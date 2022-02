O carte șocantă: "Adevarul despre Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma și Războiul Global împotriva democratiei" de Robert F. Kennedy Jr.

Fără doar și poate, cartea lui Robert F. Kennedy Jr., „The Real Anthony Fauci" e o carte menită a-ți arăta lumea așa cum e: ticăloasă până-n măduva oaselor. Trebuie să ai stomac pentru o asemenea lectură. Pur și simplu citești și nu-ți vine să crezi ceea ce citești. Te ciupești pentru a verifica dacă nu cumva visezi. Ajungi chiar să îți dorești să găsești o dovadă că autorul fabulează. Pur și simplu îți dă toată viziunea ta despre lume peste cap. Nu poți să crezi că există oameni atât de ticăloși. Iar ceea ce constați este nu doar că aceștia există, ci că ei sunt doar vârful unui teribil sistem ticălos. Altfel de credeți că Fauci e imposibil de dat jos din acel post? Și, mai mult, de ce absolut toate acțiunile lui sunt copiate orbește peste tot în lume?

Mult timp am crezut că în toată criza antiviralelor generice, vina o poartă autoritățile noastre. Aiurea, sclavii de aici nu fac decât să copieze ceea ce se întâmplă în SUA. Și acolo ca și aici, sub „îndrumarea înțeleaptă" a ticălosului Fauci s-a intrat într-o criză a genericelor. Imaginați-vă că FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA) - agenție care motivează că nu are personal suficient pentru a dezvălui mai mult de 500 de pagini pe lună din documentele care ar trebui să fie publice - este implicată într-o monitorizare a serviciilor poștale americane pentru a vâna eventualele plicuri care conțin ivermectină.

Pentru cei mai mulți dintre noi, Fauci - acest personaj sinistru - pare ieșit în față acum. Asta pentru că nu eram conectați la realitățile de acolo. Meritul lui Robert Kennedy este acela că are o memorie teribilă și informații terifiante. Fiecare cuvânt din cartea sa este efectiv copleșit de dovezi. Ceea ce face Fauci acum nu-i nimic altceva decât aceeași linie criminală pe care o practică încă din tinerețe. Iar asocierea sa cu personaje dubioase, precum Bill Gates, nu-i altceva decât o demonstrație că „legea atracției" dintre oamenii de aceeași factură funcționează impecabil.

Știați, spre exemplu, că Fauci are interese financiare în Moderna? Nu, mai nimeni n-a știut asta. Știați că pentru dezvoltarea Redemsivir CDC a cheltuit 79 milioane $, bani publici? Gilead e compania care deține patentul pentru Remdesivir și, întâmplător, în această companie Bill&Melinda Gates Foundation (BMGF) a achiziționat acțiuni în valoare de peste 65 milioane $, înainte de explozia la bursă a companiei.

Istoria Remdesivir-ului e una complicată. Tratamentul a fost descoperit încă din 2009 însă nu se știa la ce e bun. Ciudat, nu-i așa? S-a încercat utilizarea sa pentru hepatita C, dar n-a dat rezultate. Apoi s-a încercat utilizarea sa în tratamentul Ebola. De altfel, Gilead a aplicat pentru un patent, în 2017. Asta după ce, în 2016, un „studiu științific" pretindea că tratamentul e eficace pentru coronavirusuri (SARS și MERS la acea vreme). Abia la începutul lui 2019, Gilead a aplicat pentru patentul SARS-CoV-2. De fapt, întreaga „cercetare" din jurul „tratamentului minune" ne indică o chestiune cât se poate de dubioasă, anume, că s-a căutat un virus sensibil la Remdesivir pentru a se putea porni pandemia. Mai țineți minte isteria care a fost provocată cu virusul Zika? Disperarea ticăloșilor a fost că virusul a dispărut înainte de a se putea pune pe piață Remdesivir-ul. Iată deci motivul ticălos: banii!

Vă imaginați, totuși, cam care a fost nivelul de perplexitate al acestor ticăloși în momentul în care medici și oameni de știință serioși au venit cu tratamente generice pentru așa-zisul virus ucigaș? Ei, conspiratorii, plănuiau lovitura încă din 2009 pentru a câștiga bani cu nemiluita. Cum te simți când niște idealiști amenință să-ți dea planul peste cap? Cum adică să tratezi cu hidroxiclorochină în condițiile în care ei pregătiseră pentru „tratamentul minune" un preț de peste 1000 de ori mai mare decât al genericelor? Astfel, o întreagă mașinărie bine finanțată intră în acțiune.

