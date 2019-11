Parandărătul lui Cuc e in aer! Florin Susanu omul din spatele contractului ATR

Florin Susanu, pilot de profesie si mai apoi sef al pilotilor de linie, era omul fostului ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, din interiorul Tarom. El a dirijat toate combinatiile cu "profit" pentru camarilla ministrului controversat si anchetat de DNA pentru majoritatea acestor fapte.

S-o luam pe rand. In fostul mandat al lui Cuc, actualul sef al pilotilor Florin Susanu fusese urcat de acesta pe pozitia de Director general al Tarom. Scopurile au fost multiple. Cel mai important a fost achizitionarea a doua Boeing 737-800 la care Susanu a semnat din pozitia de director de zbor si care, din surse judiciare, este anchetat in rem de procurori. La scurt timp, insa, dupa semnare, Susanu a parasit benevol pozitia de director general, numai ca s-a nimerit s-o faca odata cu plecarea brusca a lui Cuc din functia de ministru. S-a intors la pozitia de director de zbor, conform deciziei personale, data abuziv in scris in cadrul companiei, semnata de catre el insusi.

Odata cu intoarcerea pe pozitie a ministrului Transportului, Razvan Cuc (deci in al doilea mandat al acestuia la MT), fostul director general al Tarom, Wolf Werner a fost demis de urgenta impreuna cu intreg consiliul de administratie, inlocuind find de Florin Susanu, impreuna cu toti acolitii lui Cuc, care au ocupat posturile din CA. Atentie, Florin Susanu s-a intors doar pentru o luna de zile pe pozitia de director general pentru a pune la cale contractul cu ATR pe aceeasi schema ca si pe cel anterior cu Boeing.

A beneficiat, apoi, din plin de votul unanim al noului CA Tarom si a lasat lucrurile pregatite pentru marea lovitura. Se pare ca, pana la urma de frica DNA, a facut un pas in spate si n-a vrut sa semneze pe actul final, cel care urma sa fie negociat pentru aeronavele ATR. Asa ca, s-a retras din nou in pozitia pastrata la cald de Director de zbor. Magareata semnarii contractului ATR a fost lasata sa cada pe umerii noului director general Madalina Mezei.

Presiunea la care a fost supusa Mezei de catre Cuc si C.A. a fost una imensa, noul Director general dorea renegocierea contractului ATR cel putin pe numarul de avioane ce urmau a fi achizitionate cat si pe termenii si conditiile de plata. Aceasta doleanta i-a fost fatala lui Mezei. Asta si faptul ca n-a tinut avioanele la sol cum i-a fost ordonat au dus la convocarea unui consiliu de administratie ad hoc si demiterea pe motive de incompetenta.