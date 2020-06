Oamenii de nădejde ai lui Florin Pandele, vicepreședintele COTAR

Zilele trecute va prezentam relația Pandele - Muntean - Rangu și jocurile de culise din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. In episodul de azi vă prezentam modul de operare și inedită metoda de presiune dezvoltată asupra companiilor de asigurări.

Conform regulamentului de organizare al ASF Romania nr 10/2016 existau doua direcții distincte cu atribuții de de supraveghere si control al pieței de asigurări prima destinată companiilor de asigurare si a doua destinată companiilor de intermediere(brokeri și agenți de asigurare).

Cele doua direcții de control erau conduse de Florin Golovatic și Călin Rangu care împreună cu Florin Pandele in calitate de reprezentat al service-urilor considerate CLIENȚI - CONSUMATORI reușesc cu sprijinul anumitor membri ai consiliului ASF sa modifice regulamentul de funcționare a ASF redenumind astfel Direcția de Supraveghere Control Intermediari Conduită și Scheme de Garantare și atribuindu-i prerogative suplimentare de control pe zona relații cu publicul, petiții și educație financiară pentru a putea efectua verificări/constatări și asupra companiilor de asigurări.

Foto: Florin GOLOVATIC

Astfel, acestia reușesc intr-un mod foarte abil prin încălcarea flagrantă a legii sa obțina doua instrumente de control asupra companiilor de asigurare, care începe să primească „materia prima" - o avalanșă de reclamații pe filiera operată de service-urile lui Pandele. Zis și făcut: Florin Golovatic și Călin Rangu se apucă serios de treabă și urmând exemplul brigăzii de elită al procurorilor de la Ploiești, încep „paradeala" sistematică a companiilor de asigurări prin metoda controlului încrucișat.

Metoda brevetata are și o prima victimă: Compania de Asigurări EUROINS care reușește recordul sa primească consecutiv în trei sedințe de consiliu, ținute in aceeași lună, amenzi record urmată apoi de demiterea conducerii societății prin numirea ca administrator temporar a Fondului de Garantare a Asigurărilor. In fapt, administrarea „speciala" facuta de FGA a durat numai o luna, timp in care a ordonat plata a peste 10 milioane de Lei (noi) catre service-urile d-lui Pandele.

Sa nu uitam ca salariile celor doi directori ai direcțiilor de control nu sunt deloc de neglijat, așa cum titra si Romania Libera: „Câteva exemple sunt grăitoare: Cătălin Rangu, director Supraveghere Conduită Intermediari în Asigurări a câștigat, în 2017, frumoasa sumă de 371.906 lei din salarii și 38.903 lei de la ISF. Totodată, directorul juridic al ASF, Marian Răducu Petrescu a beneficiat de un salariu de 389.775 lei, iar Florin Golovatic, director Supraveghere și Control Asigurări, a primit 377.489 lei din salarii. Până și șefii de serviciu câștigă sume amețitoare. De pildă, Lidia Iliescu, șef serviciu Petiții a avut un salariu de 211.913 lei, anul trecut."

Foto: Călin RANGU

Rezultatele nu întârzie să apară și service-urile înregistrează profituri record practicând tarife triple față de service-urile de reprezentantă. Mai mult, surse din piața dezvăluiau că mai mulți angajați ai ASF si-au deschis pe numele unor apropiați afaceri conexe cu piese sau servicii.

Caracatita asta are, in mod evident, sprijin si din Parlamentul Romaniei. Am vazut cu totii pozitia lui Daniel Zamfir, exprimata public la Antena 3, iar sprijinul dat de Viorel Arcas de la Comisia de Buget din Senat in procesul de modificare a legii in favoarea lui Pandele a fost evident. Stim ca Zamfir este unul din pretendentii la sefia ASF, iar acum isi cauta sprijin. Trist este ca si l-a gasit tocmai intr-o structura de tip mafiot.

Va fi interesant de vazut daca si de aceasta data structura respectiva pusa pe devalizarea sistemului va avea castig de cauza in dauna a sapte milioane de platitori de asigurari care vor avea de suportat prime de asigurare majorate pentru a-i imbogati pe membri acestei structuri, sau Parlamentul va lua decizia de a proteja interesele generale si va ignora presiunile exercitate de acest grup.