Începând cu pagina 96 a cărții, Kennedy explică modul ticălos în care rețeaua criminală a lui Fauci a reușit să elimine tratamentele ieftine prin intermediul falsificării rapoartelor științifice. Spre exemplu, în lumea medicală este deja o axiomă faptul că hidroxiclorochina este toxică. De ce? Simplu: testele medicale în ceea ce privește eficiența sa au fost falsificate la modul criminal. Pacienților pe care s-a făcut „studiile" le-au fost administrate doze letale de hidroxiclorochină. În condițiile în care tratamentul standard prevedea doze de maxim 400 mg/zi, gașca lui Fauci a utilizat în studiile așa-zis științifice doze de 1200 mg/zi în ziua 1 și doze de 800 mg/zi în zilele următoare. Nu-i de mirare că pacienții au murit. De fapt, au fost deliberat uciși pentru a se elimina un tratament ieftin. Iar asta e crimă!

Câmpul de studiu preferat al găștii criminale e Brazilia. Acolo se fac cele mai controversate studii care ies exact așa cum are nevoie Fauci. Tot ceea ce citiți în legătură cu hidroxiclorochina are ca sursă Brazilia. Treaba e atât de cimentată încât nici măcar președintele Braziliei - Jair Bolsonaro - n-a avut puterea să facă mare lucru. Doar a izbucnit în presă, presa în care era oricum zugrăvit ca un personaj ciudat, exotic etc. Doar că informațiile pe care le dă Bolsonaro provin direct de la sursă, de acolo de unde criminalii au îmbrăcat halate albe și se pretind medici sau oameni de știință. Halal!

La fel s-a procedat cu ivermectina. Toate studiile făcute în țări sărace au fost aruncate la gunoi cu justificarea că „nu se poate avea încredere în studiile făcute acolo". În carte se dezvăluie ciudata ne-recomandare a ivermectinei de către National Institutes of Health (NIH), din ianuarie 2021. În fapt, NIH a decretat că n-ar fi suficiente dovezi într-un mod absolut ilegal. Ca să înțelegeți, dintre cei nouă membri ai comitetului care a votat rezoluția, trei membri (Adaora Adimora, Roger Bedimo și David V. Glidden) s-au aflat acolo absolut ilegal deoarece aveau relații financiare cu Merck. Susanna Naggie se afla, de asemenea, în incompatibilitate deoarece avea de obținut un grant de 155 milioane $ pentru studii ulterioare privind eficacitatea ivermectinei în cazul în care NIH ar fi decis că acest lucru nu e clar. Iată cum, într-un mod absolut ticălos, toți „adversarii" medicamentului-minune Remdesivir au fost eliminați pe rând.

Problema Remdesivir este că, în ciuda „cercetărilor" menite să găsească virusul care e sensibil la această moleculă, tratamentul este fără efect în cazul COVID. Culmea! Fix lovitura pe care gașca lui Fauci o pregătea n-a reușit. Mai mult, respectivul tratament e de-a dreptul toxic, provocând daune ireparabile organelor interne. Povestea e de-a dreptul înfricoșătoare.

Medicii au observat încă din primele cazuri că virusul SARS-CoV-2 atacă și rinichii, asta deoarece au regăsit proteina spike în urina pacienților. Disfuncționalitățile la nivelul rinichilor provoacă acumularea de lichid în plămâni și, în final, decesul pacienților. Aici intervine Remdesivir care, din a treia zi de administrare provoacă blocaje la nivelul rinichilor. Element care era cunoscut încă de pe vremea studiilor medicamentului împotriva Ebola! Vă imaginați cam ce efect are acest fapt asupra unui pacient ai cărui rinichi oricum sunt afectați de COVID! Din ziua a treia de administrare, Remdesivir practic îl trimite pe pacient la cimitir, lucrând împreună cu virusul la blocarea rinichilor pacientului! În ciuda faptului că aceste elemente sunt cât se poate de cunoscute, protocoalele din toată lumea - inclusiv de la noi - au, în continuare, „opțiunea Remdesivir". De ce? Ca să se vândă otrava la prețuri fabuloase! În mod normal, familiile celor care au fost omorâți cu bună știință de Remdesivir ar trebui să se îndrepte civil și penal împotriva autorităților (împotriva producătorilor nu pot deoarece statele le asigură protecție).

Toxicitatea Remdesivir-ului, așa cum am mai amintit, este demonstrată încă din timpul studiilor asupra Ebola. S-a văzut cât se poate de clar că tratamentul e de-a dreptul toxic, atacând fără milă organele interne. În ciuda rezultatelor din Africa, s-a continuat cu „studierea" sa. Culmea, la începutul pandemiei, chinezii au demonstrat că medicamentul nu e eficient împotriva COVID și că e de-a dreptul toxic! De aceea singura țară din lume care nu s-a repezit la „fântâna cu leac" a Gilead a fost China.

