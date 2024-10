Nașul vaccinurilor aruncă bomba: "Am experimentat pe orfani și copii cu dizabilități!"

Un medic cunoscut pe plan mondial a mărturisit că orfanii, handicapații mintal și copiii mamelor aflate în închisoare sunt experimentați în mod obișnuit pentru dezvoltarea unor vaccinuri periculoase.

La începutul anilor 1960, Stanley Plotkin își făcea rezidențiatul pediatric în Londra, Anglia, la Spitalul pentru copii bolnavi (acum Spitalul Great Ormond Street). În această perioadă, după cum a recunoscut Plotkin într-un proces din 2018, copiii vulnerabili au fost forțați să ia vaccinuri experimentale fără niciun consimțământ parental.

Plotkin este un medic american care, în timpul „pensionării" sale, lucrează ca consultant pentru cei patru mari producători de vaccinuri, precum și pentru firme de biotehnologie, organizații non-profit și guverne. Potrivit Wikipedia, cartea sa, „Vaccinurile", este referința standard pe această temă. Și a fost supranumit „Nașul vaccinurilor". Când a fost întrebat despre porecla sa, Plotkin a spus: „Cred că este ambiguu, deoarece Nașul a fost un criminal", spune el.

În timpul „pandemiei" de covid-19, Plotkin a fost solicitat pentru sfaturi cu privire la recomandările de utilizare a ARNm și a altor vaccinuri. Într-un articol de marți, Roman Bystrianyk a discutat despre modul în care medicina îi face pe pacienți participanți involuntari la experimente, și fără știrea lor.

„Instituția medicală vă vede ca parte a unui experiment nesfârșit, un subiect de încercare într-o serie de medicamente și vaccinuri - fără a fi vreodată pe deplin informat cu privire la pericolele potențiale. Probabil că aveți încredere că aceste produse sunt testate meticulos, crezând că corporațiile și guvernele nu ar risca niciodată bunăstarea dumneavoastră. Dar istoria spune altceva", a scris el înainte de a enumera exemple de experimente medicale care au fost efectuate pe un public neștiutor.

„Vaccinarea națională cu DTP (difterie, tetanos, pertussis) a început în Statele Unite la sfârșitul anilor 1940 și în Anglia în 1957. Foarte devreme, au existat indicii de probleme. Un articol din 1946 vorbea despre băieți gemeni în vârstă de 10 luni care au murit amândoi la 19 iunie 1945, după ce au primit cea de-a doua injecție cu vaccin antidifteric și antipertussis ... Un articol din 1948 din Paediatrics vorbea despre cazuri de leziuni cerebrale în urma utilizării vaccinului ... Un raport din 1980 lega utilizarea vaccinului DTP de convulsii", a declarat Bystrianyk.

„Raportul IOM [Institute of Medicine] din 1985 al Academiei Naționale de Științe din SUA a raportat problema reacțiilor adverse la vaccinul pertussis cu celule întregi. Grupul a estimat că 17 994 600 de doze de vaccin cu celule întregi au fost administrate în fiecare an. Rezultatul a fost 7 197 840 de cazuri de reacții minore, 10 283 de convulsii, 164 de cazuri de encefalită și 58 de cazuri de invaliditate cronică, cu costuri de ordinul milioanelor. Grupul de experți a estimat, de asemenea, că DTP cu celule întregi a cauzat între două și patru decese pe an", a adăugat el. „Ca urmare a constatărilor lor, IOM a recomandat trecerea la versiunea acelulară, sau DTPa... Speranța era că aceasta va reduce foarte mult numărul de reacții... Cu toate acestea, DTP va fi utilizat în continuare la nivel mondial".

Bystrianyk a citat mărturia lui Stanley Plotkin din 2018 într-un tribunal din Michigan, în care acesta a recunoscut că vaccinurile DTP sunt utilizate în țările în curs de dezvoltare, cum ar fi în America Latină și Africa, în ciuda faptului că rata de deces este de zece ori mai mare în rândul celor care au primit vaccinul DPT. În același proces, Plotkin a recunoscut că cercetătorii și dezvoltatorii de vaccinuri au experimentat pe copiii mamelor aflate în închisoare, pe cei cu deficiențe mintale și pe populațiile din țările în curs de dezvoltare:

Î Ați folosit vreodată orfani pentru a studia un vaccin experimental?

R Da.

Q Ați folosit vreodată handicapați mintal pentru a studia un vaccin experimental?

R Nu-mi amintesc să fi făcut vreodată studii pe persoane cu handicap mintal. La acea vreme, în anii 1960, nu era o practică neobișnuită.

Î Deci spuneți - nu mi-e clar răspunsul dumneavoastră. Îmi cer scuze. Ați folosit vreodată handicapați mintal pentru a studia un vaccin experimental?

R Ceea ce vreau să spun este că nu-mi amintesc să fi făcut asta în mod special, dar că în anii 1960, nu era neobișnuit să faci asta. Și nu aș nega că aș fi putut face acest lucru.

Î Ați afirmat vreodată că este mai bine să faceți experimente pe cei care au mai puține șanse de a contribui la societate, cum ar fi copiii cu handicap, decât pe copiii fără handicap sau pe adulții fără handicap?

R Nu-mi amintesc exact, dar este posibil. Și, din nou, repet că în anii 1960, aceasta era o practică mai mult sau mai puțin obișnuită. De atunci mi-am schimbat părerea. Dar astea au fost, asta a fost cu mult timp în urmă.

Î O să vă înmânez ceea ce a fost marcat ca proba 43. Recunoașteți această scrisoare pe care ați scris-o editorului? [Vezi nota de mai jos].

A Da.

Q Ați scris această scrisoare?

A Da.

Q Este unul dintre lucrurile pe care le-ați scris: Întrebarea este dacă trebuie să efectuăm experimente pe adulți pe deplin funcționali și pe copii care pot contribui la societate sau să efectuăm studii inițiale pe copii și adulți care sunt umani ca formă, dar nu ca potențial social?

R Da.

Q Se poate obiecta că această întrebare implică o filosofie nazistă, dar nu cred că este dificil să distingem persoanele nefuncționale de membrii grupurilor etnice, rasiale, economice sau de altă natură.

R Mm-hmm.

Î Ați folosit vreodată copii ai mamelor din închisoare pentru a studia un vaccin experimental?

A Da.

Q Ați folosit vreodată persoane aflate sub dominație colonială pentru a studia un vaccin experimental?

A Da.

Q Ați făcut acest lucru în Congo Belgian?

A Da.

Q Acest experiment a implicat aproape un milion de oameni?

A Bine - bine, în regulă, da.

(Depoziția lui Stanley A. Plotkin, M.D. New Hope, Pennsylvania. 11 ianuarie 2018. Statul Michigan în Circuit Court for the County of Oakland Family Division. Lori Matheson f/k/a Lori Ann Schmitt, reclamant vs. Michael Schmitt, pârât.)