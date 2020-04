Omul lui Chitoiu vrea imunitate. Directorul Romgaz, Adrian Volintiru, a solicitat înscrierea în PNL

O stire aparent banala, in situatie de criza economica, cand toti oportunistii se regrupeaza. Directorul general al Romgaz, Adrian Volintiru, a solicitat înscrierea în Partidul Național Liberal. Asta suna mai degraba a "cerere de imunitate", ca la adapostul carnetului de partid, omul lui Chițoiu - cum este cunoscut Volintiru - sa-si faca afacerile in liniste.

Directorul general al companiei Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale al României și cea mai mare companie de stat, a solicitat înscrierea în Partidul Național Liberal, filiala sector 3 București. "Da, a făcut o solicitare în acest sens, urmează să fie analizată după ce trece această pandemie", a declarat președintele filialei sector 3 București a PNL, Antonel Tănase.

Adrian Volintiru, director general al SNGN Romgaz SA, are o experiență de peste 18 ani în domeniul energiei, petrolului şi gazelor naturale. Printre alte funcții, înainte de Romgaz, se numără prezența sa în poziții de conducere în companii/ grupuri din sectorul energetic ca Rompetrol, Vulcan sau Upetrom.

Tun de 2 milioane de euro în Săptămâna Patimilor

Este vorba despre achiziția unui teren în valoare de 8 milioane de lei, adică 1.632.000 de euro, afacere care-l are in centru pe Adrian Volintiru. Vinerea trecuta, in Saptamana patimilor, a fost semnat un contract de vânzare-cumpărare în biroul notaritei Suceavă între firma Romgaz SA prin împuternicit STTM și firma Katan SRL pentru vânzarea unui teren în suprafață de 1,7 ha în Târgu Mureș pentru suma de 96 euro/mp, în valoare totală de 8 milioane de lei, pentru amplasarea unei stații de gaz lichefiat.

Asta în condițiile în care fostul director Pop Traian nu și-a dat acordul deoarece studiul de fezabilitate arăta clar că investiția nu este rentabilă. Dar ceea ce este și mai grav este că această achiziție nu era trecută în planul de investiții. De aceea, celor de la Financiar și Contabilitate le este frică să pună viză. Pentru că totul a fost premeditat, observăm din faptul că firma Katan SRL cumpără în februarie de la firma Mango SRL o parte din teren pentru a avea suprafața compactă de 1,7 ha.

Firma Katan SRL aparține unui fost director la Romgaz Târgu Mureș în anii 90-2000, văr primar cu Lupa Leonard, directorul de achiziții de la Romgaz SA, care a fost angajat ilegal la Romgaz, dupa cum scrie siteul vineri13.ro. Firma Mango SRL, cea de la care a cumpărat Katan SRL restul de teren aparține Andei Cozma, angajata STTM - Secția de Transport Tehnologic și Mentenanță a Romgaz, la departamentul juridic. STTM este cea care achită contravaloarea terenului, adauga sursa citata.

Contractul a fost semnat, din partea Romgaz, de directorul STTM Cătană Cristian. Având în vedere că e criză, prețurile terenurilor vor scădea semnificativ. Oricum acest teren, fiind la intrarea în Târgu Mureș dinspre Sighișoara este mult mai scump decât în centrul orașului și, cu atât mai mult, terenul fiind mare, prețul trebuia să fie mai mic. Se vorbește de o șpagă de 400.000 de euro încasată de domnul Volintiru Adrian, director general al Romgaz SA, concluzioneaza jurnalistii de la vineri13.ro.

Cum spuneam la inceputul acestui articol, Adrian Volintiru este cunoscut de liberali ca "omul lui Daniel Chitoiu" (pus de acesta in CS Hidroelectrica si apoi Romgaz, toate in vremea lui Toma Petcu - in guvernul Grindeanu, din partea ALDE - si tot Chitoiu l-a pus șef AVAS in vremea lui Victor Ponta), preluat de acesta din urma de la fostul magnat Dinu Patriciu, fiind si nepot al lui Corneliu Dobritoiu.

Ca atare, Volintiru, desi plin de dosare in cercetare din perioada Rompetrol, cu multe "bube" la Vulcan si mai nou la Romgaz, considera ca e indreptatit si foarte talentat pentru a intra in PNL - dupa ce pana acum si-a pus serviciile la dispozitia ALDE - si pentru a obtine astfel o imunitate de partid care sa-l fereasca de anchetele DNA.