De fapt, ceea ce a făcut Fauci cu Remdesivir nu-i o noutate. Omul la fel a făcut cu toate aprobările de medicamente pe care le-a susținut de-a lungul carierei sale. La fel s-a întâmplat și cu medicația pentru SIDA care, ceva mai târziu, după ce statele cheltuiseră miliarde, s-a dovedit ineficientă. Aceleași scheme repetate de-a lungul unei cariere. Același mod de a frauda statele prin intermediul Big Pharma!

Chestiunea cu vaccinurile e, de asemenea, tratată în carte. Aici Bill Gates și Fauci au lucrat cot la cot: Gates cu banii fundației, iar Fauci cu bani publici. Scopul? Simplu: dezvoltarea unui vaccin care să aducă profituri imense industriei farmaceutice. Să ne înțelegem: un vaccin nu-i o chestie foarte rentabilă. Investești enorm în cercetare și testare, iar dacă vaccinul e bun, după câtva timp nu mai ai comenzi deoarece virusul este eliminat. Asta în teorie. Dar și în practică, după ce vaccinul e pus în circulație, comenzile scad spre zero.

Ce s-a întâmplat cu vaccinul COVID? Simplu: s-a găsit o oportunitate în a dezvolta un vaccin care, de fapt, nu-i vaccin. Prin tehnologia mRNA, sistemul imunitar al unui pacient este impulsionat să producă la modul aberant anticorpi, dar fără ca modalitatea de producție a anticorpilor să fie memorată. Un fel de impulsionare mecanică, ocolind capacitatea de „învățare" a sistemului imunitar. Astfel se obține o „protecție" pe o perioadă scurtă de timp. Inițial s-a spus că un an, apoi că șase luni, iar în prezent s-a ajuns la trei luni. În plus, sistemul imunitar al celor care își fac aceste vaccinuri este efectiv detonat de tehnologia mRNA, acei oameni devenind pe viață sclavii companiilor farmaceutice deoarece corpul lor efectiv nu mai e protejat de COVID! Așadar, imaginați-vă că prin intermediul acestei platforme „big pharma" obține ceea ce nu-și imaginase până acum: o metodă prin care oamenii sănătoși să-i plătească odată la trei luni tribut pentru a trăi.

Socoteala însă, de asemenea , nu se potrivește deoarece tehnologia mRNA s-a dovedit, de asemenea, toxică. Iar aici statistica e devastatoare. Pentru a salva o singură viață prin intermediul vaccinurilor mRNA trebuie administrate 22 000 doze. Cu alte cuvinte, administrezi aiurea vaccinul la 22 000 de oameni pentru a salva un singur om. OK, poate veți spune că o viață merită mai mult de atât. Problema e că, de asemenea, statistica ne arată că din cei 22 000 de oameni, cinci mor din cauza efectelor adverse, adică a problemelor cardiace și a tuturor celorlalte efecte pe care le cunoaștem. Astfel, din documentele oficiale, se vede cât se poate de limpede că pentru a salva un om trebuie să omori cinci prin vaccinare! Vi se mai pare corect?

Când am spus că, din informațiile pe care le am, mor mai mulți oameni din cauza vaccinului decât mor din cauza COVID, am fost catalogat conspiraționist. Iată că de data aceasta se dovedește acest fapt din documentele oficiale primite de la Pfizer! Ca să înțelegeți însă nebunia prezentului trebuie să aveți o perspectivă istorică. Robert Kennedy ne readuce în atenție faptul că, în 1976, a fost retras vaccinul împotriva gripei porcine, după ce s-au raportat 25 de decese. În ceea ce privește vaccinurile COVID, până acum s-au raportat în SUA peste 16 000 de morți având legătură directă cu vaccinul și aproape un milion de efecte adverse grave. Iar politicienii criminali ai prezentului caută să ne vaccineze obligatoriu, ca pe animale.

În ceea ce privește morțile cauzate de vaccin, pentru a minimiza cifra, CDC a modificat metodologia de contorizare a deceselor. Astfel, se consideră moarte cauzată de vaccin doar decesul survenit la maximum două săptămâni după administrarea celei de a doua doze! Culmea, mulți dintre cei care au murit din cauza vaccinului au îngroșat rândul morților de ... COVID dintr-o „deficiență de raportare".

În urmă cu ceva ani, Bill Gates explica doct cum a făcut mai mulți bani din vaccinuri decât din IT. Respectiva declarație a dispărut de peste tot. Pur și simplu a fost ștearsă. Ei bine, am reușit să recuperez un documentar mai vechi, în care se vede limpede acea declarație, documentar pe care-l voi posta azi pe canalul video DDTube.

Înainte de a încheia, le recomand tuturor celor care știu engleză să răsfoiască cel puțin cartea lui Robert Kennedy Jr. În ciuda faptului că e o carte dură, e doldora de informații care ne dezvăluie, fără perdea, lumea în care trăim. E bine să știm ca să vedem ce urmează.

