meseria.

Tragedia s-a petrecut în urmă cu un an, în septembrie 2020, într-un cabinet particular situat la parterul unui bloc din Ploiești, unde profesează medicul Burciu. Pacienta, în vârstă de 45 de ani, a venit însoțită de rudele sale (fiică și soț) la cabinetul medicului unde a și avut loc întreruperea de sarcină. Imediat după intervenția chirurgicală, femeia a acuzat o stare de rău, iar medicul se pare că a lăsat-o pe pat să-și revină. În tot acest timp, doctorul a părăsit clinica pentru a-și conduce acasă asistenta, potrivit unor surse apropiate de anchetă. Când a revenit în cabinet, medicul și-a găsit pacienta în stop cardio-respirator, motiv pentru care a cerut ajutor la Ambulanță.

În ciuda manevrelor de resuscitare, femeia a fost declarată decedată, iar totul s-a întâmplat de față cu familia sa. Când oamenii au mers să-i ceară socoteală medicului, acesta a scos din buzunar un teanc de bani și a încercat să dea înapoi taxa plătită de femeie pentru intervenția chirurgicală, 500 de lei, potrivit unor surse. Întreaga scenă a fost filmată atunci cu ajutorul unui telefon mobil, iar în cadru apar inclusiv un polițist și angajați ai Serviciului de Ambulanță. În 2015, medicul Virgil Mircea Burciu a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru că lua bani de la paciente în schimbul unui avort la cerere. Pe atunci lucra la Spitalul din Vălenii de Munte.