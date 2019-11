Oxigen curat! Gabriela Firea vrea blocuri de 10 etaje la liziera Padurii Baneasa infuriind locatatrii din zona

In Ansamblul Rezidential Greenfield ar putea fi realizate blocuri de pana la zece etaje, conform unui proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ - Aleea Teisani - Drumul Padurea Neagra nr. 56-64, supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Capitalei.

Potrivit acestuia, dezvoltatorul vizeaza realizarea de locuinte colective si functiuni complementare locuirii, cu regim de inaltime maxim S+P+4E, S+P+9E si S+P+10E, cu un procent de ocupare a terenului (POT) maxim de 55% si un coeficient de utilizare a terenului (CUT) maxim de 1,56 mp ADC/mp teren.

Mai sunt prevazute: centru comercial cu inaltime maxima de S+P+3E; cladire pentru servicii mixte de interes public avand inaltimea maxima S+P+4E+E5-E6 retras; cladire pentru invatamant prescolar, primar, secundar inferior si superior RHmaxim S+P+4E; zona culte cu inaltime maxima de 22-27 metri; gospodarie comunala.

Se mentioneaza ca inaltimea maxima admisibila a cladirilor este 35 de metri, in conformitate cu prevederile avizelor emise de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana. Din proiect mai reiese ca pentru toate zonele functionale se va asigura un minim de 30% spatii verzi.

Potrivit prevederilor Planului Urbanistic General, inaltimea maxima admisibila a cladirilor in zona este de P+2 (10 metri), cu un POT maxim 45% si un CUT maxim de 1,3 mp.ADC/mp.teren pentru inaltimi P+2E.

Avizul ar urma sa fie emis pentru terenuri in suprafata de 281.730 mp, din suprafata totala de 406.757 mp, fiind vorba despre o extindere a cartierului Greenfield.

Initiatorul proiectului este SC Impact Developer & Contractor SA, proiectant fiind SC Metropolitan International Arhitects SRL.

Mai multi bucuresteni au postat pe site-ul PMB reactii referitoare la proiect, apreciind ca este inoportuna realizarea unor constructii cu regim de inaltime P+10 in apropierea Padurii Baneasa, in conditiile in care actualii locuitori ai ansamblului Greenfield se confrunta cu dificultati, din punct de vedere al accesului spre Capitala.

"Acest PUZ este o sfidare la adresa celor peste 5.000 de locuitori ai cartierului care au deja, de ceva timp, probleme majore din cauza infrastructurii deficitare. Nu este fezabil sa dezvolti in continuare un cartier care are probleme majore din cauza posibilitatilor limitate de acces si, cu atat mai mult, nu este acceptabil sa se dubleze regimul de inaltime si implicit densitatea populatiei", se arata intr-un comentariu.

"Ca rezident in acest cartier, consider inacceptabil un astfel de regim de inaltime. P+5 ar trebui sa fie maximul acceptat. Acest PUZ presupune desfiintarea unui loc de joaca pe care proprietarii, la cumparare, au stiut ca il vor putea folosi pentru a-si duce copiii - singurul loc de joaca din zona", a scris altcineva.

Pe 19 decembrie 2017, Primaria Capitalei a delegat Primariei Sector 1 sa faca demersurile pentru trecerea din domeniul public al statului si administrarea Romsilva in domeniul public al orasului a unei suprafete de teren avand destinatia de drum forestier pentru realizarea unui drum de acces prin Padurea Baneasa.

In mai 2018, USR Bucuresti a initiat petitia "Salvati Padurea Baneasa!", prin care cerea autoritatilor sa renunte la planul de a construi un drum public prin mijlocul padurii. USR mentiona la momentul respectiv ca pana in 2017 accesul in cartierul Greenfield s-a facut atat pe Aleea Teisani (o strada cu o banda pe sens), cat si pe drumul forestier din Padurea Baneasa.

La inceputul lui 2017, insa, drumul forestier a fost inchis in urma unei decizii definitive a instantei. Situatia a dus la blocaje pentru locuitorii din Greenfield.